Новости партнеров

Дмитрий Стоцкий: в последнее время у "Краснодара" получается забивать

Универсальный игрок ФК "Краснодар" Дмитрий Стоцкий прокомментировал разгромную победу над "Динамо".

– Я думаю, что всегда победа является следствием командных действий, – заявил футболист. – В последнее время у нас получается играть в атаке и забивать голы.

– Почему в начале матча "Краснодар" выглядел таким неуверенным?
– График тяжелый. Приходится вкатываться в игру, потому что не совсем ребята свежие. Надо вырабатываться. Думаю, из-за этого начали не очень. Но потом, когда забили гол, полностью контролировали игру.

– Что следует делать в таком случае перед матчем с "Севильей", если команда не чувствует себя свежей?
– Успеем, я думаю. Перед игрой с "Севильей" у нас будет больше времени. Идет какая-то ротация в команде: в кубке играли другие люди. Посмотрим, какие тренер внесет изменения. Наверное, кто свежее, тот и будет играть.

– "Севилья" – это фаворит в предстоящем матче?
– Не знаю, мне тяжело сказать. Все покажет игра на поле.

– Смотрели, интересовались соперником?
– Дома смотрел какие-то игры, но в команде мы еще не разбирали. Сейчас будем готовиться.

– Не страшно выходить против сильнейшей атаки испанцев?
– Если страшно, то зачем вообще тогда выходить на поле? Не понимаю. Никто никого не боится, будем играть.

– В чем залог успеха "Краснодара" на старте сезона?
– Работа. На сборах, на тренировках. Хорошо подготовились: ребята понимают друг друга и требования тренера. Мы выполняем все, что от нас требуется и все получается. Дальше будет видно, что будет.

Источник: rusfootball.info
Теги: Стоцкий Краснодар Динамо
Сегодня, 20:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.