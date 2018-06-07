Группа D - группа смерти. Здесь могут сгинуть даже надежды Месси

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:30
Футболистка сборной России - о мужской команде: люди сейчас прыгают с корабля и кричат: "мы тонем" (5)
Футболистка сборной России - о мужской команде: люди сейчас прыгают с корабля и кричат: "мы тонем" (5)
01:08
Илья Кутепов: жалко, что некоторые люди покинули "Спартак", но так сказать могу не про всех (5)
Илья Кутепов: жалко, что некоторые люди покинули "Спартак", но так сказать могу не про всех (5)
00:24
Валерий Газзаев: функциональное состояние сборной России на данный момент оставляет желать лучшего (3)
Валерий Газзаев: функциональное состояние сборной России на данный момент оставляет желать лучшего (3)
00:00
Александр Емельяненко: кто критикует боксеров, футболистов? Их нет в рейтинге? Тогда они никто! (22)
Александр Емельяненко: кто критикует боксеров, футболистов? Их нет в рейтинге? Тогда они никто! (22)
Вчера, 23:50
Египет проиграл Бельгии в последнем матче перед ЧМ-2018 (6)
Египет проиграл Бельгии в последнем матче перед ЧМ-2018 (6)
Вчера, 23:25
УЕФА оштрафовал "Баварию", "Рому" и "Бешикташ"
УЕФА оштрафовал "Баварию", "Рому" и "Бешикташ"
Вчера, 22:46
Раджа Наингголан: хотел дать своему отцу шанс, но он попросил денег и отвернулся от меня
Раджа Наингголан: хотел дать своему отцу шанс, но он попросил денег и отвернулся от меня
Вчера, 22:31
Ансальди назвали придурком после его фото с женой в ванной (13)
Ансальди назвали придурком после его фото с женой в ванной (13)
Вчера, 22:05
Нванкво Кану: в "Лестере" ждали, что Муса будет забивать столько же, сколько за ЦСКА (15)
Нванкво Кану: в "Лестере" ждали, что Муса будет забивать столько же, сколько за ЦСКА (15)
Вчера, 21:27
Капитан сборной Ирана: Россия - очень гостеприимная страна (1)
Капитан сборной Ирана: Россия - очень гостеприимная страна (1)
Вчера, 21:21
Джанни Инфантино: Россия на 100 процентов готова к ЧМ-2018 (9)
Джанни Инфантино: Россия на 100 процентов готова к ЧМ-2018 (9)
Вчера, 20:46
Израиль пожалуется в ФИФА на Палестину (2)
Израиль пожалуется в ФИФА на Палестину (2)
Вчера, 20:24
Федор Щербаченко не будет сбривать усы в поддержку Черчесова (3)
Федор Щербаченко не будет сбривать усы в поддержку Черчесова (3)
Вчера, 20:13
В Госдуме назвали парадоксом решение Рады запретить трансляции матчей ЧМ-2018 на Украины (1)
В Госдуме назвали парадоксом решение Рады запретить трансляции матчей ЧМ-2018 на Украины (1)
Вчера, 20:03
Власти Сочи довольны переездом в город питерского "Динамо" (9)
Власти Сочи довольны переездом в город питерского "Динамо" (9)
Вчера, 19:44
Роман Зобнин: моя роль - приносить пользу команде
Роман Зобнин: моя роль - приносить пользу команде
Вчера, 19:27
В поездах для болельщиков ЧМ-2018 запретят продажу алкоголя (3)
В поездах для болельщиков ЧМ-2018 запретят продажу алкоголя (3)
Вчера, 19:04
Константин Гарбуз стал игроком "Тамбова"
Константин Гарбуз стал игроком "Тамбова"
Вчера, 18:50
Игорь Беляев: задача минимум для "Авангарда" - выступить в первенстве не хуже, чем в прошлом сезоне (1)
Игорь Беляев: задача минимум для "Авангарда" - выступить в первенстве не хуже, чем в прошлом сезоне (1)
Вчера, 18:28
Питерское "Динамо" будет переименовано в ФК "Сочи" (4)
Питерское "Динамо" будет переименовано в ФК "Сочи" (4)
Вчера, 18:23
Сборная Ирана уже тренируется в подмосковной Баковке
Сборная Ирана уже тренируется в подмосковной Баковке
Вчера, 18:10
Аяз Гулиев: для дальнейшего роста было здорово продолжить карьеру именно в "Ростове" (1)
Аяз Гулиев: для дальнейшего роста было здорово продолжить карьеру именно в "Ростове" (1)
Вчера, 17:49
Константин Базелюк может перейти в СКА (3)
Константин Базелюк может перейти в СКА (3)
Вчера, 17:32
Фатма Самура: сделать выбор в пользу России, как хозяйки мундиаля, было правильным решением (1)
Фатма Самура: сделать выбор в пользу России, как хозяйки мундиаля, было правильным решением (1)
Группа D - группа смерти. Здесь могут сгинуть даже надежды Месси
Rusfootball.info представляет участников ЧМ-2018. Начинаем с самой непредсказуемой и сложной четверки: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия.
Сборная Нигерии
Место в рейтинге FIFA: 47
Самое удачное выступление в истории: 1/8 финала (1994, 1998, 2014)
Путь: Во втором этапе отбора (отбор внутри отбора – все по Нолану) нигерийцы с большим трудом обыграли явного аутсайдера Свазиленд (0:0, 2:0). Несмотря на успешный результат, руководство африканцев не побоялось решительных мер и перед основным этапом борьбы сняло тренера. На место отечественного специалиста Олисе Сандея пригласили опытного немца Гернота Рора. На африканском континенте он работает уже 8 лет, успел потренировать Габон, Нигер и Буркина-Фасо.
С ним в групповом этапе отбора дело пошло пободрее, и Нигерия без особых проблем оставила позади Замбию, Камерун и Алжир, насоливший России четыре года назад. Кстати, банда Рора стала первыми африканцами, оформившими путевку в Россию.
Стиль: Нигерия команда бегущая, с хорошо поставленным прессингом и приличной атакой: в отборе африканцы забивали в среднем по два мяча за игру, а в товарищеских матчах весной – в среднем по 1,5. Главная уязвимость – контратаки, которые периодически зевают центрхавы.
Главные звезды: Капитан и лидер команды – Джон Оби Микел, в свое время 11 лет солидно пыливший за «Челси», а сейчас топчущий поля Китая в «Тяньцзинь Тэда».
Кроме него стоит выделить реактивные «лондонские» фланги атаки: Виктора Мозеса из «Челси» и Алекса Ивоби из «Арсенала». Еще одна звездочка АПЛ, Келечи Ихеаначо из «Лестера», играет меньше, в основном выходит на замену. Его одноклубник Уилфрид Ндиди является игроком куда более важным и серьезнее претендует на стартовые 11.
Знакомые лица: Левый край обороны нигерийцев закрывает человек с блестящим знанием русского языка, потенциально рассматривавшийся как кандидат в сборную России – Брайн Идову из «Амкара». Выбор он в итоге сделал в пользу африканцев, так что теперь ему предстоит закрывать Лансини, а не сидеть под Жирковым.
Еще один игрок РФПЛ, Ахмед Муса из ЦСКА, пока что больше используется в качестве плана «Б» на последние полчаса. Весной он отыграл 90 минут лишь однажды, и тот матч команда проиграла 0-2.
Чем занимаются перед ЧМ: Нигерийцы решили брать количеством и бьют все рекорды по сыгранным товарищеским матчам. В конце мая-июне они провели четыре игры, с Чехией (0-1), Англией (1-2), ДР Конго (1-1) и, внезапно, возможно, по заветам Станислава Черчесова, с мадридским «Атлетико». Испанцы не «Динамо», они с африканцами зарубились серьезно и победили 3-2.
Помимо этого, Гернот Рор включил режим полового тоталитаризма и запретил всем игрокам команды общаться с русскими девушками (кроме Микела, у того это давно и серьезно). Чья тактика в этом отношении – нигерийцев или мексиканцев – окажется лучше, покажет время.
Наконец, нигерийцы представили один из лучших на ЧМ комплектов формы. Это подтверждается хотя бы тем, что через три минуты после его официального поступления в онлайн-магазин Nike, тираж был целиком раскуплен.
Ориентировочный состав
Сборная Исландии
Место в рейтинге FIFA: 22
Самое удачное выступление в истории: В 2018 году Исландия впервые прорвалась на ЧМ.
Путь: После феерического Евро-2016 многие поспешили списать чудо исландцев на единичную удачу. Как бы не так: поколение у северян сейчас невероятно мощное, что они доказали и в отборе в Россию. Группа I была одной из самых равных и непредсказуемых, в ней бодались четыре примерно одинаково амбициозных команды: Исландия, Хорватия, Украина и Турция. Интрига держалась вплоть до последних туров, но северяне выдали ударную концовку, лично устранив из борьбы и наших соседей, и команду, с которой мы героически отстояли ничью два дня назад, с общим счетом 5-0. Хорваты, обменявшиеся победами с Исландией, потеряли много очков в других матчах.
Стиль: Исландцы – крепкая команда старинного британского образца. Плотная борьба на каждом участке поля, цепкая оборона, мощные атака и стандарты и очень много коренастых бородатых «бойцов». Просто с ними не будет никому: и Модричу, и Месси, и Мозесу придется серьезно попотеть, чтобы продраться к воротам Халльдорссона.
Главные звезды: Самый известный в мировых масштабах игрок – лидер исландцев Гильфи Сигурдссон. Прошлым летом он сменил «Суонси» на «Эвертон» и провел сезон так же блекло, как и все ливерпульцы. Плюс ко всему, практически всю весну он пропустил из-за травмы колена и его функциональное состояние вызывает вопросы.
Лучшим бомбардиром отборочного этапа после Сигурдссона стал Альфред Финнбогассон, проведший хороший сезон в «Аугсбурге».
Чтобы как-то заполнить пустоту этого раздела, скажем пару банальностей: исландцы сильны прежде всего как команда, и отсутствие любой из звезд может сказаться на техническом уровне северян, но никак не на сплоченности и трудности для соперника.
Знакомые лица: Вопреки ожиданиям, исландцы на ЧМ не будут играть в желтой форме, а тренировать их не будет Валерий Карпин. Тем не менее, несколько игроков «Ростова» заслужили вызов: центр обороны будет цементировать Рагнар Сигурдссон, а подстраховывать его со скамейки будет Сверрир Ингасон. Также на баночке матчи будет начинать главная ударная сила команды Карпина Бьорн Сигурдарсон, но у нас есть все основания ждать его на поле, если запахнет жареным.
Также буквально пару дней назад в СМИ проскочил слух, что еще один защитник исландцев Хордур Магнуссон может этим летом перебраться в ЦСКА.
Чем занимаются перед ЧМ: Сыграли один товарищеский матч, уступив норвежцам (2-3), еще одну репетицию проведут уже после публикации этого текста – соперником станет Гана.
Пока футболисты готовятся, немного любопытной статистики: более 20% населения Исландии подали заявку на билеты ЧМ-2018. Если вдруг им всем повезло, то в Россию приедет более 60 тысяч северян. Вряд ли, конечно, но на улицах Москвы, Волгограда и Ростова точно будет весело при любом количестве исландцев.
Правда, если на Евро-2016 даже будущий президент Исландии «охал» на трибунах наравне с простыми болельщиками, то теперь его не будет: чиновники объявили турниру дипломатический бойкот.
Ориентировочный состав
Сборная Хорватии
Место в рейтинге FIFA: 18
Самое удачное выступление в истории: Бронза (1998).
Путь: Немного дежа-вю: Группа I в Европе была одной из самых равных и непредсказуемых, в ней бодались четыре примерно одинаково амбициозных команды: Исландия, Хорватия, Украина и Турция. Интрига держалась вплоть до последних туров, но шашечные внезапно провалили концовку, проиграв туркам и потеряв очки в матче с финнами. В стыковых матчах пришлось рубиться с греками, судьбу противостояния решил домашний разгром 4-1.
Стиль: Невероятный по именам центр поля хорватов казалось бы должен диктовать игру: Модрич, Ракитич, Ковачич, Перишич, Бадель и Брозович способны при удачной комбинации забрать у противника мяч и заставить его бегать вхолостую все девяносто минут. На деле получается не так гладко, ведь, как показал отбор, эту сборную Хорватии способны обезвредить даже не самые звездные противники. Во многом поэтому Анте Чачич, готовивший команду последние два года, в октябре был отправлен настраивать телевизор для просмотра чемпионата из дома, а на его место взяли не менее спорного Златко Далича. При нем команда устранила греков, но при этом в марте умудрилась влететь Эстонии (0-3) и Перу (0-2). Сейчас Хорватия – это слабопоставленная игра и высочайший уровень исполнителей, что всегда образует непредсказуемый коктейль результатов.
Главные звезды: Готовьтесь, записывайте, всех на память не перечислишь. Мозг мадридского «Реала» Лука Модрич, мозг каталонской «Барселоны» Иван Ракитич; звезды итальянской Серии А Милан Бадель («Фиорентина»), Иван Перишич, Марсело Брозович («Интер»), Марио Манджукич («Ювентус»), Никола Калинич («Милан»). Ах да, еще чемпион этого розыгрыша ЛЧ Матео Ковачич из «Реала» и финалист Деян Ловрен из «Ливерпуля», а также победитель Лиги Европы Шиме Врсалько из «Атлетико». В принципе, еще осталась пара фамилий, которыми можно покозырять в любой другой сборной мира, но мы сейчас перечислим уже всю заявку – посыл вы поняли.
Знакомые лица: Помимо чемпионов Испании, Италии, Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе хорватов есть и победитель РФПЛ. Речь, само собой, о Ведране Чорлуке – он хоть и пропустил почти весь сезон из-за травмы, но все же начал в старте матч против Бразилии пару дней назад – и есть все основания думать, что он останется в старте и на ЧМ.
Чем занимаются перед ЧМ: Феерический мартовский провал вынудил Златко Далича оправдываться перед журналистами и болельщиками. После этого команда все-таки натужно обыграла Мексику (1-0) и уже в июне проиграла бразильцам 0-2. Для уверенности перед стартом шашечные обыграют Сенегал и будут надеяться на помощь калининградского поля и трибун 16 июня, когда их протестируют другие африканцы.
Ориентировочный состав
Сборная Аргентины
Место в рейтинге FIFA: 5
Самое удачное выступление в истории: Чемпионы (1978, 1986)
Путь: За время отбора Аргентина сменила трех тренеров. Херардо Мартино начал неплохо (11 очков и 6 забитых мячей после 6 туров), но после поражения в финале Кубка Америки (от Чили, 0-0, 2:4 по пенальти) тренер отправился отдыхать. Сменивший его Эдгардо Бауса провел у руля команды 8 матчей, в которых одержал три победы и потерпел три сухих поражения от Парагвая, Бразилии и Боливии (общий счет 0-6). После этого боссы аргентинской федерации посмотрели на «Реал» и сборную России, поняли, что счастье в лысине, и пригласили на пост тренера Хорхе Сампаоли.
Аргентинец, до этого обыгрывавший родину в финале Кубка Америки с Чили, не смог отказать и пришел разгребать заваренную предшественниками кашу. Сампаоли, давно утвердивший за собой звание тактического гения, все же чуть было не закончил за упокой. Его сложная система не далась игрокам сходу, и команда выдала три ничьи подряд, доведя положение до критического. В последнем туре аргентинцам нужно было кровь из носу побеждать Эквадор, и их игра свелась к «Дай Месси – он решит». Хет-трик Лионеля и протащил скрипящую Аргентину в Россию – за бортом в итоге осталась сборная Чили.
Стиль: Сампаоли строит в Аргентине что-то уникальное и неизведанное, и тактические обозреватели наперебой обещают, что если все сложится, то мы увидим настоящий инновационный прорыв. Но, как и любого гения, у Хорхе есть два пути: он либо Говард Хьюз, либо Илон Маск. Переводя на человеческий язык: он либо будет объектом невероятного хайпа с абсолютно бесполезным изобретением, либо создаст что-то действительно крутое и ранее невиданное.
За тот год, что Сампаоли у руля, новую непобедимую Аргентину мы так и не увидели: игра команды колеблется от «Месси – гений» до «Черчесов, убирай тоналку с усов, мы тебя узнали». У тренера есть совсем немного времени, чтобы решить свою головоломку, или же мы можем увидеть поистине эпический провал уже на групповом этапе
Главные звезды: Лионель Месси. Порой кажется, что без него эта Аргентина превращается в команду моего двора, а Игуаин – лично в меня.
Само собой, еще будут люди с фамилиями Дибала, Ди Мария, Маскерано и Агуэро на бело-голубых футболках, но по опыту, не всем из этих надписей на спинах можно доверять.
Знакомые лица: Несмотря на попытки Роберто Манчини под шумок перевезти сборную Аргентины в Санкт-Петербург, из РФПЛ в команду Сампаоли не приехал никто. Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Маттиас Краневиттер и Леандро Паредес провели разочаровывающе слабый сезон, а Эмануэль Маммана получил тяжелую травму.
Тем не менее, пара знакомых лиц все же будет. Из итальянского «Торино» в Россию едет бывший резидент северной и третьей столиц Кристиан Ансальди, а из «МЮ» прибудет некогда объект насмешек болельщиков «Спартака», а ныне надежный защитник Маркос Рохо.
Чем занимаются перед ЧМ: В первом товарищеском матче Аргентина катком прошлась по Гаити, что, при всем уважении, скорее отладка нервов. Девятого числа Месси и ко. должны были так же дежурно разобраться с Израилем в Иерусалиме, но палестинцы решили, что это слишком скучно и добавили немного триллера: в адрес Лионеля стали поступать угрозы, и матч был отменен. Искать кого-то другого для спарринга Сампаоли уже поздно: 16 июня в матче с Исландией будет понятно, удалось ли хоть одному лысому тренеру осуществить задуманное для ЧМ.
Если нет, то тренеру и Месси как минимум до Катара будут припоминать невызов лучшего бомбардира Серии А Мауро Икарди. Личные дела внутри коллектива и невстроенность в тактику – хорошие аргументы, но только если коллектив и тактика работают. В противном случае, ответственность ложится на всех, кто поступился принципом брать лучших.
Расклады в группе
Как мы уже и сказали, группа D – самая непредсказуемая и сложная для участников. Все из четверки испытывали трудности либо в отборе, либо в товарищеских матчах этой весной, и кто угодно может обыграть кого угодно. Две ключевые вещи, от которых будут зависеть итоги: успел ли Сампаоли и поняли ли хорваты Далича. Если и то, и то произойдет, то Аргентина и Хорватия – фавориты.
Но не стоит забывать, что Исландия уже обыгрывала Модрича и компанию в отборочной группе и готова повторить.
Во многом, очное противостояние европейцев и решит борьбу за второе место, если, конечно, нигерийцы не подойдут к турниру в сумасшедшей форме.
Если пускаться во все тяжкие, то прогноз таков:
16 июня
16:00, Стадион «Спартак». Аргентина – Исландия. Тяжелая и вязкая борьба с минимумом забитых мячей. Минимальная победа южноамериканцев за счет Месси, либо трудовая ничья.
21:00, Стадион «Калининград». Хорватия – Нигерия. Бодрая и скоростная игра двух атакующих команд, победит тот, кто забьет первым.
21 июня
21:00, Стадион «Нижний Новгород». Аргентина – Хорватия. Скучная победа бело-голубых.
22 июня
18:00, «Волгоград Арена». Нигерия – Исландия. Европейцы продавят недисциплинированную оборону африканцев на стандартах и забетонируют все сзади.
26 июня
21:00, Стадион «Санкт-Петербург». Нигерия – Аргентина. Главный тест системы Сампаоли Если ничего не сложится, то здесь его команда бесславно сложит голову и отправится домой. Если все удалось, то Аргентина оформит выход в плей-офф. Просто не будет: в ноябре Нигерия уже закатывала южноамериканцам 4 мяча в России.
21:00, «Ростов Арена». Исландия – Хорватия. Битва за второе место, либо заочное противостояние кого-то из европейцев и нигерийцев. Самый непредсказуемый матч группы – вполне возможна боевая ничья.
Выходят Аргентина и Исландия. Но вполне возможно, что будет все совершенно иначе, и в 1/8 будут бодаться, например, хорваты и нигерийцы.
На кого выходят
Группа D выходит на группу C, в которой играют Франция, Дания, Перу и Австралия.
Тот, кто выйдет со второго места, сразу попадет под каток французов и отправится домой.
Победитель же группы может схлестнуться либо с неплохой Данией, либо с неочевидным Перу. Но не стоит забывать, что в марте южноамериканцы всухую били хорватов, так что борьба в этом матче 1/8 будет в любом случае. Кто бы не вышел из этой пары дальше: Хорватия, Дания, Исландия, Перу, Нигерия или Австралия, да хоть Аргентина – принципиального значения не имеет. Победитель пары попадает на Испанию, к борьбе с которой, кажется, не готовы ни одни из перечисленных.
Само собой, если Испания преодолеет в 1/8 сборную России.
Петр Мельников, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.