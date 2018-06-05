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Оценки матча Россия - Турция

Россия в очередной раз не смогла победить. На этот раз ничья с Турцией. Rusfootball.info оценивает действия наших футболистов.










Игорь Акинфеев 3.0 Тяжело оценивать действия Игоря. Турки практически ничего не создали у ворот (если брать в расчёт удары в створ) нашего голкипера, кроме одного удара головой в упор и дальнего удара, который закончился голом. Акинфеев выручить команду в моменте не смог.

Илья Кутепов 3.0 Проводил довольно неплохой матч, но одна грубая позиционная ошибка, закончившаяся голевым выпадом турецкой команды, разбила все проделанные старания Ильи до этого.

Сергей Игнашевич 3.5 Сергей, в силу возраста, не всегда поспевает за скоростями своих оппонентов, однако грамотный выбор позиции зачастую устраняет этот пробел. Практически не проигрывал верховые единоборства, а в конце спас от второго забитого мяча, дважды прервав прострел.

Игорь Смольников 3.0 Очень большая разница прослеживается между Фернандесом и Смольниковым после двух товарищеских матчах. Если первый был с Австрией чуть ли не лучшим, то второй устраивал странные прострелы в никуда, а у своих ворот пару раз проваливался в позиции.

Юрий Жирков 3.0 Юрий был одним из самых заметных игроков встречи. Намного бережнее и интереснее распоряжался мячом, нежели Смольников на противоположном фланге. Но временами перебарщивал с агрессией.

Юрий Газинский 3.0 Опорный полузащитник начал игру с первых минут. С не самыми маневренными соперниками выглядел довольно уверенно в отборах. Но были проблемы с обработкой, передачами и скоростью принятия решений.

Роман Зобнин 3.5 Роман довольно грамотно играл в центре поля, здорово выгрызал. Турки мало, что создали непосредственно через центральную ось, благодаря хорошему уровню игры спартаковского полузащитника.

Александр Головин 3.5 Александр сыграл на нескольких позициях по ходу всей встречи, хотя изначально начинал левым хавбеком. Надо отдать должное, что в отборе как всегда был хорош и отметился несколькими диагональными передачами за спину турков, а также участвовал в быстрых комбинациях.

Александр Самедов 3.5 Давно уже известно, что магия Черчесова распространяется только на Александра. В этом матче был едва ли не лучшим в обеих командах. Удачно выполнил прессинг, а затем забил шикарный гол. В целом, выглядел интереснее, чем с Австрией.

Федор Смолов 3.0 Федор продолжает осваиваться в роли свободного художника. Намного эффективнее играл сегодня в прессинге, создал несколько перспективных атак. Удачно начал голевую атаку, но во втором тайме не реализовал отличный момент, который создал себе сам. Пока не совсем комфортно себя чувствует в данной роли.

Алан Дзагоев 3.0 Странное впечатление осталось от игры Алана. Вроде бы и сделал голевой пас, но мало, что привнес больше в атакующую игру и абсолютно логично был заменен.

Алексей Миранчук, Марио Фернандес, Федор Кудряшов б/о Федор в отведенной отрезок не допустил каких-либо ошибок. Алексей несколько раз брал на себя игру, пытался комбинировать, но сильно не выделялся. С появлением Марио Фернандес на правом фланге впереди стало заметнее интересно, но, увы, до опасных моментов не дошло.

Далер Кузяев 5.0 Далер в отведенной время выложился на максимум и помог сборной добыть нужную ничью и заработать очки в копилку рейтинга ФИФА.
Теги: Россия Турция
Вчера, 23:56
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5
(4)
№5 Написал: казылык (Сегодня, 00:39) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
Александр Головин 3.5 Александр сыграл на нескольких позициях по ходу всей встречи, хотя изначально начинал левым хавбеком. Надо отдать должное, что в отборе как всегда был хорош и отметился несколькими диагональными передачами за спину турков, а также участвовал в быстрых комбинациях.


Алан Дзагоев 3.0 Странное впечатление осталось от игры Алана. Вроде бы и сделал голевой пас, но мало, что привнес больше в атакующую игру и абсолютно логично был заменен.


Александр Самедов 3.5 Давно уже известно, что магия Черчесова распространяется только на Александра. В этом матче был едва ли не лучшим в обеих командах. Удачно выполнил прессинг, а затем забил шикарный гол. В целом, выглядел интереснее, чем с Австрией.


Самедов гол забил,Дзагоев передачу отдал,а какими голевыми действиями отметился бездарь Головин?
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:30) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
проделанные старания Ильи

Проделанные старания... Не приложенные Ильей, а "проделанные Ильи". Всё верно. Пять.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 00:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А сколько интересно ,(КУЗЯЕВУ)ему ,как лучшему игроку встречи ,который добыл ничью с Великой сборной Турции ,премиальных дадут???
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 00:09) #
  • 0
  •  (2)

однако грамотный выбор позиции зачастую устраняет этот пробел

В эпизоде с голом именно он опоздал выйти? Привоз!
Далер Кузяев 5.0 Далер в отведенной время выложился на максимум и помог сборной добыть нужную ничью и заработать очки в копилку рейтинга ФИФА.
Хороший стеб


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 00:03) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Почему Кузяеву- 5? За отведенные ему 5 секунд он на поле был лучшим- минимум -8.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
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