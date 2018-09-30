Дмитрий Стоцкий: в последнее время у "Краснодара" получается забивать

Универсальный игрок ФК "Краснодар" Дмитрий Стоцкий прокомментировал разгромную победу над "Динамо".– Я думаю, что всегда победа является следствием командных действий, – заявил футболист. – В последнее время у нас получается играть в атаке и забивать голы.– График тяжелый. Приходится вкатываться в игру, потому что не совсем ребята свежие. Надо вырабатываться. Думаю, из-за этого начали не очень. Но потом, когда забили гол, полностью контролировали игру.– Успеем, я думаю. Перед игрой с "Севильей" у нас будет больше времени. Идет какая-то ротация в команде: в кубке играли другие люди. Посмотрим, какие тренер внесет изменения. Наверное, кто свежее, тот и будет играть.– Не знаю, мне тяжело сказать. Все покажет игра на поле.– Дома смотрел какие-то игры, но в команде мы еще не разбирали. Сейчас будем готовиться.– Если страшно, то зачем вообще тогда выходить на поле? Не понимаю. Никто никого не боится, будем играть.– Работа. На сборах, на тренировках. Хорошо подготовились: ребята понимают друг друга и требования тренера. Мы выполняем все, что от нас требуется и все получается. Дальше будет видно, что будет.rusfootball.info