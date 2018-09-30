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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Шарль Каборе: надеемся побеждать до конца сезона
Французский полузащитник ФК "Краснодар" Шарль Каборе высказался после игры против московского "Динамо".
– "Краснодар" одерживает очередную победу. Что изменилось за последнее время и позволяет команде показывать такую яркую игру?
– У нас очень хороший коллектив. На тренировках мы стараемся выполнять все упражнения, задания тренера. Для нас, на данный момент, самое важное – это командная игра и отношения в команде. У нас очень хорошие отношения в коллективе и это дает результат.
– Команда занимает сейчас второе место. Есть желание замахнуться на что-то большее?
– Мы хотим постараться провести сезон лучше, чем в прошлом году. Сейчас мы хотим получать удовольствие от игры. Естественно, сейчас идут победы. Мы надеемся, что так будет и до конца сезона.
– Какие ожидания от матча с "Севильей"? На что может расчитывать "Краснодар"?
– Будем стараться сыграть прекрасно. Не надо забывать, что "Севилья" – это очень хорошая команда. Она умеет хорошо владеть мячом, как и все испанские команды. Будем стараться получать удовольствие от игры и, надеюсь, от положительного результата.
– Можно ли сказать, что самым важным матчем в чемпионате станет предстоящая встреча с лидером – "Зенитом"?
– "Зенит" – это лидер. В этом сезоне они играют очень хорошо. Но мы стараемся набирать очки, и наш коллектив постарается сделать это и в матче против "Зенита".
Источник: www.rusfootball.info
– "Краснодар" одерживает очередную победу. Что изменилось за последнее время и позволяет команде показывать такую яркую игру?
– У нас очень хороший коллектив. На тренировках мы стараемся выполнять все упражнения, задания тренера. Для нас, на данный момент, самое важное – это командная игра и отношения в команде. У нас очень хорошие отношения в коллективе и это дает результат.
– Команда занимает сейчас второе место. Есть желание замахнуться на что-то большее?
– Мы хотим постараться провести сезон лучше, чем в прошлом году. Сейчас мы хотим получать удовольствие от игры. Естественно, сейчас идут победы. Мы надеемся, что так будет и до конца сезона.
– Какие ожидания от матча с "Севильей"? На что может расчитывать "Краснодар"?
– Будем стараться сыграть прекрасно. Не надо забывать, что "Севилья" – это очень хорошая команда. Она умеет хорошо владеть мячом, как и все испанские команды. Будем стараться получать удовольствие от игры и, надеюсь, от положительного результата.
– Можно ли сказать, что самым важным матчем в чемпионате станет предстоящая встреча с лидером – "Зенитом"?
– "Зенит" – это лидер. В этом сезоне они играют очень хорошо. Но мы стараемся набирать очки, и наш коллектив постарается сделать это и в матче против "Зенита".
Источник: www.rusfootball.info
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