Группа B - группа жизни. Или не всё так просто?

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Испания и Португалия могут продлевать свои места на тренировочных базах или Марокко, а может быть, и Иран способны сотворить сенсацию? Помочь вам разузнать больше об андердогах и их шансах на выход в плей офф вам поможет вторая серия обзоров группового этапа на мундиале в России.
Представление команд-участниц ЧМ2018 из группы D
Сборная Марокко
Место в рейтинге: 42
Самое удачное выступление в истории: 1/8 финала (1986)
Путь: марокканцы ударно прошли по извилистому отборочному турниру в Африке. В последних двух матчах дома были обыграны сборные Габона и на выезде Кот-д`Ивуар с общим счётом 5-0. Финальный раунд отбора сложился для них безупречно, в шести матчах удалось не пропустить ни одного мяча.
Подобный успех позволил главному тренеру атласских львов французу Эрве Ренару продлить свой контракт с федерацией футбола Марокко до 2022-го года. Тренер, ранее побеждавший в кубке африканских наций с двумя разными командами (Замбия-2012 и Кот-д`Ивуар-2015), вписал ещё один весомый пунктик в свою биографию на африканском континенте, ведь до его прихода сборная Марокко оставалась без финальной части чемпионата мира аж 20 лет.
Стиль: есть поставленная игра и в атаке, и в обороне, что показал отборочный цикл. Забили много, играя вполне себе нагло первым номером, но и в контратаках сильны. Учитывая, что придётся играть с той же Испанией, этот навык может оказаться полезным.
Главные звёзды: Мехди Бенатия ("Ювентус"). Родившийся во Франции и начавший карьеру там, Бенатия успел поиграть за "Рому" и "Баварию", прежде чем перебраться в "Ювентус" и выиграть с ними два чемпионата и кубка Италии за два года. Играет за сборную Марокко с 2008-го года и является её капитаном.
Знакомые лица: партнёр Бенатии по центру обороны Мануэл да Кошта в 2011-12 годах играл за московский "Локомотив" и отличился дублем в ворота "Зенита". Сейчас играет за турецкий "Истанбул".Из-за травмы центрдефа испанского "Бетиса" Зухаира Феддаля имеет все шансы получить достаточно игрового времени на мундиале.
Мехди-Карсела Гонсалес и Мубарак Буссуфа также играли за российский клуб с 2011-го года. Тогда их приобрёл сорящий деньгами на рынке "Анжи". Второй задержался в России, перейдя через пару лет в "Локомотив" за рекордную для железнодорожников сумму в 15 миллионов евро. У болельщиков "Локо" негативное отношение к этому игроку, однако именно его гол принёс красно-зелёным победу в финале кубка России 2014/15.
Чем занимаются перед ЧМ: отголоски празднований выхода сборной Марокко на ЧМ были слышны даже в Бельгии, где много эмигрантов из этой страны ещё с 1960-ых годов. Около 1500 фанатов разгромили центр Брюсселя, машины и витрины магазинов. Свои эмигранты есть и в сборной Марокко. Не только Бенатия играет за страну, в которой не родился. В стартовом составе африканцев в последней игре отбора с "Кот-д`Ивуаром вышли аж десять игроков, родившихся за пределами этой страны. Вот она - современная глобализация мира!
Выйдя на чемпионат мира, руководство марокканского футбола задумалось об искусственном усилении команды, попробовав завербовать в свои ряды испанца Мунира. Тот дважды подавал иск в CAS (спортивный арбитражный суд), но там это дело не одобрили. Всему виной участие Мунира в официальной игре за сборную Испании в сентябре 2014-го. С тех пор он туда больше не вызывался, но сменить гражданство теперь сможет только в 2024-ом.
А ведь через два года после этого будет мундиаль-2026, и у Марокко ещё имеются шансы принять его у себя на родине. По крайней мере из списка претендентов африканцы не выбыли. Из плюсов их заявки - часовой пояс для Европы, компактность (по России придётся ездить, мягко говоря, побольше, чтобы посмотреть матчи не в одном городе) и туризм. Марокко - одна из наиболее успешных стран Африки в этом плане. И с безопасностью всё в порядке. Из минусов заявки - инфраструктура, которую практически придётся возводить с нуля, и соперники марокканцев - США при помощи Мексики и Канады.
Ориентировочный состав
Сборная Ирана
Место в рейтинге: 36
Самое удачное выступление в истории: групповой этап (1978, 1998, 2006, 2014).
Путь: Квалификацию на чемпионат мира в России сборная Ирана прошла достаточно ровно и надёжно, ни разу не уступив своим оппонентам. Уже 12 июня 2017-го года, то есть за 1 год и 2 дня до старта мундиаля в России, Иран знал, что их любимцы туда поедут - они стали третьей командой (и первой в Азии), отобравшейся в финальную часть, после России, как хозяйки турнира, и Бразилии. Позади остались три отборочных раунда, в первом из которых из-за высокого рейтинга Иран не участвовал, во втором были небольшие трудности в Туркмении и с Оманом, но пройдя их, принцы Персии дальше уже не имели особых проблем в третьем отборочном цикле, хотя там соперники были на порядок выше классом и опытом, чем до этого.
Стиль: Подопечные Карлуша Кейруша предпочитают играть от обороны. Португалец - известный тактик, и отсутствие звёздных имён в этой линии только делает его задачу интереснее. Предпочтительная схема 4-2-3-1, с лёгкостью трансформирующаяся в 4-2-1-3 или 4-3-3 из-за активных флангов атаки.
Главные звёзды: Ашкан Дежага родился в центре столицы Ирана Тегеране, но рано переехал в Германию. В начале десятых пробовал пробиться в сборную Йоахима Лёва, но из-за талантливого поколения бундестим сделать это ему не удалось. Теперь он лидер сборной Ирана, хотя на местном языке Фарси практически не говорил лет до 20-и. С клубной карьерой ему в последнее время не везёт, но за национальную сборную страны Дежага всегда выступал надёжно и качественно.
Поможет ему на мундиале в России восходящая звёздочка Алиреза Джаханбахш. Сходу стал лучшим молодым игроком чемпионата Голландии, перейдя в Эредивизи из второй иранской лиги в 19 лет, в последнем туре он воткнул два мяча в ворота "Аякса", что позволило его скромному "НЕКу" спастись от вылета. Быстро выучив язык и освоившись в новой стране, перебрался в более сильный АЗ, где в третьем сезоне разбушевался, забив 21 мяч и сделав 11 голевых передач. Президент АЗ Рене Нелиссон уже заявил, что меньше чем за 40 миллионов Евро Алиреза летом команду не покинет.
Знакомые лица: Сердару Азмуну всего 23 года, хотя кажется, что мы знаем его уже вечность. Птенец Бердыева, поигравший за этого тренера и в "Рубине", и в "Ростове", имеет сумасшедшую статистику в сборной - 22 гола в 30-и матчах. В клубе у него была засуха, и главная задача Кейруша - вновь заставить парня, за которым несколько лет назад следили топ-клубы Европы, поверить в себя.
Также в заявку Ирана попали защитник "Ахмата" Милад Мохаммади и полузащитник "Амкара" Сеид Эззатоллахи.
Чем занимаются перед ЧМ: попали на чемпионат мира заранее, а прилетели в Россию и вовсе первыми! Сборная Ирана ещё 5 июня, за 9 дней до начала турнира и 10 до своей первой и, во многом решающей игры, с марокканцами в Санкт-Петербурге прибыла в столицу. Тренироваться подопечные Кейруша будут на базе "Локомотива" в Баковке. Посмотрим, чем им помогут чемпионские флюиды этого места.
К слову о Кейруше. Португальский тренер уже построил планы далеко за лето этого года. После чемпионата мира он возглавит сборную Узбекистана. Азиатское турне бывшего тренера МЮ и "Реала" продолжается, а пока он попытается остановить своих соотечественников-чемпионов Европы на групповом этапе.
Поприветствовать иранцев вызвалась Виктория Лопырёва, написав об этом в своём твиттере. Не дают ли ей покоя лавры Марии Командной, которая стала популярной у иранских болельщиков в конце прошлого года, согласившись провести церемонию жеребьёвки группового этапа чемпионата мира в "пристойной" одежде?
Ориентировочный состав
Сборная Испании
Место в рейтинге: 8
Самое удачное выступление в истории: Чемпионы (2010).
Путь: испанцам досталась довольно простая отборочная группа, где опасность представляла лишь Италия. Лихтенштейн, Албания, Македония и Израиль предсказуемо уступили ла фурии рохе и дома, и на выезде. Итальянцы сопротивлялись только дома, сыграв вничью 1-1, на выезде же были разгромлены 0-3 и по итогам стыковых матчей и вовсе не поехали в Россию. Испания же с разницей мячей 36-3 напрямую квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира.
Стиль: Кому неизвестен стиль испанцев? За последние десять лет они приучили нас к подавляющему владению мячом и неспешным позиционным атакам и попытками вскрыть бреши в обороне соперника за счёт коротких и средних перепасовок техничной полузащиты. В последнее время упор делается и на фланги, игра становится более разнообразной. Высоко встречают соперника при потере мяча, доводя контрпрессинг до идеального.
Главные звёзды: Для Андреса Иньесты предстоящий чемпионат мира станет проводами в технологичную, но не слишком футбольную японскую жизнь и местный клуб "Виссел Кобе". Японцы заплатят испанцу около 90 миллионов долларов за 3 года. Его ждёт высшая спортивная награда в Испании - Большой крест Королевского ордена спортивных заслуг. Доигрывать он уходит на пике, оставаясь центральной фигурой испанской команды и одним из лучших игроков в истории испанского футбола.
В центре обороны будет действовать сладкая реало-барселонская парочка Рамос-Пике. На счету Серхио уже 150 матчей за сборную Испании, по этому показателю он уступает только своему бывшему одноклубнику Икеру Касильясу. Двух центральных защитников перед полётом в Россию проконсультировал арбитр Клос Гомес насчёт системы видеоповторов. Федерация футбола Испании попросила судью помочь игрокам разобраться с функционированием системы.
Главной звездой также может стать Иско, отметившийся хет-триком в матче против сборной Аргентины, которая без Месси была просто уничтожена подшефными Хулена Лопетеги 1-6. Не играя ведущей роли в клубе, он сохранил свежесть к главному футбольному турниру четырёхлетия.
Знакомые лица: в чемпионате России никто из сборной Испании не играл, а вот с русскими тренерами в своей карьере кое-кто пересекался. Это Марко Асенсио, которого до перехода в "Реал" в Мальорке тренировал Валерий Карпин. У тренера и игрока до сих пор хорошие отношения, именно Карпин помог вундеркинду из Испании начать реализовывать свой недюжинный потенциал.
Чем занимаются перед ЧМ: сборная Испании уже находится в Краснодаре, где завтра проведёт товарищеский матч со сборной Туниса. Перед вылетом в Россию команду напутствовал сам король Испании Филипп VI от лица королевский семьи, вступивший на престол в 2014 году. Хорошая мотивация помимо восьмисот тысяч евро, положенных каждому игроку за победу на мундиале.
Главный тренер Хулен Лопетеги, подписавший новый контракт с командой до 2020-го года, забавным образом объявил состав на мундиаль, сделав это по вотс аппу. Просто создал чат в мессенджере и пригласил туда нужных ему футболистов. Технологии в действии!
К слову, много известных имён остались без чемпионата мира. Места в команде не нашлось Фабрегасу, Морате, Маркосу Алонсо, Мате, Бельерину и Эррере. Интересно, у Лопетеги какая-то врождённая ненависть к английской премьер-лиге? Алонсо, третий в поколении его семьи (отец и дед также пылили за сборную), кто заигран за испанцев - неужели он хуже Начо Монреаля? Также мимо пролетел Серхи Роберто, универсал из "Барселоны", способный закрыть почти все полевые позиции.
Ориентировочный состав
Сборная Португалии
Место в рейтинге: 4
Самое удачное выступление в истории: 3 место (1966)
Путь: Начали отбор португальцы скверно, уступив без Роналду на выезде сборной Швейцарии 0-2. Впрочем, это поражение пока так и остаётся единственным в официальных матчах для главного тренера Сантуша, возглавившего команду ещё в 2014-ом году. Не зря португальцы так высоко забрались в рейтинге ФИФА и стоят в нём выше тех же испанцев.
После той неудачи со страной качественных часов, сыра и Роджера Федерера европейские бразильцы катком прошлись по отборочному циклу, одержав девять побед в девяти матчах. Хотя обойти Швейцарию им удалось лишь благодаря разнице забитых и пропущенных мячей, ведь те очков тоже не теряли, только с идентичным счётом уступили португальцам 0-2 в ответном матче на выезде. 32-4 у подопечных Сантуша, 23-7 у подопечных Петковича, и вторым, в итоге, пришлось ещё потрудиться в стыковых матчах с североирландцами.
Стиль: Сильно зависит от того, играет ли Криштиану Роналду. С ним это может быть великолепная атакующая команда, без него игра идёт преимущественно от обороны. Основная схема 4-4-2, отсюда большинство голов у чистых форвардов Роналду и Андре Силвы. Атаковать стараются через фланги. Не стоит забывать о возрастном центре обороны (Пепе - 35, Бруну Алвешу - 36, Фонте - 34). Силва по мере сил и в игре без мяча должен опускаться в полузащиту для помощи.
Главные звёзды: Понятно, кто. Фамилия Роналду уже мелькала три раза в предыдущих абзацах. Он - мозг, сердце и душа этой команды. Это его последний шанс стать чемпионом мира, и он постарается выжать из себя максимум, чтобы его реализовать. А по-другому Криштиану и не умеет.
Знакомые лица: на чемпионат мира поедет Бруно Алвеш, известный по выступлениям за "Зенит". Начал карьеру он ещё в 1990-ых, в Санкт-Петербург он переехал в 2010-ом году за 22 миллиона евро и провёл там три неоднозначных сезона, став двукратным чемпионом России. Сейчас доигрывает в шотландском "Рейнджерс", но главный тренер сборной Португалии о нём не забывает.
Мануэл Фернандеш знаком всем нам по выступлениям за "Локомотив", став одним из главных творцов нынешнего чемпионства железнодорожников. А вот его одноклубника, автора, между прочим, золотых мячей на Евро-2016 и в чемпионате России 2017/18 Эдера от мундиаля в последний момент отцепили. И может быть, очень даже зря.
Чем занимаются перед ЧМ: Из-за травм чемпионат мира в России пропустят Данилу Перейра и Роланду, а Коэнтрау от поездки в Россию отказался сам.
В остальном, новостные сводки по тегу "Сборная Португалии" упоминают только Роналду. Вот в конце марта в товарищеской игре между португальцами и голландцами на поле выбежал болельщик и поцеловал Криштиану. А вот в начале июня стало известно, что в Россию он теперь без телохранителя не сунется. Да ещё такого, что руками укрощает быков. Нуно Марекос, тореадор, уже работал на Роналду в Киеве во время финала лиги чемпионов, и, видимо, тому их сотрудничество понравилось.
Обоснуются подопечные Сантуша в подмосковном Кратове. Специальные пожелания? Пробковая мебель на балконы, полностью перекрашенные стены, большие плазменные панели и приставки, позволяющие играть друг с другом по сети в футбол.
Ориентировочный состав
Расклады в группе
На первый, поверхностный взгляд, здесь, конечно, есть два фаворита и два аутсайдера. С другой стороны не всё так просто, в чём я и постарался вас убедить, написав про путь марокканской и иранской сборных на этот чемпионат. Ключевой станет игра 15-го июня в Санкт-Петербурге, где Марокко встретится с Ираном. Победитель этой пары будет иметь достойные шансы на выход из группы, останется лишь отобрать очки у какой-то из европейских сборных. Кто знает, что будет, если Роналду каким-то образом пропустит матчи, или же испанцы к третьему туру успеют решить все свои вопросы и выставят с Марокко резервный состав. Фаворитом в этом противостоянии (Марокко и Иран) мне видится как раз африканская сборная. Но вполне возможно, что просто пытаюсь найти интригу там, где её нет.
На кого выходят
Команды из группы B в 1/8 финала сыграют с представителями квартета А, где выступает сборная России, а также Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Первая команда группы А сыграет со второй из группы B и наоборот. Вполне можно представить себе пары вроде Испания - Египет и Уругвай - Португалия. Но мы, конечно, будем верить в наших ребят.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Представление команд-участниц ЧМ2018 из группы D
Сборная Марокко
Место в рейтинге: 42
Самое удачное выступление в истории: 1/8 финала (1986)
Путь: марокканцы ударно прошли по извилистому отборочному турниру в Африке. В последних двух матчах дома были обыграны сборные Габона и на выезде Кот-д`Ивуар с общим счётом 5-0. Финальный раунд отбора сложился для них безупречно, в шести матчах удалось не пропустить ни одного мяча.
Подобный успех позволил главному тренеру атласских львов французу Эрве Ренару продлить свой контракт с федерацией футбола Марокко до 2022-го года. Тренер, ранее побеждавший в кубке африканских наций с двумя разными командами (Замбия-2012 и Кот-д`Ивуар-2015), вписал ещё один весомый пунктик в свою биографию на африканском континенте, ведь до его прихода сборная Марокко оставалась без финальной части чемпионата мира аж 20 лет.
Стиль: есть поставленная игра и в атаке, и в обороне, что показал отборочный цикл. Забили много, играя вполне себе нагло первым номером, но и в контратаках сильны. Учитывая, что придётся играть с той же Испанией, этот навык может оказаться полезным.
Главные звёзды: Мехди Бенатия ("Ювентус"). Родившийся во Франции и начавший карьеру там, Бенатия успел поиграть за "Рому" и "Баварию", прежде чем перебраться в "Ювентус" и выиграть с ними два чемпионата и кубка Италии за два года. Играет за сборную Марокко с 2008-го года и является её капитаном.
Знакомые лица: партнёр Бенатии по центру обороны Мануэл да Кошта в 2011-12 годах играл за московский "Локомотив" и отличился дублем в ворота "Зенита". Сейчас играет за турецкий "Истанбул".Из-за травмы центрдефа испанского "Бетиса" Зухаира Феддаля имеет все шансы получить достаточно игрового времени на мундиале.
Мехди-Карсела Гонсалес и Мубарак Буссуфа также играли за российский клуб с 2011-го года. Тогда их приобрёл сорящий деньгами на рынке "Анжи". Второй задержался в России, перейдя через пару лет в "Локомотив" за рекордную для железнодорожников сумму в 15 миллионов евро. У болельщиков "Локо" негативное отношение к этому игроку, однако именно его гол принёс красно-зелёным победу в финале кубка России 2014/15.
Чем занимаются перед ЧМ: отголоски празднований выхода сборной Марокко на ЧМ были слышны даже в Бельгии, где много эмигрантов из этой страны ещё с 1960-ых годов. Около 1500 фанатов разгромили центр Брюсселя, машины и витрины магазинов. Свои эмигранты есть и в сборной Марокко. Не только Бенатия играет за страну, в которой не родился. В стартовом составе африканцев в последней игре отбора с "Кот-д`Ивуаром вышли аж десять игроков, родившихся за пределами этой страны. Вот она - современная глобализация мира!
Выйдя на чемпионат мира, руководство марокканского футбола задумалось об искусственном усилении команды, попробовав завербовать в свои ряды испанца Мунира. Тот дважды подавал иск в CAS (спортивный арбитражный суд), но там это дело не одобрили. Всему виной участие Мунира в официальной игре за сборную Испании в сентябре 2014-го. С тех пор он туда больше не вызывался, но сменить гражданство теперь сможет только в 2024-ом.
А ведь через два года после этого будет мундиаль-2026, и у Марокко ещё имеются шансы принять его у себя на родине. По крайней мере из списка претендентов африканцы не выбыли. Из плюсов их заявки - часовой пояс для Европы, компактность (по России придётся ездить, мягко говоря, побольше, чтобы посмотреть матчи не в одном городе) и туризм. Марокко - одна из наиболее успешных стран Африки в этом плане. И с безопасностью всё в порядке. Из минусов заявки - инфраструктура, которую практически придётся возводить с нуля, и соперники марокканцев - США при помощи Мексики и Канады.
Ориентировочный состав
Сборная Ирана
Место в рейтинге: 36
Самое удачное выступление в истории: групповой этап (1978, 1998, 2006, 2014).
Путь: Квалификацию на чемпионат мира в России сборная Ирана прошла достаточно ровно и надёжно, ни разу не уступив своим оппонентам. Уже 12 июня 2017-го года, то есть за 1 год и 2 дня до старта мундиаля в России, Иран знал, что их любимцы туда поедут - они стали третьей командой (и первой в Азии), отобравшейся в финальную часть, после России, как хозяйки турнира, и Бразилии. Позади остались три отборочных раунда, в первом из которых из-за высокого рейтинга Иран не участвовал, во втором были небольшие трудности в Туркмении и с Оманом, но пройдя их, принцы Персии дальше уже не имели особых проблем в третьем отборочном цикле, хотя там соперники были на порядок выше классом и опытом, чем до этого.
Стиль: Подопечные Карлуша Кейруша предпочитают играть от обороны. Португалец - известный тактик, и отсутствие звёздных имён в этой линии только делает его задачу интереснее. Предпочтительная схема 4-2-3-1, с лёгкостью трансформирующаяся в 4-2-1-3 или 4-3-3 из-за активных флангов атаки.
Главные звёзды: Ашкан Дежага родился в центре столицы Ирана Тегеране, но рано переехал в Германию. В начале десятых пробовал пробиться в сборную Йоахима Лёва, но из-за талантливого поколения бундестим сделать это ему не удалось. Теперь он лидер сборной Ирана, хотя на местном языке Фарси практически не говорил лет до 20-и. С клубной карьерой ему в последнее время не везёт, но за национальную сборную страны Дежага всегда выступал надёжно и качественно.
Поможет ему на мундиале в России восходящая звёздочка Алиреза Джаханбахш. Сходу стал лучшим молодым игроком чемпионата Голландии, перейдя в Эредивизи из второй иранской лиги в 19 лет, в последнем туре он воткнул два мяча в ворота "Аякса", что позволило его скромному "НЕКу" спастись от вылета. Быстро выучив язык и освоившись в новой стране, перебрался в более сильный АЗ, где в третьем сезоне разбушевался, забив 21 мяч и сделав 11 голевых передач. Президент АЗ Рене Нелиссон уже заявил, что меньше чем за 40 миллионов Евро Алиреза летом команду не покинет.
Знакомые лица: Сердару Азмуну всего 23 года, хотя кажется, что мы знаем его уже вечность. Птенец Бердыева, поигравший за этого тренера и в "Рубине", и в "Ростове", имеет сумасшедшую статистику в сборной - 22 гола в 30-и матчах. В клубе у него была засуха, и главная задача Кейруша - вновь заставить парня, за которым несколько лет назад следили топ-клубы Европы, поверить в себя.
Также в заявку Ирана попали защитник "Ахмата" Милад Мохаммади и полузащитник "Амкара" Сеид Эззатоллахи.
Чем занимаются перед ЧМ: попали на чемпионат мира заранее, а прилетели в Россию и вовсе первыми! Сборная Ирана ещё 5 июня, за 9 дней до начала турнира и 10 до своей первой и, во многом решающей игры, с марокканцами в Санкт-Петербурге прибыла в столицу. Тренироваться подопечные Кейруша будут на базе "Локомотива" в Баковке. Посмотрим, чем им помогут чемпионские флюиды этого места.
К слову о Кейруше. Португальский тренер уже построил планы далеко за лето этого года. После чемпионата мира он возглавит сборную Узбекистана. Азиатское турне бывшего тренера МЮ и "Реала" продолжается, а пока он попытается остановить своих соотечественников-чемпионов Европы на групповом этапе.
Поприветствовать иранцев вызвалась Виктория Лопырёва, написав об этом в своём твиттере. Не дают ли ей покоя лавры Марии Командной, которая стала популярной у иранских болельщиков в конце прошлого года, согласившись провести церемонию жеребьёвки группового этапа чемпионата мира в "пристойной" одежде?
Ориентировочный состав
Сборная Испании
Место в рейтинге: 8
Самое удачное выступление в истории: Чемпионы (2010).
Путь: испанцам досталась довольно простая отборочная группа, где опасность представляла лишь Италия. Лихтенштейн, Албания, Македония и Израиль предсказуемо уступили ла фурии рохе и дома, и на выезде. Итальянцы сопротивлялись только дома, сыграв вничью 1-1, на выезде же были разгромлены 0-3 и по итогам стыковых матчей и вовсе не поехали в Россию. Испания же с разницей мячей 36-3 напрямую квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира.
Стиль: Кому неизвестен стиль испанцев? За последние десять лет они приучили нас к подавляющему владению мячом и неспешным позиционным атакам и попытками вскрыть бреши в обороне соперника за счёт коротких и средних перепасовок техничной полузащиты. В последнее время упор делается и на фланги, игра становится более разнообразной. Высоко встречают соперника при потере мяча, доводя контрпрессинг до идеального.
Главные звёзды: Для Андреса Иньесты предстоящий чемпионат мира станет проводами в технологичную, но не слишком футбольную японскую жизнь и местный клуб "Виссел Кобе". Японцы заплатят испанцу около 90 миллионов долларов за 3 года. Его ждёт высшая спортивная награда в Испании - Большой крест Королевского ордена спортивных заслуг. Доигрывать он уходит на пике, оставаясь центральной фигурой испанской команды и одним из лучших игроков в истории испанского футбола.
В центре обороны будет действовать сладкая реало-барселонская парочка Рамос-Пике. На счету Серхио уже 150 матчей за сборную Испании, по этому показателю он уступает только своему бывшему одноклубнику Икеру Касильясу. Двух центральных защитников перед полётом в Россию проконсультировал арбитр Клос Гомес насчёт системы видеоповторов. Федерация футбола Испании попросила судью помочь игрокам разобраться с функционированием системы.
Главной звездой также может стать Иско, отметившийся хет-триком в матче против сборной Аргентины, которая без Месси была просто уничтожена подшефными Хулена Лопетеги 1-6. Не играя ведущей роли в клубе, он сохранил свежесть к главному футбольному турниру четырёхлетия.
Знакомые лица: в чемпионате России никто из сборной Испании не играл, а вот с русскими тренерами в своей карьере кое-кто пересекался. Это Марко Асенсио, которого до перехода в "Реал" в Мальорке тренировал Валерий Карпин. У тренера и игрока до сих пор хорошие отношения, именно Карпин помог вундеркинду из Испании начать реализовывать свой недюжинный потенциал.
Чем занимаются перед ЧМ: сборная Испании уже находится в Краснодаре, где завтра проведёт товарищеский матч со сборной Туниса. Перед вылетом в Россию команду напутствовал сам король Испании Филипп VI от лица королевский семьи, вступивший на престол в 2014 году. Хорошая мотивация помимо восьмисот тысяч евро, положенных каждому игроку за победу на мундиале.
Главный тренер Хулен Лопетеги, подписавший новый контракт с командой до 2020-го года, забавным образом объявил состав на мундиаль, сделав это по вотс аппу. Просто создал чат в мессенджере и пригласил туда нужных ему футболистов. Технологии в действии!
К слову, много известных имён остались без чемпионата мира. Места в команде не нашлось Фабрегасу, Морате, Маркосу Алонсо, Мате, Бельерину и Эррере. Интересно, у Лопетеги какая-то врождённая ненависть к английской премьер-лиге? Алонсо, третий в поколении его семьи (отец и дед также пылили за сборную), кто заигран за испанцев - неужели он хуже Начо Монреаля? Также мимо пролетел Серхи Роберто, универсал из "Барселоны", способный закрыть почти все полевые позиции.
Ориентировочный состав
Сборная Португалии
Место в рейтинге: 4
Самое удачное выступление в истории: 3 место (1966)
Путь: Начали отбор португальцы скверно, уступив без Роналду на выезде сборной Швейцарии 0-2. Впрочем, это поражение пока так и остаётся единственным в официальных матчах для главного тренера Сантуша, возглавившего команду ещё в 2014-ом году. Не зря португальцы так высоко забрались в рейтинге ФИФА и стоят в нём выше тех же испанцев.
После той неудачи со страной качественных часов, сыра и Роджера Федерера европейские бразильцы катком прошлись по отборочному циклу, одержав девять побед в девяти матчах. Хотя обойти Швейцарию им удалось лишь благодаря разнице забитых и пропущенных мячей, ведь те очков тоже не теряли, только с идентичным счётом уступили португальцам 0-2 в ответном матче на выезде. 32-4 у подопечных Сантуша, 23-7 у подопечных Петковича, и вторым, в итоге, пришлось ещё потрудиться в стыковых матчах с североирландцами.
Стиль: Сильно зависит от того, играет ли Криштиану Роналду. С ним это может быть великолепная атакующая команда, без него игра идёт преимущественно от обороны. Основная схема 4-4-2, отсюда большинство голов у чистых форвардов Роналду и Андре Силвы. Атаковать стараются через фланги. Не стоит забывать о возрастном центре обороны (Пепе - 35, Бруну Алвешу - 36, Фонте - 34). Силва по мере сил и в игре без мяча должен опускаться в полузащиту для помощи.
Главные звёзды: Понятно, кто. Фамилия Роналду уже мелькала три раза в предыдущих абзацах. Он - мозг, сердце и душа этой команды. Это его последний шанс стать чемпионом мира, и он постарается выжать из себя максимум, чтобы его реализовать. А по-другому Криштиану и не умеет.
Знакомые лица: на чемпионат мира поедет Бруно Алвеш, известный по выступлениям за "Зенит". Начал карьеру он ещё в 1990-ых, в Санкт-Петербург он переехал в 2010-ом году за 22 миллиона евро и провёл там три неоднозначных сезона, став двукратным чемпионом России. Сейчас доигрывает в шотландском "Рейнджерс", но главный тренер сборной Португалии о нём не забывает.
Мануэл Фернандеш знаком всем нам по выступлениям за "Локомотив", став одним из главных творцов нынешнего чемпионства железнодорожников. А вот его одноклубника, автора, между прочим, золотых мячей на Евро-2016 и в чемпионате России 2017/18 Эдера от мундиаля в последний момент отцепили. И может быть, очень даже зря.
Чем занимаются перед ЧМ: Из-за травм чемпионат мира в России пропустят Данилу Перейра и Роланду, а Коэнтрау от поездки в Россию отказался сам.
В остальном, новостные сводки по тегу "Сборная Португалии" упоминают только Роналду. Вот в конце марта в товарищеской игре между португальцами и голландцами на поле выбежал болельщик и поцеловал Криштиану. А вот в начале июня стало известно, что в Россию он теперь без телохранителя не сунется. Да ещё такого, что руками укрощает быков. Нуно Марекос, тореадор, уже работал на Роналду в Киеве во время финала лиги чемпионов, и, видимо, тому их сотрудничество понравилось.
Обоснуются подопечные Сантуша в подмосковном Кратове. Специальные пожелания? Пробковая мебель на балконы, полностью перекрашенные стены, большие плазменные панели и приставки, позволяющие играть друг с другом по сети в футбол.
Ориентировочный состав
Расклады в группе
На первый, поверхностный взгляд, здесь, конечно, есть два фаворита и два аутсайдера. С другой стороны не всё так просто, в чём я и постарался вас убедить, написав про путь марокканской и иранской сборных на этот чемпионат. Ключевой станет игра 15-го июня в Санкт-Петербурге, где Марокко встретится с Ираном. Победитель этой пары будет иметь достойные шансы на выход из группы, останется лишь отобрать очки у какой-то из европейских сборных. Кто знает, что будет, если Роналду каким-то образом пропустит матчи, или же испанцы к третьему туру успеют решить все свои вопросы и выставят с Марокко резервный состав. Фаворитом в этом противостоянии (Марокко и Иран) мне видится как раз африканская сборная. Но вполне возможно, что просто пытаюсь найти интригу там, где её нет.
На кого выходят
Команды из группы B в 1/8 финала сыграют с представителями квартета А, где выступает сборная России, а также Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Первая команда группы А сыграет со второй из группы B и наоборот. Вполне можно представить себе пары вроде Испания - Египет и Уругвай - Португалия. Но мы, конечно, будем верить в наших ребят.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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