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Ажиотаж на волне чемпионата мира. Обзор 2-го тура ФНЛ
ФНЛ постепенно набирает ход, мы еще не успели насладиться итогами первого тура, как тут же подоспел второй. Александр Симбирский разбирает итоги воскресной феерии и пытается понять, как долго стадионы прошедшего чемпионата мира будут набивать уникальные показатели посещаемости.
"Балтика" проигрывает второй матч подряд
В первом туре подопечные Валерия Непомнящего разгромно уступили на выезде обновленной "Тюмени". Реабилитация могла случиться уже в Калининграде, где "Балтика" принимала "Тамбов". Домашний стадион мог заметно помочь хозяевам - наследие чемпионата мира пока работает, и на матче ожидалось около 10 тысяч зрителей. Еще весной мы отмечали, что новые арены заметно увеличили посещаемость ФНЛ и пока что эта тенденция сохраняется. Однако, "Балтика" не сумела порадовать своих болельщиков - у команды до сих пор большие проблемы в обороне, которыми с удовольствием воспользовался "Тамбов". Летом гостей усилил бывший форвард калининградцев Сенин Себаи, который наколотил в прошлом вполне приличные 10 голов, он же и открыл счет в матче - Аппаев разорвал фланг Ходжаниязова и вырезал идеальную подачу на ивуарийца. Под конец первого тайма "Балтика" имела шанс отыграться, но голкипер "Тамбова" Вавилин дважды спас свои ворота в одном эпизоде.
После перерыва "Балтика" завладела территориальным преимуществом, но ничего из этого не смогла выжать. "Тамбов" грамотно оборонялся и действовал на контратаках. Одна из них закончилась вторым голом Сибаи - Ходжаниязов вновь провалился (уже второй матч подряд из бывшего защитника "Зенита" соперники делают посмешище) и пропустил прорыв "Тамбова" по своему флангу. "Балтику" же хватило только на гол Дядюна в самой концовке встречи. Гости одерживают вторую победу подряд и закрепляются в верхней части турнирной таблицы, а вот Валерию Непомнящему надо срочно что-то менять - амбициозная команда старт чемпионата проваливает.
"Шинник" выходит на первое место
Команда Александра Побегалова одержала уверенную победу над "Сибирью". Перед началом матча все зрители могли насладиться нанотехнологиями с участием боллбоев, которые, словно солдаты с боевым знаменем в руках, держали транспорант "Олимпа". Не только крутыми стадионами сильна ФНЛ, это факт.
В первом тайме команды обменялись серией неплохих атак, однако, счет на табло не поменялся. После перерыва "Шинник" сумел подловить "Сибирь" на серьезном позиционном провале - Гелоян в одиночестве убежал к воротам Цыгана и уверенно реализовал выход один на один. Хозяева сразу же перехватили инициативу, но не смогли создать что-то по-настоящему опасное у ворот Яшина. Зато вот "Шинник" в первой же контратаке вынудил Алексея Аравина пнуть мяч в свои ворота. 2:0 - выездная победа "Шинника", которая позволяет ярославцам переместиться на первое место в турнирной таблице.
"Томь" побеждает "Химки"
Наконец, еще одной командой, которая сохраняет на данный момент стопроцентный результат, стала "Томь". Команда Василия Баскакова летом лишилась многих опытных лидеров и сделала ставку на молодежь. И пока что ставка играет. Игорь Шалимов начал свой подмосковный заплыв с победы над "Лучом" и явно был настроен развить успех. Помешал "Химкам" голкипер "Томи" Александр Мелихов - в первом тайме он вытащил три практически "мертвых" мяча после дальних выстрелов. После перерыва "Томь" перестроилась и стала играть более агрессивно, а "Химки", наоборот, слишком вальяжно перемещались по полю. Илья Кухарчук за это стремительно хозяев наказал - Тлупов поборолся до конца, пока защитники "Химок" с упоением ждали, когда мяч уйдет за пределы поля, вырезал передачу на Кухарчука, которому оставалось только переправить мяч в сетку ворот. Хозяева смогли предложить "Томи" только бесконечные дальние удары (видимо, это любимая фишка Шалимова, "Краснодар" при нем тоже любил издали приложиться по воротам), которые не повлияли на исход матча. 1:0 - "Томь" набирает 6 очков и обрастает мясом.
Отличная посещаемость в Нижнем Новгороде
Кстати, интересно. А если город Горький переименовали в Нижний Новгород, то, значит, Максим теперь тоже Нижний Новгород? Ответа на этот вопрос мы не знаем, зато знаем, что матч местной команды против "Тюмени" посетили 18 тысяч зрителей. Прекрасные цифры! Что касается игры - "Тюмень" продолжает демонстрировать неплохой футбол, однако, Дмитрий Черышев сумел найти противоядие - понадобилось только закрыть Максима Вотинова и насытить зону полуфлангов - Коронов с Малояном получали минимум свободы и пространства. Помог и быстрый гол - уже на 6 минуте хозяева открыли счет усилиями Радика Хайруллова. "Тюмени" удалось отыграться только под занавес первого тайма - с пенальти отличился все тот же Вотинов. После перерыва команды демонстрировали равную игру, в которой удачливее оказался "Нижний Новгород". В одной из атак Артем Делькин в своем фирменном стиле нашел свободное пространство в чужой штрафной и направил мяч после скидки Скворцова мимо рук Бучнева. 2:1 - первая победа Дмитрия Черышева во главе нижегородской команды и первое поражение "Тюмени" в чемпионате.
Дикая посещаемость в Волгограде
А вот тут атлант расправил плечи. Матч "Ротор" - "Луч" собрал 30 тысяч человек. Чемпионат мира, какой же ты все-таки крутой. В отличие от "Балтики" хозяева сумели порадовать своих болельщиков. Первый тайм прошел довольно-таки скучно, "Ротор" имел несколько хороших моментов, но не сумел открыть счет. В остальном игра была вязкая и не самая высокая по своему темпу. После перерыва "Ротор" перешел на стандарты и после одного из них гол забил Александр Коротаев. "Луч" так и не смог перехватить инициативу и вполне закономерно проиграл. Состав позволяет "Ротору" цепляться за высокие места и будет очень интересно посмотреть за тем, как Волгоград проявит себя на длинной дистанции ФНЛ.
Выездная победа "Сочи" и остальные матчи тура
"Факел" находится в печальном состоянии - играть приходится прошлогодним урезанным составом из игроков уровня ПФЛ, к которым примкнул Игорь Лебеденко. Да и болельщики интерес к футболу потеряли, раньше Воронеж бил рекорды посещаемости, теперь на "Факел" ходит от силы 2 тысячи человек (если не меньше). Уровень игры при этом тоже оставляет желать лучшего. "Сочи" на классе переиграл хозяев, хотя и пропустил от Сандро Цвейбы, но голов Барсова и Саная оказалось достаточно для итоговой победы.
"Чертаново" из всех дебютантов пока что смотрятся лучше всего. Да и следить за этой командой интересно, так как она скомплектована из воспитанников местной ДЮСШ. Молодые и горячие, в общем. И эти молодые и горячие ребята обыграли "Зенит-2" на выезде. Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте встречи - отличился Макеев. Но после перерыва "Чертаново" перевернул ход игры и одержал волевую победу благодаря голам Ежова и Сарвели. В активе "чертей" уже 4 очка.
"Краснодар-2" дома сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" 1:1, а "Армавир" закрепился на последнем месте в турнирной таблице, проиграв дома "Мордовии" 0:1.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Балтика" проигрывает второй матч подряд
В первом туре подопечные Валерия Непомнящего разгромно уступили на выезде обновленной "Тюмени". Реабилитация могла случиться уже в Калининграде, где "Балтика" принимала "Тамбов". Домашний стадион мог заметно помочь хозяевам - наследие чемпионата мира пока работает, и на матче ожидалось около 10 тысяч зрителей. Еще весной мы отмечали, что новые арены заметно увеличили посещаемость ФНЛ и пока что эта тенденция сохраняется. Однако, "Балтика" не сумела порадовать своих болельщиков - у команды до сих пор большие проблемы в обороне, которыми с удовольствием воспользовался "Тамбов". Летом гостей усилил бывший форвард калининградцев Сенин Себаи, который наколотил в прошлом вполне приличные 10 голов, он же и открыл счет в матче - Аппаев разорвал фланг Ходжаниязова и вырезал идеальную подачу на ивуарийца. Под конец первого тайма "Балтика" имела шанс отыграться, но голкипер "Тамбова" Вавилин дважды спас свои ворота в одном эпизоде.
После перерыва "Балтика" завладела территориальным преимуществом, но ничего из этого не смогла выжать. "Тамбов" грамотно оборонялся и действовал на контратаках. Одна из них закончилась вторым голом Сибаи - Ходжаниязов вновь провалился (уже второй матч подряд из бывшего защитника "Зенита" соперники делают посмешище) и пропустил прорыв "Тамбова" по своему флангу. "Балтику" же хватило только на гол Дядюна в самой концовке встречи. Гости одерживают вторую победу подряд и закрепляются в верхней части турнирной таблицы, а вот Валерию Непомнящему надо срочно что-то менять - амбициозная команда старт чемпионата проваливает.
"Шинник" выходит на первое место
Команда Александра Побегалова одержала уверенную победу над "Сибирью". Перед началом матча все зрители могли насладиться нанотехнологиями с участием боллбоев, которые, словно солдаты с боевым знаменем в руках, держали транспорант "Олимпа". Не только крутыми стадионами сильна ФНЛ, это факт.
В первом тайме команды обменялись серией неплохих атак, однако, счет на табло не поменялся. После перерыва "Шинник" сумел подловить "Сибирь" на серьезном позиционном провале - Гелоян в одиночестве убежал к воротам Цыгана и уверенно реализовал выход один на один. Хозяева сразу же перехватили инициативу, но не смогли создать что-то по-настоящему опасное у ворот Яшина. Зато вот "Шинник" в первой же контратаке вынудил Алексея Аравина пнуть мяч в свои ворота. 2:0 - выездная победа "Шинника", которая позволяет ярославцам переместиться на первое место в турнирной таблице.
"Томь" побеждает "Химки"
Наконец, еще одной командой, которая сохраняет на данный момент стопроцентный результат, стала "Томь". Команда Василия Баскакова летом лишилась многих опытных лидеров и сделала ставку на молодежь. И пока что ставка играет. Игорь Шалимов начал свой подмосковный заплыв с победы над "Лучом" и явно был настроен развить успех. Помешал "Химкам" голкипер "Томи" Александр Мелихов - в первом тайме он вытащил три практически "мертвых" мяча после дальних выстрелов. После перерыва "Томь" перестроилась и стала играть более агрессивно, а "Химки", наоборот, слишком вальяжно перемещались по полю. Илья Кухарчук за это стремительно хозяев наказал - Тлупов поборолся до конца, пока защитники "Химок" с упоением ждали, когда мяч уйдет за пределы поля, вырезал передачу на Кухарчука, которому оставалось только переправить мяч в сетку ворот. Хозяева смогли предложить "Томи" только бесконечные дальние удары (видимо, это любимая фишка Шалимова, "Краснодар" при нем тоже любил издали приложиться по воротам), которые не повлияли на исход матча. 1:0 - "Томь" набирает 6 очков и обрастает мясом.
Отличная посещаемость в Нижнем Новгороде
Кстати, интересно. А если город Горький переименовали в Нижний Новгород, то, значит, Максим теперь тоже Нижний Новгород? Ответа на этот вопрос мы не знаем, зато знаем, что матч местной команды против "Тюмени" посетили 18 тысяч зрителей. Прекрасные цифры! Что касается игры - "Тюмень" продолжает демонстрировать неплохой футбол, однако, Дмитрий Черышев сумел найти противоядие - понадобилось только закрыть Максима Вотинова и насытить зону полуфлангов - Коронов с Малояном получали минимум свободы и пространства. Помог и быстрый гол - уже на 6 минуте хозяева открыли счет усилиями Радика Хайруллова. "Тюмени" удалось отыграться только под занавес первого тайма - с пенальти отличился все тот же Вотинов. После перерыва команды демонстрировали равную игру, в которой удачливее оказался "Нижний Новгород". В одной из атак Артем Делькин в своем фирменном стиле нашел свободное пространство в чужой штрафной и направил мяч после скидки Скворцова мимо рук Бучнева. 2:1 - первая победа Дмитрия Черышева во главе нижегородской команды и первое поражение "Тюмени" в чемпионате.
Дикая посещаемость в Волгограде
А вот тут атлант расправил плечи. Матч "Ротор" - "Луч" собрал 30 тысяч человек. Чемпионат мира, какой же ты все-таки крутой. В отличие от "Балтики" хозяева сумели порадовать своих болельщиков. Первый тайм прошел довольно-таки скучно, "Ротор" имел несколько хороших моментов, но не сумел открыть счет. В остальном игра была вязкая и не самая высокая по своему темпу. После перерыва "Ротор" перешел на стандарты и после одного из них гол забил Александр Коротаев. "Луч" так и не смог перехватить инициативу и вполне закономерно проиграл. Состав позволяет "Ротору" цепляться за высокие места и будет очень интересно посмотреть за тем, как Волгоград проявит себя на длинной дистанции ФНЛ.
Выездная победа "Сочи" и остальные матчи тура
"Факел" находится в печальном состоянии - играть приходится прошлогодним урезанным составом из игроков уровня ПФЛ, к которым примкнул Игорь Лебеденко. Да и болельщики интерес к футболу потеряли, раньше Воронеж бил рекорды посещаемости, теперь на "Факел" ходит от силы 2 тысячи человек (если не меньше). Уровень игры при этом тоже оставляет желать лучшего. "Сочи" на классе переиграл хозяев, хотя и пропустил от Сандро Цвейбы, но голов Барсова и Саная оказалось достаточно для итоговой победы.
"Чертаново" из всех дебютантов пока что смотрятся лучше всего. Да и следить за этой командой интересно, так как она скомплектована из воспитанников местной ДЮСШ. Молодые и горячие, в общем. И эти молодые и горячие ребята обыграли "Зенит-2" на выезде. Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте встречи - отличился Макеев. Но после перерыва "Чертаново" перевернул ход игры и одержал волевую победу благодаря голам Ежова и Сарвели. В активе "чертей" уже 4 очка.
"Краснодар-2" дома сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" 1:1, а "Армавир" закрепился на последнем месте в турнирной таблице, проиграв дома "Мордовии" 0:1.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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