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Волейболист Дмитрий Волков: что бы ни выиграли волейболисты, по телевидению будет футбол

Лидер сборной России по волейболу Дмитрий Волков поделился недовольством насчет освещения футбола на отечественном телевидении:

- Что бы мы ни выиграли, как бы мы ни играли – по телевидению будет футбол, футбол и еще раз футбол. Я почти уверен: зрители были бы только благодарны, если бы им показали хороший волейбол вместо какого-нибудь очередного, малозначимого и второстепенного матча.
Только как это объяснить? Как убедить руководство телекомпаний хотя бы чуточку сместить акценты?! - приводит слова спортсмена "ВТБ Россия".
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:18
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16
(7)
№16 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:01) #
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online

Наглая ложь! На "Матч Игра "и/ или "Матч Арена" есть много волейбола: и простого, и пляжного, и мужского, и женского, и в прямом эфире, и в записи. Видимо, у Димы старый телевизор, который показывает только "1 канал" и "Россию". Пора ему менять телевизор.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№15 Написал: пончевед (Сегодня, 16:52) #
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Цитата: pivo69


В футбол его не взяли-бесперспективный...

а теперь глянь на игроков в нашей рпл.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№14 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:50) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Куперсхилдская сырная гонка. Ежегодно на живописных Котсуолдских холмах проводится игра, в которой толпа смельчаков бежит вниз по склону холма, в погоне за головкой Двойного Глостерского сыра. ..


Вот где зрелище, а волейбол могу посмотреть только на ОИ, где отстаивается честь страны.


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№13 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 16:47) #
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online

Цитата: GreatWhite999
Никто и никого не заставлял становиться волейболистом ))


В футбол его не взяли-бесперспективный...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№12 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 16:44) #
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шахматисты тоже негодуют .


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№11 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да. Футбол. Только футбол.
Никто и никого не заставлял становиться волейболистом ))


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№10 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 16:36) #
  • +2
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Parshin,
Цитата: Parshin
Прав мастер Д.Волков, часть зарубежного футбола можно было бы заменить отборным российским волейболом - прекрасные есть матчи!
А вообще-то, ДАВНО ПОРА организовать в России и специальный отдельный телеканал где показывались бы только КОМАНДНЫЕ спортивные игры:
-волейбол
-баскетбол
-гандбол (ручной мяч)
-регби
-водное поло
-хоккей на траве
-пляжные - волейбол,футбол...
-бейсбол (софтбол)
-мотобол
-корфбол
-стритбол
-мини-футбол
-женский футбол
и другие...

А много народа все это смотреть будет? Сколько собирает тысяч зрителей футбол и например тот же волейбол, сколько болельщиков в России который любят футбол , а сколько которые любят например гандбол? Думаю вопросов больше нет.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 16:20) #
  • +2
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Fint
Более того скажу, этому Волкову, только что узнал про его лидерство в волейболе, если бы у нас показывали более-менее мастеровитых игроков в бадминтон, то и их бы смотрел наперёд волейбола... laughing

smile Так что показывать то? Ведь главный" бадминтонист" страны якобы травму спортивную получил.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 16:12) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Лично мне воллейбол не интересен. Даже если бы мне платили - не смотрел бы. Без обид, гражданин волейболист Дмитрий Волков.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Parshin
Прав мастер Д.Волков, часть зарубежного футбола можно было бы заменить отборным российским волейболом - прекрасные есть матчи!
А вообще-то, ДАВНО ПОРА организовать в России и специальный отдельный телеканал где показывались бы только КОМАНДНЫЕ спортивные игры:
-волейбол
-баскетбол
-гандбол (ручной мяч)
-регби
-водное поло
-хоккей на траве
-пляжные - волейбол,футбол...
-бейсбол (софтбол)
-мотобол
-корфбол
-стритбол
-мини-футбол
-женский футбол
и другие...

Вот ты идиот. На какие деньги будет содержаться сей канал, где зрительская аудитория будет состоять из 20-ти человек? Может сделать канал платным? Готов платить по миллиону в месяц за право посмотреть? Итого будет 20 миллионов.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: Parshin (Сегодня, 16:00) #
  • -4
  •  (12)

Прав мастер Д.Волков, часть зарубежного футбола можно было бы заменить отборным российским волейболом - прекрасные есть матчи!
А вообще-то, ДАВНО ПОРА организовать в России и специальный отдельный телеканал где показывались бы только КОМАНДНЫЕ спортивные игры:
-волейбол
-баскетбол
-гандбол (ручной мяч)
-регби
-водное поло
-хоккей на траве
-пляжные - волейбол,футбол...
-бейсбол (софтбол)
-мотобол
-корфбол
-стритбол
-мини-футбол
-женский футбол
и другие...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:53) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот только на волейбол ходят родственники игроков и парочка их знакомых. Как повинность отбывают.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 15:49) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Так этот волейбол просто никому не упирался..... smile
Как поется в одной из песен группы Сплин :
"....Словом, мы все больны гандболом
Мы все больны гандболом и за гандбол умрём...... smile smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 15:32) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Тут футбол интересует 2% населения а волейбол так вобще только тем кто в него играет
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: Fint Москва (Сегодня, 15:31) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
Более того скажу, этому Волкову, только что узнал про его лидерство в волейболе, если бы у нас показывали более-менее мастеровитых игроков в бадминтон, то и их бы смотрел наперёд волейбола... laughing
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 15:27) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Нудная и однообразная игра волейбол.

Матч "Енисей"-"Уфа" гораздо просмотрибельнее.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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