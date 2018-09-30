Шарль Каборе: надеемся побеждать до конца сезона

Французский полузащитник ФК "Краснодар" Шарль Каборе высказался после игры против московского "Динамо".– У нас очень хороший коллектив. На тренировках мы стараемся выполнять все упражнения, задания тренера. Для нас, на данный момент, самое важное – это командная игра и отношения в команде. У нас очень хорошие отношения в коллективе и это дает результат.– Мы хотим постараться провести сезон лучше, чем в прошлом году. Сейчас мы хотим получать удовольствие от игры. Естественно, сейчас идут победы. Мы надеемся, что так будет и до конца сезона.– Будем стараться сыграть прекрасно. Не надо забывать, что "Севилья" – это очень хорошая команда. Она умеет хорошо владеть мячом, как и все испанские команды. Будем стараться получать удовольствие от игры и, надеюсь, от положительного результата.– "Зенит" – это лидер. В этом сезоне они играют очень хорошо. Но мы стараемся набирать очки, и наш коллектив постарается сделать это и в матче против "Зенита".www.rusfootball.info