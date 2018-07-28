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Прекрасный Фернандес, надёжный центр обороны ЦСКА и вялые Миранчуки. Оценки за Суперкубок России
Новый сезон в РПЛ предварял традиционный матч за Суперкубок, в котором ЦСКА дожал «Локомотив». Rusfootball.info хвалит обновлённый центр обороны «армейцев», критикует линию атаки «железнодорожников» и выставляет оценки всем действующим лицам.
«Локомотив»
Гилерме – 3.
Немного было работы у вратарей в этом матче. Из позитивного в игре Гилерме можно вспомнить сэйв после хорошего удара Щенникова в первом тайме. Но, при этом, однажды голкипер «Локомотива» едва не повторил ошибку Уго Льориса из финала чемпионата мира, когда Маринато чуть не «обокрал» Чалов. А в моменте с пропущенным мячом вратарь «железнодорожников» начал требовать у лайнсмена зафиксировать офсайд вместо того чтобы доиграть игровой эпизод до конца.
Игнатьев – 3, Квирквелия – 3, Чорлука – 4, Рыбус – 3
По части оборонительной работы обе команды сыграли практически безупречно. Но всё же действиям защиты «Локомотива» по итогам матча накопилось больше претензий в сравнении с ЦСКА. Центр обороны «железнодорожников» долгое время был очень хорош. Особенно Квирквелия, запомнившийся несколькими классными перехватами мяча и заблокированными ударами. Однако хорошее резюме Соломону испортило хамское поведение в дополнительное время, приведшее к удалению. Причём, грузинский футболист во втором официальном матче подряд зарабатывает красную карточку. Чорлука свои девяносто минут отыграл уверенно, без заметных ошибок. Хорват даже мог забить, но неточно пробил головой из неплохой позиции после розыгрыша углового. А вот на флангах Игнатьев и Рыбус свои микроматчи проиграли. Первый немало ошибался и часто позволял Щенникову совершать хорошие фланговые подключения. Рыбус же не смог нейтрализовать Фернандеса и крайне редко подключался к атакам.
Денисов – 3,5, Баринов - 3
Денисов отыграл матч на нормальном уровне, но ничего выдающегося капитан «Локомотива» не показал. Видно, что Игорь находится не в оптимальных кондициях, так как он не был тем непроходимым барьером для соперников, каким опорник «железнодорожников» является, находясь в лучшей форме. Что касается Баринова, то он во многих эпизодах действовал неуверенно, допускал ошибки и проигрывал единоборства. Нельзя сказать, что Дмитрий провалил встречу, но и занести себе в актив он её не может.
Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш - все 2
Группа атаки «Локомотива» эту встречу провалила. От неё практически не исходило никакой угрозы для обороны ЦСКА на протяжении всего матча. Миранчуки неоднократно по ходу игры буквально растворялись на поле. Минимум позитивных моментов с их стороны можно вспомнить. С Фернандешем похожая история. Португалец часто опускался в опорную зону и пытался разгонять атаки «железнодорожников», однако с этой задачей Мануэл не справлялся и был справедливо заменён по ходу второго тайма. Разочаровали «железнодорожники» в плане конструктивности в нападении, которая практически отсутствовала.
Эдер – 2,5
Выдвинутый на острие Эдер также принёс мало позитива команде Юрия Сёмина в нападении. Португалец иногда за мячи успешно цеплялся и даже заставил Чернова жёлтую карточку на себе заработать, однако этого явно недостаточно для того чтобы форвард мог занести себе в актив выступление в этом матче.
Жемалетдинов, Идову, Фарфан, Тарасов – все 2
Вышедшие на замену футболисты не смогли должным образом усилить игру команды Юрия Сёмина. Особенно «отличился» Тарасов, который буквально через минуту после своего выхода на поле позволил спокойно Бийолу протащить мяч в штрафную площадь, а после чего не успел сделать один шаг вперёд, чтобы оставить Витиньо в офсайде в момент результативного удара Хосонова. Дмитрий за свои оплошности мог реабилитироваться в концовке. Он отдал классный пас на Фарфана, который из выгодной позиции пробил над перекладиной и упустил шикарную возможность спасти «Локомотив» от поражения. Перуанец, собственно, только этим промахом и запомнился. Жемалетдинов своим появлением на поле по ходу второго тайма также не смог расшевелить группу атаки «железнодорожников» и запомнился лишь бесхитростным ударом головой прямо в руки Акинфееву из выгодной позиции. Идову же также поспособствовал голу ЦСКА. Не смог он прервать пас Бийола на Хосонова, предшествовавший результативному удару Хетага.
ЦСКА
Акинфеев – 4,5
Работы у Игоря практически не было. Вспомнить разве что можно его сэйв после потенциально опасного удара Жемалетдинова с близкого расстояния. Акинфеев сыграл безупречно, и свою уверенность ему удалось передать и новой тройке центральных защитников.
Бекао – 4,5, Чернов – 4, Магнуссон – 4
Вряд ли кто-то из болельщиков ЦСКА в конце мая мог представить, что на следующий официальный матч их любимая команда выйдет с тройкой центральных защитников – Бекао, Чернов и Магнуссон. Дебют для этих парней можно смело признать удачным. Наилучшие впечатления оставила игра бразильца. Он не делал ничего лишнего: играл максимально аккуратно, в основном делая передачи ближнему свободному партнёру, выигрывал единоборства, позиционных ошибок не допускал. Огрехов в действиях Чернова и Магнуссона было побольше. Никита иногда действовал невнимательно и заработал жёлтую карточку. Исландец же запомнился, естественно, своим исполнением аутов, которое должно стать для ЦСКА серьёзным оружием в дальнейшем. Также Магнуссон нередко отмечался классными диагональными переводами на Фернандеса, но иногда он излишне рисковал и допускал брак в передачах. Одна из таких ошибок привела к самой опасной контратаке «Локомотива» в матче, увенчавшейся ударом Жемалетдинова с близкого расстояния. Но всё равно эта тройка центральных защитников однозначно заслужила похвалу в свой адрес.
Марио Фернандес – 5, Кирилл Набабкин – 3,5
Марио провёл очень сильный чемпионат мира и был одним из лучших футболистов в составе сборной России. Спустя всего лишь три недели он вышел на поле в стартовом составе в матче Суперкубка и провёл сто двадцать минут на очень высоком уровне. Фернандес и с оборонительной работой безукоризненно справился, и к атакам, как обычно, своевременно подключался на регулярной основе. Именно он своим пасом начал результативную комбинацию «армейцев».
Набабкин начинал матч на своей привычной позиции латераля, но после ранней замены Дзагоева ему пришлось перейти в опорную зону. Естественно, Кирилл, играя на незнакомой для себя позиции, не смог продемонстрировать эталон работы центрхава. Бывали у него проблемы с выбором позиции, с качеством игры в отборе мяча. Тем не менее, Набабкин ни в коем случае не провалил встречу и более-менее адекватно закрыл проблемную для ЦСКА зону.
Бистрович – 3, Витиньо – 3, Дзагоев – б/о
Бистрович провёл неровно этот матч. Начинал хорват встречу в роли опорного полузащитника, но после ухода Дзагоева его роль изменилась. Он стал играть выше, и должен был разгонять атаки команды, однако в данном аспекте игры Кристиян, прямо скажем, не преуспел. Позже он вернулся на прежнее место, где выглядел более-менее адекватно.
Витиньо в последнем матче за ЦСКА ничего выдающегося не показал. Играл он в основном не в нападении, а на позиции центрального полузащитника. Причём, разрушать атаки соперника у бразильца получалось куда лучше в сравнении с созидательными действиями. Южноамериканец отметился несколькими успешными отборами мяча. В атаке он был одним из немногих в составе «армейцев», кто брал игру на себя и старался придумать хоть что-то интересное. Успехом его деятельность заканчивалась редко. Были вполне достойные удары в его исполнении, как, к примеру, в дополнительное время, когда мяч чиркнул по перекладине ворот Гилерме. Был и «замечательный» выстрел со штрафного в регбийном стиле. Каким для бразильца оказался матч за Суперкубок, такой была и его карьера в ЦСКА – нестабильной, с периодическими яркими всплесками и нередкими провалами. Теперь его ждут на родине во «Фламенго».
Алан Дзагоев отыграл чуть более десяти минут. За это время он успел запомниться несколькими заметными действиями. Он играл очень глубоко и брал на себя функции мотора атак команд. Но очередная мышечная травма не позволила полузащитнику ЦСКА продолжить встречу. Пожелаем ему скорейшего возвращения в строй.
Ефремов, Чалов – 2,5
Обновлённая линия атаки ЦСКА себя показала не лучшим образом. Вернувшийся из аренды в «Оренбурге» Ефремов действовал старательно, но должная угроза чужим воротам от него не исходила. Тоже самое можно сказать и про Чалова. Главное качество Фёдора – умение на скорости открываться в свободные зоны под передачи партнёров. В данной встрече таких возможностей у форварда не было. Его плотно опекали защитники «Локомотива»,плюс хавбеки «армейцев» не «кормили» Чалова обостряющими передачами. В итоге, Фёдору приходилось часто заниматься не своим делом – опускаться глубоко за мячом и пускаться в дриблинг.
Щенников – 4, Хосонов – 4,5, Бийол – 4, Жамалетдинов – б/о
В отличие от «Локомотива», замены, сделанные Виктором Гончаренко, сработали на все сто процентов. Хосонов стал главным героем матча, оказавшись автором единственного забитого мяча. Как вы помните, в предыдущем матче с участием этих команд в рамках чемпионата Хетаг схлопотал глупейшее удаление. Теперь он сполна реабилитировался за ту оплошность. Причём, молодой футболист запомнился не только забитым мячом, но и большим объёмом проделанной работы в центре поля.
Приятное впечатление оставил молодой словенец Бийол. Парень отыграл около сорока минут на очень приличном уровне. Он действовал цепко в центральной зоне, успевал и обороне помогать, и к атакам подключаться своевременно. Одно из таких подключений Яки впоследствии привело к забитому мячу Хосоновым.
Щенников появился на поле в начале первого тайма вместо Дзагоева и мог забивать едва ли не первым касанием, но пробил во вратаря. Со своими привычными задачами на фланге Георгий справился хорошо – в обороне был надежён и к атакам вполне неплохо подключался.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Фото: РИА "Новости"
«Локомотив»
Гилерме – 3.
Немного было работы у вратарей в этом матче. Из позитивного в игре Гилерме можно вспомнить сэйв после хорошего удара Щенникова в первом тайме. Но, при этом, однажды голкипер «Локомотива» едва не повторил ошибку Уго Льориса из финала чемпионата мира, когда Маринато чуть не «обокрал» Чалов. А в моменте с пропущенным мячом вратарь «железнодорожников» начал требовать у лайнсмена зафиксировать офсайд вместо того чтобы доиграть игровой эпизод до конца.
Игнатьев – 3, Квирквелия – 3, Чорлука – 4, Рыбус – 3
По части оборонительной работы обе команды сыграли практически безупречно. Но всё же действиям защиты «Локомотива» по итогам матча накопилось больше претензий в сравнении с ЦСКА. Центр обороны «железнодорожников» долгое время был очень хорош. Особенно Квирквелия, запомнившийся несколькими классными перехватами мяча и заблокированными ударами. Однако хорошее резюме Соломону испортило хамское поведение в дополнительное время, приведшее к удалению. Причём, грузинский футболист во втором официальном матче подряд зарабатывает красную карточку. Чорлука свои девяносто минут отыграл уверенно, без заметных ошибок. Хорват даже мог забить, но неточно пробил головой из неплохой позиции после розыгрыша углового. А вот на флангах Игнатьев и Рыбус свои микроматчи проиграли. Первый немало ошибался и часто позволял Щенникову совершать хорошие фланговые подключения. Рыбус же не смог нейтрализовать Фернандеса и крайне редко подключался к атакам.
Денисов – 3,5, Баринов - 3
Денисов отыграл матч на нормальном уровне, но ничего выдающегося капитан «Локомотива» не показал. Видно, что Игорь находится не в оптимальных кондициях, так как он не был тем непроходимым барьером для соперников, каким опорник «железнодорожников» является, находясь в лучшей форме. Что касается Баринова, то он во многих эпизодах действовал неуверенно, допускал ошибки и проигрывал единоборства. Нельзя сказать, что Дмитрий провалил встречу, но и занести себе в актив он её не может.
Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш - все 2
Группа атаки «Локомотива» эту встречу провалила. От неё практически не исходило никакой угрозы для обороны ЦСКА на протяжении всего матча. Миранчуки неоднократно по ходу игры буквально растворялись на поле. Минимум позитивных моментов с их стороны можно вспомнить. С Фернандешем похожая история. Португалец часто опускался в опорную зону и пытался разгонять атаки «железнодорожников», однако с этой задачей Мануэл не справлялся и был справедливо заменён по ходу второго тайма. Разочаровали «железнодорожники» в плане конструктивности в нападении, которая практически отсутствовала.
Эдер – 2,5
Выдвинутый на острие Эдер также принёс мало позитива команде Юрия Сёмина в нападении. Португалец иногда за мячи успешно цеплялся и даже заставил Чернова жёлтую карточку на себе заработать, однако этого явно недостаточно для того чтобы форвард мог занести себе в актив выступление в этом матче.
Жемалетдинов, Идову, Фарфан, Тарасов – все 2
Вышедшие на замену футболисты не смогли должным образом усилить игру команды Юрия Сёмина. Особенно «отличился» Тарасов, который буквально через минуту после своего выхода на поле позволил спокойно Бийолу протащить мяч в штрафную площадь, а после чего не успел сделать один шаг вперёд, чтобы оставить Витиньо в офсайде в момент результативного удара Хосонова. Дмитрий за свои оплошности мог реабилитироваться в концовке. Он отдал классный пас на Фарфана, который из выгодной позиции пробил над перекладиной и упустил шикарную возможность спасти «Локомотив» от поражения. Перуанец, собственно, только этим промахом и запомнился. Жемалетдинов своим появлением на поле по ходу второго тайма также не смог расшевелить группу атаки «железнодорожников» и запомнился лишь бесхитростным ударом головой прямо в руки Акинфееву из выгодной позиции. Идову же также поспособствовал голу ЦСКА. Не смог он прервать пас Бийола на Хосонова, предшествовавший результативному удару Хетага.
ЦСКА
Акинфеев – 4,5
Работы у Игоря практически не было. Вспомнить разве что можно его сэйв после потенциально опасного удара Жемалетдинова с близкого расстояния. Акинфеев сыграл безупречно, и свою уверенность ему удалось передать и новой тройке центральных защитников.
Бекао – 4,5, Чернов – 4, Магнуссон – 4
Вряд ли кто-то из болельщиков ЦСКА в конце мая мог представить, что на следующий официальный матч их любимая команда выйдет с тройкой центральных защитников – Бекао, Чернов и Магнуссон. Дебют для этих парней можно смело признать удачным. Наилучшие впечатления оставила игра бразильца. Он не делал ничего лишнего: играл максимально аккуратно, в основном делая передачи ближнему свободному партнёру, выигрывал единоборства, позиционных ошибок не допускал. Огрехов в действиях Чернова и Магнуссона было побольше. Никита иногда действовал невнимательно и заработал жёлтую карточку. Исландец же запомнился, естественно, своим исполнением аутов, которое должно стать для ЦСКА серьёзным оружием в дальнейшем. Также Магнуссон нередко отмечался классными диагональными переводами на Фернандеса, но иногда он излишне рисковал и допускал брак в передачах. Одна из таких ошибок привела к самой опасной контратаке «Локомотива» в матче, увенчавшейся ударом Жемалетдинова с близкого расстояния. Но всё равно эта тройка центральных защитников однозначно заслужила похвалу в свой адрес.
Марио Фернандес – 5, Кирилл Набабкин – 3,5
Марио провёл очень сильный чемпионат мира и был одним из лучших футболистов в составе сборной России. Спустя всего лишь три недели он вышел на поле в стартовом составе в матче Суперкубка и провёл сто двадцать минут на очень высоком уровне. Фернандес и с оборонительной работой безукоризненно справился, и к атакам, как обычно, своевременно подключался на регулярной основе. Именно он своим пасом начал результативную комбинацию «армейцев».
Набабкин начинал матч на своей привычной позиции латераля, но после ранней замены Дзагоева ему пришлось перейти в опорную зону. Естественно, Кирилл, играя на незнакомой для себя позиции, не смог продемонстрировать эталон работы центрхава. Бывали у него проблемы с выбором позиции, с качеством игры в отборе мяча. Тем не менее, Набабкин ни в коем случае не провалил встречу и более-менее адекватно закрыл проблемную для ЦСКА зону.
Бистрович – 3, Витиньо – 3, Дзагоев – б/о
Бистрович провёл неровно этот матч. Начинал хорват встречу в роли опорного полузащитника, но после ухода Дзагоева его роль изменилась. Он стал играть выше, и должен был разгонять атаки команды, однако в данном аспекте игры Кристиян, прямо скажем, не преуспел. Позже он вернулся на прежнее место, где выглядел более-менее адекватно.
Витиньо в последнем матче за ЦСКА ничего выдающегося не показал. Играл он в основном не в нападении, а на позиции центрального полузащитника. Причём, разрушать атаки соперника у бразильца получалось куда лучше в сравнении с созидательными действиями. Южноамериканец отметился несколькими успешными отборами мяча. В атаке он был одним из немногих в составе «армейцев», кто брал игру на себя и старался придумать хоть что-то интересное. Успехом его деятельность заканчивалась редко. Были вполне достойные удары в его исполнении, как, к примеру, в дополнительное время, когда мяч чиркнул по перекладине ворот Гилерме. Был и «замечательный» выстрел со штрафного в регбийном стиле. Каким для бразильца оказался матч за Суперкубок, такой была и его карьера в ЦСКА – нестабильной, с периодическими яркими всплесками и нередкими провалами. Теперь его ждут на родине во «Фламенго».
Алан Дзагоев отыграл чуть более десяти минут. За это время он успел запомниться несколькими заметными действиями. Он играл очень глубоко и брал на себя функции мотора атак команд. Но очередная мышечная травма не позволила полузащитнику ЦСКА продолжить встречу. Пожелаем ему скорейшего возвращения в строй.
Ефремов, Чалов – 2,5
Обновлённая линия атаки ЦСКА себя показала не лучшим образом. Вернувшийся из аренды в «Оренбурге» Ефремов действовал старательно, но должная угроза чужим воротам от него не исходила. Тоже самое можно сказать и про Чалова. Главное качество Фёдора – умение на скорости открываться в свободные зоны под передачи партнёров. В данной встрече таких возможностей у форварда не было. Его плотно опекали защитники «Локомотива»,плюс хавбеки «армейцев» не «кормили» Чалова обостряющими передачами. В итоге, Фёдору приходилось часто заниматься не своим делом – опускаться глубоко за мячом и пускаться в дриблинг.
Щенников – 4, Хосонов – 4,5, Бийол – 4, Жамалетдинов – б/о
В отличие от «Локомотива», замены, сделанные Виктором Гончаренко, сработали на все сто процентов. Хосонов стал главным героем матча, оказавшись автором единственного забитого мяча. Как вы помните, в предыдущем матче с участием этих команд в рамках чемпионата Хетаг схлопотал глупейшее удаление. Теперь он сполна реабилитировался за ту оплошность. Причём, молодой футболист запомнился не только забитым мячом, но и большим объёмом проделанной работы в центре поля.
Приятное впечатление оставил молодой словенец Бийол. Парень отыграл около сорока минут на очень приличном уровне. Он действовал цепко в центральной зоне, успевал и обороне помогать, и к атакам подключаться своевременно. Одно из таких подключений Яки впоследствии привело к забитому мячу Хосоновым.
Щенников появился на поле в начале первого тайма вместо Дзагоева и мог забивать едва ли не первым касанием, но пробил во вратаря. Со своими привычными задачами на фланге Георгий справился хорошо – в обороне был надежён и к атакам вполне неплохо подключался.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Фото: РИА "Новости"
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