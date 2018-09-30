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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Урош Спаич: поражение "Зенита" стало толчком для "Краснодара"
Впечатлениями от игры с "Динамо" поделился центральный защитник "Краснодара Урош Спаич.
– Получился ли этот матч легким, как показалось со стороны?
– На самом деле, это не было простым. "Динамо" – хорошая команда, которая умеет контрактовать. В начале матча у них было несколько опасных моментов. Мы готовились к этому, но в начале не получалось им противостоять.
Затем мы установили контроль на мячом и стали играть более уверено. Контроль мяча позволил нам забить три мяча. Второй тайм мы сыграли так, как должны играть всегда. Очень хорошо, что так произошло. Эта победа, шестая подряд, позволяет нам упрочить наши позиции и добавляет уверенности. Это хорошо для морального духа в команде. Все в команде прекрасно взаимодействуют друг с другом. Мы находимся на подъеме.
– Что думаете о вашем следующем сопернике в чемпионате, "Зените", который сегодня проиграл "Анжи"? Следили ли за ходом той встречи или за результатом?
– Мы увидели результат того матча еще в раздевалке, выходя на предматчевую разминку. Это стало толчком для нас, чтобы сегодня добиться победы. В турнирном плане этот результат очень хороший для нас. У нас получается отрыв от лидера – три очка. Но первые три команды в таблице идут друг за другом очень плотно, поэтому рано о чем-то говорить сейчас. "Зенит" – очень сильная команда, которая хорошо начала чемпионат, добившись много побед. У каждой команды бывает не её день, и сегодня такой день у "Зенита". Когда мы будем с ними играть, это будет очень сложный и напряженный матч. Потому что "Зенит" – хорошая команда, но я верю в "Краснодар". Будет интересно, но сложно.
Источник: www.rusfootball.info
– Получился ли этот матч легким, как показалось со стороны?
– На самом деле, это не было простым. "Динамо" – хорошая команда, которая умеет контрактовать. В начале матча у них было несколько опасных моментов. Мы готовились к этому, но в начале не получалось им противостоять.
Затем мы установили контроль на мячом и стали играть более уверено. Контроль мяча позволил нам забить три мяча. Второй тайм мы сыграли так, как должны играть всегда. Очень хорошо, что так произошло. Эта победа, шестая подряд, позволяет нам упрочить наши позиции и добавляет уверенности. Это хорошо для морального духа в команде. Все в команде прекрасно взаимодействуют друг с другом. Мы находимся на подъеме.
– Что думаете о вашем следующем сопернике в чемпионате, "Зените", который сегодня проиграл "Анжи"? Следили ли за ходом той встречи или за результатом?
– Мы увидели результат того матча еще в раздевалке, выходя на предматчевую разминку. Это стало толчком для нас, чтобы сегодня добиться победы. В турнирном плане этот результат очень хороший для нас. У нас получается отрыв от лидера – три очка. Но первые три команды в таблице идут друг за другом очень плотно, поэтому рано о чем-то говорить сейчас. "Зенит" – очень сильная команда, которая хорошо начала чемпионат, добившись много побед. У каждой команды бывает не её день, и сегодня такой день у "Зенита". Когда мы будем с ними играть, это будет очень сложный и напряженный матч. Потому что "Зенит" – хорошая команда, но я верю в "Краснодар". Будет интересно, но сложно.
Источник: www.rusfootball.info
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