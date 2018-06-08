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Ахрик Цвейба: признаюсь - мне, действительно, срезали один год

Бывший защитник Ахрик Цвейба, выступавший за сборные СССР, СНГ, Украины и России, заявил, что для участия во второй лиге чемпионата СССР он убавил себе один год.

"На старости лет признаюсь вам. Мне, действительно, срезали один год. В Союзе во второй лиге обязательно должны были выходить на поле два игрока до 18 лет. Вот тренер сухумского "Динамо" и предложил скостить", - цитирует Цвейбу "Спорт-Экспресс".
Теги: Цвейба
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