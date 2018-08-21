Лондонскому «Арсеналу» нужен защитник из дубля «Уфы». Кто он такой?

Вчерашний день не был богат на футбольные события, а его главным хитом стал единственный матч игрового дня чемпионата России, в котором «Динамо» разгромило «Уфу». Как оказалось, в самой резонансной новости фигурировала фамилия игрока со скамейки запасных башкирского клуба, которым интересуется не абы кто, а лондонский «Арсенал». Игорь Дивеев,знакомит.Первоначально могло показаться, что тульский «Арсенал» ищет себе молодого русского защитника для ротации. Но на деле игроком интересовались оригинальные «канониры». Подумалось, что «такому надежному источнику», как «Mirror» особо не стоит верить, но затем уже и в самой «Уфе» сообщили об интересе «Арсенала», вряд ли клуб, который дорожит своей репутацией, пошел бы на поводу у прессы.Даже если ничего не произойдет, то все равно случай необыкновенный. Обычно европейские клубы, если и интересуются российским игроками, то речь идет о футболистах созидательного плана, а вот оборонцы успехом не пользуются. Конечно, можно вспомнить как за Паршивлюком следили скауты «Удинезе», как Кутепова сватали «во вторую мюнхенскую команду» (речь о «Боруссии»), в «Фиорентину», но, стоит признать, что это клубы второго порядка. А вот «Арсенал»…Итак, кто такой Дивеев. Не секрет, что футбольный клуб «Уфа» является самым молодым клубом премьер-лиги. От школы пока не стоит ждать пополнений, все-таки еще не прошел полный цикл – от зачисления до прохождения всех стадий вплоть до игры за основу. Пока к такому, например, подходит «Краснодар», который и постарше, да и ресурсы имеет посолиднее. Так что молодые уфимские игроки пока не могут являться продуктом местной школы.Того же Игоря Безденежных в «Уфу» привел его отец, бывший футболист. А вот Игоря заметил Макич Микаелян, нынешний тренер дублирующего состава «горожан», в школе команды «Восход». Именно под руководством этого специалиста Дивеев начал играть за «Уфу-99», со временем перешел в молодежный состав, а с нынешнего сезона выступает за «Уфу-2», воссозданную спустя несколько лет – сейчас эта команда играет в ПФЛ в зоне «Урал-Приволжье». Кроме того, но новому регламенту РПЛ в заявке должны числиться два доморощенных игрока, выбор даже делать не пришлось.Макич Микаелян:Благодаря отличным антропометрическим данным (193 см, 85 кг) Игорь вскоре был задействован и в составе юношеской сборной России – за нее он дебютировал второго августа 2017 года на международном турнире COTIF в Испании. Как позже признался сам защитник, там его впечатлила техническая оснащенность игроков местных команд, в том числе, защитников. Его игра не осталась незамеченной и тренерским штабом Сергея Семака, который тогда только пришел в «Уфу» - Сергей Богданович взял игрока на зимние сборы.Сезон 2016/2017 уфимская молодежка завершила в подвале турнирной таблицы, но, начиная с первых туров нового чемпионата, преобразилась и продолжительное время шла в лидерах. Совпадение или нет, но именно тогда Дивеев стал капитаном команды.Второй COTIF для Дивеева сложился более чем удачно, именно там его и приметили европейские скауты, генеральный директор Шамиль Газизов сообщил о том, что обращался также один неназванный португальский клуб. На Игоря обратил внимание Свен Мислинтант, который раньше работал для дортмундской «Боруссии» и откопал для нее Обамеянга, Дембеле и Кагаву. Возможно, что уфимец будет следующим в этом солидном списке.Российская команда добралась в Испании до финала, а Игорь провел все 6 матчей в стартовом составе (за 11 дней), забил гол Аргентине в результате розыгрыша стандартного положения, также исполнял дальние штрафные удары. Благодаря своему росту, конечно же, доминирует в борьбе за верховые мячи, его трудно обыграть один в один, первый пас не является самой сильной стороной, но при случае может исполнить, хотя и не второй Игнашевич в этом плане – в молодежке «Уфы» именно ему чаще всего приходилось двигать мяч вперед. Кроме того, заслуживают внимания забитые голы – 6 мячей за два сезона.Главный тренер молодежной сборной России до 20 лет Михаил Галактионов также отмечает техническую оснащенность игрока, скорость, тактическое образование и способность к самообучению. О звездной болезни речи не идет, о чем говорить, если в прошлом сезоне молодежь «Уфы» получала не больше 15 тысяч рублей, не считая бонусов. Игорь открыт для прессы, что является немаловажным компонентном на западе. На моей памяти он отказал всего два раза в интервью – однажды из-за болезни, в другом случае после серьезного поражения от нижнекамского «Нефтехимика» буквально пару недель назад.По сообщениям СМИ, Дивееву поступило предложение об осеннем просмотре в «Арсенале, после которого клуб примет решение. Без сомнения, надо ехать. Даже если затея окончится неудачей, расширение горизонтов в этом возрасте очень полезно, ты становишься сильнее тогда, когда действуешь против лучших. Да и не так часто у нас в России появляются центральные защитники. Игорь сам не раз отмечал, что после игр за сборную легче читается игра, все-таки ты противодействуешь разным стилям.А футбольный клуб «Уфа» пойдет навстречу игроку, как уже не раз поступал – так было с Александром Зинченко и его переходом в «Манчестер Сити», так было с Луневым, ставшим первым вратарем «Зенита», так было со Стоцким, созревшим для нового вызова в виде «Краснодара», пора идти дальше.