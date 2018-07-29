"Томь" на вершине. Обзор 3-го тура ФНЛ

"Томь" стала единственной командой, которая в первых трех турах лучшей лиги мира набрала максимум очков. С тремя победами подряд томичи забрались на первую строчку, оставив позади "Чертаново", "Шинник" и "Тамбов". С результатами отчетного тура вас будет знакомить Александр Симбирский.ФНЛ успела на неделе погреметь забавным флэшмобом с доставкой еды - началось все с того, что одно крупное сообщество решило атаковать в соцсетях раменский "Сатурн", который шутку не понял и прореагировал на запрос "можно два Биг Мака и колу большую на Ленина, 28" довольно-таки негативно. После "Сатурна" гастрономические кибер-атаки были организованы и на клубы ФНЛ. Некоторые клубы, например, "Химки", креативно подошли к решению вопроса и реально пообещали первому приехавшему на стадион болельщику пиццу и бесплатные билеты на ближайший матч. Кто-то в промышленных масштабах бросал нападавших в черный список, кто-то просто игнорировал сообщения. В любом случае, было весело, и очень радует, что ФНЛ становится важной частью футбольного интернет-пространства. Ну а от еды перейдем к футболу...Перед началом сезона казалось, что "Томь" продолжит барахтаться в зоне вылета, но Баскакову удалось перезагрузить команду и поставить молодому коллективу симпатичный комбинационный футбол. "Томь" не стесняется играть красиво, с многочисленными позиционными атаками, а самое главное, успевает все вычищать в обороне. С первых минут матча с "Ротором" хозяева завладели мячом и обрушили шквал атак на ворота Фильцова, который дважды спас свою команду в безнадежных ситуациях. Но с ударом Калинского со штрафного Фильцов уже не справился, так "Томь" повела в счете. До перерыва "Ротор" мог пропустить еще, но сначала команду выручил Фильцов, а затем перекладина.После перерыва ситуация на поле не изменилась - Сасин и Кухарчук продолжали уничтожать фланги "Ротора", а Казаев (советуем присмотреться к этому игроку, пока что Казаев один из лучших ЦПЗ чемпионата) активно снабжал своих партнеров передачами. Фильцов тащил все, что мог, но даже его чудес не хватило для того, чтобы предотвратить гол Тлупова на 62-й минуте. После этого "Томь" спокойно довела матч до победы. Статистика по ударам в створ - 6:1 - говорит сама за себя. Браво, Баскаков.А крутая все-таки команда вышла в ФНЛ! Молодая команда сумела переломить ход встречи с "Балтикой" и одержала волевую победу. Но обо всем по порядку. В первом тайме игра постепенно раскачивалась, "Чертаново" выглядел интереснее, но пропустил первую же опасную атаку гостей - "Балтику" вывел перед после передачи Касаева Дзаламидзе. После перерыва "Балтика" решила перейти на контратакующую игру и поплатилась за эту инициативу - "Чертаново" на 72-й минуте заработал пенальти, с которого отличился Антон Зиньковский. Затем в дело вмешалась и слабая игра "Балтики" на стандартах - после подачи со штрафного мяч в сетку ворот отправил Сарвели. Так "Чертаново" вышел вперед. Ну а добил гостей Максим Майрович. 3:1 - "Чертаново" набирает 7 очков и занимает пока что второе место, а вот амбициозная "Балтика" продолжает заваливать старт сезона. Для команды Непомнящего это поражение стало уже третьим подряд. После этого тура "Балтика" сползла на последнее место. Вряд ли это можно назвать хорошим результатом для команды с таким составом и таким стадионом.Подопечные Побегалова могли бы спокойно догнать "Томь", но споткнулись о московский "Спартак-2". Красно-белых в первом тайме вывел вперед Нимели, но во второй половине встречи основной голкипер москвичей Терешкин получил травму, вместо него вышел Данила Ермаков, который буквально сразу же получил в свои ворота гол от Низамутдинова. Встреча так и завершилась со счетом 1:1.В другом матче "Тамбов" неожиданно испытал серьезные проблемы с доступом к воротам "Нижнего Новгорода". Гости продемонстрировали относительно хороший футбол, уходили в симпатичные контратаки и активно прессинговали тамбовчан. Хозяева же слишком расточительно отнеслись к своим моментам - не успевали замыкать опасные передачи, били мимо ворот, в общем, всячески прощали соперника. Нулевая ничья стала закономерным итогом этой игры.Вообще, Тюмень сегодня гремела большим футболом - днем на стадионе "Геолог" состоялся матч "Енисей"- "Зенит", так что люди на волне интереса к игре РПЛ решили сходить еще и на родную команду. После первого матча синтетический газон стадиона напоминал плотную кучу резины, на количество крошки жаловался даже Сергей Семак, но "Тюмень" с "Армавиром" хотя бы в первом тайме сумели выдать скоростную игру с обилием моментов (в основном, у ворот "Армавира"). Хозяева продолжили использовать свою интересную схему с тремя центральными защитниками, место левого вингбэка занял Максим Лаук, который весь первый тайм разрывал оборону "Армавира". Лаук, собственно, и открыл счет после своего очередного прорыва в чужую штрафную.Во втором тайме "Тюмень" отдала мяч сопернику, который пытался давить, но не смог нормально продвигать мяч в финальной трети поля. Стоит отметить качественный прессинг гостей, благодаря которому удалось окончательно обезмячить соперника, но вот в завершающей стадии у "Армавира" просто нет классных исполнителей. 1:0 - тюменцы начинают свой домашний фестиваль (следующие 5 игр команда Алексича-Маслова проведет дома) с победы."Сочи" выдал классный матч с "Химками". Все началось уже в первом тайме, когда Руслан Болов с пенальти пробил в перекладину ворот Николая Заболотного. По древним футбольным правилам "Сочи" наказал соперника за излишнюю щедрость - отличился Барсов. Спустя восемь минут второй гол в ворота Кавлинова отправил Саная. Команде Шалимова под конец первого тайма удалось вернуться в игру, но "Сочи" снова на выручку пришел каркас ворот. После перерыва команды решили не сбавлять темп, и "Химки" сумели заработать еще один пенальти. Болов к тому времени поле покинул, а Петрусев с нервами совладал и сократил разницу в счете. Но толку от этого было мало, так как спустя 4 минуты "Сочи" вколотил третий мяч - красивый удар получился у Бурмистрова.А дальше наступило время Николая Заболотного. "Химки" на агресси полетели вперед и обрушили лавину атак на ворота "Сочи", но голкипер хозяев был на высоте и потащил несколько мертвейших ударов. И снова на помощь гостям пришел арбитр, который уже в компенсированное время поставил третий пенальти в ворота Заболотного. Петрусев оформил дубль, но времени у "Химок" для камбэка не оставалось. 3:2 - фееричная игра с кучей моментов, с красивыми голами и вратарскими спасениями. Всегда бы так.Только не Василий, а Даниил. Мы уже отмечали воспитанника "Краснодара" в обзоре 1-го тура, и сейчас молодой центральный полузащитник постепенно разгоняется - Уткин открыл счет своим голам в ФНЛ красивейшим ударом в ворота "Мордовии" на 36-й минуте отчетного матча. Но до этого "Краснодару-2" пришлось изрядно попотеть, чтобы избежать гола, лишь мастерство вратаря Матвея Сафонова уберегло команду от неприятностей. После перерыва вновь в центре внимания оказался Уткин - после его прострела мяч в свои ворота срезал Ятченко (который Евгений). "Мордовия" тут же отыгралась, в дело вступил Обухов, ну а затем "Краснодар-2" решил перейти на контратакующий режим. Обе команды имели хорошие моменты, но счет матча не изменился. Отметим, что эту игру посетили 25 тысяч зрителей, новые стадионы продолжают решать. Сообщается, что на игре был замечен легендарный Витек, который по традиции заряжал: "Мордва великая!". В этот раз, к сожалению, не помогло."Луч" сумел набрать первые очки в матче с "Зенитом-2", который продолжает влачить бессмысленное существование в ФНЛ, пока дубли остальных команд РПЛ достойно бьются с другими коллективами. В этой встрече все решил гол Гордиенко на 10-й минуте встречи."СКА-Хабаровск" дома упустил победу над "Сибирью". Практически весь матч хозяева вели в счете после гола Киреенко, но под занавес встречи главный арбитр каким-то чудесным образом увидел фол в штрафной "СКА-Хабаровск" и назначил пенальти. Казанков с точки пробил уверенно и сравнял счет. При этом "Сибирь" полчаса уже играла вдесятером. Обидная ничья для "СКА-Хабаровск".Ну и "Авангард" без особых проблем справился с "Факелом". Куряне одержали победу со счетом 1:0, гол забил Роман Акбашев.