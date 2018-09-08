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Сборная снова приятно удивляет. Тактический разбор матча России против Турции
В первом матче после домашнего чемпионата мира сборная России сумела на выезде обыграть Турцию. Rusfootball.info анализирует сильные и слабые стороны обновленной команды Станислава Черчесова. Спойлер: сильных будет больше.
Всего три месяца назад сборная России проводила заключительный контрольный матч в рамках подготовки к главному турниру в своей истории: на «ВЭБ-Арене» в Москве команда Станислава Черчесова так же встречалась с Турцией. С одним ударом в створ, серией из 8 матчей подряд без побед и отвратительным отношением болельщиков и журналистов, футболисты тогда выдали достаточно невзрачный матч и, как казалось, окончательно убили надежды даже самых оптимистичных поклонников отечественного футбола.
Сегодняшнее противостояние имело минимум общего с той игрой и гораздо больше напомнило по атмосфере и качеству футбола матчи мундиаля. Сборная России порадовала поклонников не только важной победой в первом матче новой и пока что не до конца понятной Лиги Наций, но и ярким и жгучим футболом, богатым на интересные тактические детали.
Та же схема, но не без сюрпризов
Тренерский штаб не стал менять уже наигранный во время чемпионата мира подход, хотя изменений в составе было предостаточно. В Трабзоне в старте отсутствовало сразу 5 человек, которые начинали историческую игру с Хорватией в Сочи с первых минут: вместо Акинфеева, Кутепова, Игнашевича, Самедова и Головина мы увидели Лунева, Джикию, Нойдштедтера, Ерохина и Газинского.
Сама расстановка осталась неизменной (4-1-4-1), однако появление на позиции правого полузащитника Ерохина стало сюрпризом. Достаточно неожиданно под нападающим с самого начала матча расположился Далер Кузяев, и, заглядывая вперед, нужно сказать, что такой ход себя вполне оправдал.
Уже с первых минут полузащитник «Зенита» стал принимать активное участие в первой линии прессинга без мяча и караулить зону подбора в лучших традициях Алана Дзагоева при длинных передачах в борьбу Дзюбе. Более того, в ситуациях с позиционной атакой, Кузяев достаточно грамотно находил зоны между линиями:
При этом роль Александра Ерохина стала для команды Мирчи Луческу настоящим откровением, чем грамотно пользовались наши футболисты. Очевидно, что тренерский штаб не забыл о потрясающих атакующих навыках Марио Фернандеса и, судя по всему, Ерохин был необходим справа для решения сразу нескольких задач. Во-первых, для того чтобы страховать «армейца» при подключениях и участвовать в подыгрыше. Во-вторых (что важнее), из-за своей достаточно крупной фактуры Ерохин постоянно отвлекал левого защитника соперника, навязывая верховую борьбу. Благодаря этому наша команда смогла спокойно загружать эту зону, а Фернандес получал достаточно много свободы и спокойно принимал диагонали от Георгия Джикии. Об этом – подробнее.
Джикия – глубинный плеймейкер
В отсутствие Сергея Игнашевича, главным специалистом по диагоналям на Марио Фернандеса в сборной стал Георгий Джикия. За весь матч он отдал 12 длинных передач, из них 8 были точными. И подавляющее большинство из них было адресовано Фернандесу. Уже на 13 минуте такая диагональ привела к забитому мячу, и в эпизоде с голом отлично проглядываются основные ходы, которые сегодня заготовил тренерский штаб для построения атакующих действий:
Точный перевод Джикии находит Марио как раз не без участия Александра Ерохина, который отвлек на себя внимание левого защитника турков. При этом Далер Кузяев грамотно ворвался в зону между центральными защитниками соперника, получил мягкую передачу от Фернандеса и несколько неуклюже перевел мяч дальше, фактически записав на свой счет голевой ассист.
Врывания Кузяева
За первый тайм сборная России создала около четырех голевых моментов, реализовав всего один. При этом три из них (в том числе голевой) стали результатом грамотных открываний Далера Кузяева в зоне между фланговым и центральным защитниками соперника.
Например, в данной ситуации Ерохин классно «качнул» своего игрока на встречном движении и ворвался в штрафную под мягкую передачу из глубины:
А Артем Дзюба, в свою очередь, грамотно отвлек левого центрального защитника движением по горизонтали, открыв пространство для врывания Далеру Кузяеву. В эту зону точно отдал Ерохин, и Кузяев чудом не забил второй мяч в ворота соперника:
Эту же зону удалось вскрыть и в концовке первого тайма. Быстро выйдя из обороны в атаку за счет эффективных комбинационных взаимодействий на правом фланге, Марио Фернандес аккуратно покатил Далеру, который снова врывался в зону в правом полуфланге и опасно пробил в дальний угол:
Прессинг во фланговых зонах
Еще в упомянутом выше июньском матче с турками команда Станислава Черчесова забила единственный мяч как раз после организованного прессинга во фланговой зоне. Тогда, и в дальнейшем на ЧМ этот элемент взаимодействий без мяча был отработан у команды на приличном уровне и сильно помог в достижении результата. В сегодняшней игре игроки вновь удачно использовали прессинг в таких ситуациях:
Грамотный прессинг, интересный план с перегрузом левого фланга обороны турков и высокая интенсивность действий на каждом участке поля с минимальным количеством брака даже в атакующих действиях – все эти элементы игры присутствовали в первом тайме в исполнении сборной России. Если исключить во многом случайный пропущенный гол из-за секундной потери концентрации при быстром розыгрыше штрафного, это был, пожалуй, лучший тайм в исполнении сборной под руководством Станислава Черчесова (если брать именно качество игры).
Более того, фортуна и все еще высокий прессинг даже помогли команде забить второй мяч в начале второго тайма. Однако к 65 минуте команда прилично подсела, и начались проблемы. В особенности страдал левый фланг обороны: уставший Черышев не всегда успевал возвращаться, оставляя Кудряшова один в один против индивидуально сильного Дженгиса Ундера. Достаточно долго тренерский штаб тянул с заменами и несколько раз мог за это поплатиться. В этом плане можно отметить еще один очень важный плюс в сегодняшней игре сборной – Андрей Лунев провел восхитительный матч. Особенно запомнился сейв на 91 минуте после удара в противоход.
В концовке и при подачах часто чувствовался недостаток опытного Игнашевича и отлично играющего в верховой борьбе Ильи Кутепова (если сравнивать с ЧМ). Тем не менее, команда вытерпела и добилась важнейшей победы в выездном матче с очень непростым соперником.
Вывод
Игра со сборной Турции продемонстрировала, насколько для российских футболистов важна психология. Не находясь под давлением, окрыленные успехом на домашнем чемпионате мира, игроки сборной России вышли играть с ощутимой уверенностью в собственных силах. В этом плане особенно показателен пример Дениса Черышева. До мундиаля его перспективы казались туманными: из-за постоянных травм он очень долго не вызывался в сборную, а в тех же играх с Францией и Австрией, где он появлялся на поле, мы видели достаточно однообразного робкого вингера. Его попадание в окончательную заявку для многих стало сюрпризом, хотя в свое время Денис считался одним из самых талантливых российских игроков и прошел школу мадридского «Реала».
Чемпионат мира вернул Черышеву крылья. Сумасшедшие мячи в ворота Саудовской Аравии и Хорватии, номинация на премию Пушкаша, переход в «Валенсию» и предстоящая Лига Чемпионов. Сегодня Денис без сомнений пробил в касание в ближнюю девятку в своем первом же моменте и забил очередной красивый мяч. Весь первый тайм и часть второго он уверенно лез в обводку и проявлял себя как действительно классный игрок европейского уровня. Как и его партнеры.
Спасибо, сборная. Продолжай в том же духе!
Роман Павлюк, Rusfootball.info
Всего три месяца назад сборная России проводила заключительный контрольный матч в рамках подготовки к главному турниру в своей истории: на «ВЭБ-Арене» в Москве команда Станислава Черчесова так же встречалась с Турцией. С одним ударом в створ, серией из 8 матчей подряд без побед и отвратительным отношением болельщиков и журналистов, футболисты тогда выдали достаточно невзрачный матч и, как казалось, окончательно убили надежды даже самых оптимистичных поклонников отечественного футбола.
Сегодняшнее противостояние имело минимум общего с той игрой и гораздо больше напомнило по атмосфере и качеству футбола матчи мундиаля. Сборная России порадовала поклонников не только важной победой в первом матче новой и пока что не до конца понятной Лиги Наций, но и ярким и жгучим футболом, богатым на интересные тактические детали.
Та же схема, но не без сюрпризов
Тренерский штаб не стал менять уже наигранный во время чемпионата мира подход, хотя изменений в составе было предостаточно. В Трабзоне в старте отсутствовало сразу 5 человек, которые начинали историческую игру с Хорватией в Сочи с первых минут: вместо Акинфеева, Кутепова, Игнашевича, Самедова и Головина мы увидели Лунева, Джикию, Нойдштедтера, Ерохина и Газинского.
Сама расстановка осталась неизменной (4-1-4-1), однако появление на позиции правого полузащитника Ерохина стало сюрпризом. Достаточно неожиданно под нападающим с самого начала матча расположился Далер Кузяев, и, заглядывая вперед, нужно сказать, что такой ход себя вполне оправдал.
Уже с первых минут полузащитник «Зенита» стал принимать активное участие в первой линии прессинга без мяча и караулить зону подбора в лучших традициях Алана Дзагоева при длинных передачах в борьбу Дзюбе. Более того, в ситуациях с позиционной атакой, Кузяев достаточно грамотно находил зоны между линиями:
При этом роль Александра Ерохина стала для команды Мирчи Луческу настоящим откровением, чем грамотно пользовались наши футболисты. Очевидно, что тренерский штаб не забыл о потрясающих атакующих навыках Марио Фернандеса и, судя по всему, Ерохин был необходим справа для решения сразу нескольких задач. Во-первых, для того чтобы страховать «армейца» при подключениях и участвовать в подыгрыше. Во-вторых (что важнее), из-за своей достаточно крупной фактуры Ерохин постоянно отвлекал левого защитника соперника, навязывая верховую борьбу. Благодаря этому наша команда смогла спокойно загружать эту зону, а Фернандес получал достаточно много свободы и спокойно принимал диагонали от Георгия Джикии. Об этом – подробнее.
Джикия – глубинный плеймейкер
В отсутствие Сергея Игнашевича, главным специалистом по диагоналям на Марио Фернандеса в сборной стал Георгий Джикия. За весь матч он отдал 12 длинных передач, из них 8 были точными. И подавляющее большинство из них было адресовано Фернандесу. Уже на 13 минуте такая диагональ привела к забитому мячу, и в эпизоде с голом отлично проглядываются основные ходы, которые сегодня заготовил тренерский штаб для построения атакующих действий:
Точный перевод Джикии находит Марио как раз не без участия Александра Ерохина, который отвлек на себя внимание левого защитника турков. При этом Далер Кузяев грамотно ворвался в зону между центральными защитниками соперника, получил мягкую передачу от Фернандеса и несколько неуклюже перевел мяч дальше, фактически записав на свой счет голевой ассист.
Врывания Кузяева
За первый тайм сборная России создала около четырех голевых моментов, реализовав всего один. При этом три из них (в том числе голевой) стали результатом грамотных открываний Далера Кузяева в зоне между фланговым и центральным защитниками соперника.
Например, в данной ситуации Ерохин классно «качнул» своего игрока на встречном движении и ворвался в штрафную под мягкую передачу из глубины:
А Артем Дзюба, в свою очередь, грамотно отвлек левого центрального защитника движением по горизонтали, открыв пространство для врывания Далеру Кузяеву. В эту зону точно отдал Ерохин, и Кузяев чудом не забил второй мяч в ворота соперника:
Эту же зону удалось вскрыть и в концовке первого тайма. Быстро выйдя из обороны в атаку за счет эффективных комбинационных взаимодействий на правом фланге, Марио Фернандес аккуратно покатил Далеру, который снова врывался в зону в правом полуфланге и опасно пробил в дальний угол:
Прессинг во фланговых зонах
Еще в упомянутом выше июньском матче с турками команда Станислава Черчесова забила единственный мяч как раз после организованного прессинга во фланговой зоне. Тогда, и в дальнейшем на ЧМ этот элемент взаимодействий без мяча был отработан у команды на приличном уровне и сильно помог в достижении результата. В сегодняшней игре игроки вновь удачно использовали прессинг в таких ситуациях:
Грамотный прессинг, интересный план с перегрузом левого фланга обороны турков и высокая интенсивность действий на каждом участке поля с минимальным количеством брака даже в атакующих действиях – все эти элементы игры присутствовали в первом тайме в исполнении сборной России. Если исключить во многом случайный пропущенный гол из-за секундной потери концентрации при быстром розыгрыше штрафного, это был, пожалуй, лучший тайм в исполнении сборной под руководством Станислава Черчесова (если брать именно качество игры).
Более того, фортуна и все еще высокий прессинг даже помогли команде забить второй мяч в начале второго тайма. Однако к 65 минуте команда прилично подсела, и начались проблемы. В особенности страдал левый фланг обороны: уставший Черышев не всегда успевал возвращаться, оставляя Кудряшова один в один против индивидуально сильного Дженгиса Ундера. Достаточно долго тренерский штаб тянул с заменами и несколько раз мог за это поплатиться. В этом плане можно отметить еще один очень важный плюс в сегодняшней игре сборной – Андрей Лунев провел восхитительный матч. Особенно запомнился сейв на 91 минуте после удара в противоход.
В концовке и при подачах часто чувствовался недостаток опытного Игнашевича и отлично играющего в верховой борьбе Ильи Кутепова (если сравнивать с ЧМ). Тем не менее, команда вытерпела и добилась важнейшей победы в выездном матче с очень непростым соперником.
Вывод
Игра со сборной Турции продемонстрировала, насколько для российских футболистов важна психология. Не находясь под давлением, окрыленные успехом на домашнем чемпионате мира, игроки сборной России вышли играть с ощутимой уверенностью в собственных силах. В этом плане особенно показателен пример Дениса Черышева. До мундиаля его перспективы казались туманными: из-за постоянных травм он очень долго не вызывался в сборную, а в тех же играх с Францией и Австрией, где он появлялся на поле, мы видели достаточно однообразного робкого вингера. Его попадание в окончательную заявку для многих стало сюрпризом, хотя в свое время Денис считался одним из самых талантливых российских игроков и прошел школу мадридского «Реала».
Чемпионат мира вернул Черышеву крылья. Сумасшедшие мячи в ворота Саудовской Аравии и Хорватии, номинация на премию Пушкаша, переход в «Валенсию» и предстоящая Лига Чемпионов. Сегодня Денис без сомнений пробил в касание в ближнюю девятку в своем первом же моменте и забил очередной красивый мяч. Весь первый тайм и часть второго он уверенно лез в обводку и проявлял себя как действительно классный игрок европейского уровня. Как и его партнеры.
Спасибо, сборная. Продолжай в том же духе!
Роман Павлюк, Rusfootball.info
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