Василий Уткин: не могу понять до конца, чем именно занят Каррера

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о главном тренере московского "Спартака" Массимо Каррере, под руководством которого красно-белые в этом сезоне идут в чемпионате России на 5 месте после 9 туров, а в 2017 году стали чемпионами и обладателями Суперкубка страны."Говоря о Каррере, мы все обсуждаем наше представление о нем. Он ведь почти ничего не говорят. Я внимательно за ним слежу, но до конца не могу понять, чем именно он занят. Например, я не могу сформулировать его тренерское кредо. Могу сформулировать стилистическое — никогда не видел его в тренировочном костюме. По-моему, он родился в пиджаке. Карреру мало кто обсуждает предметно. Мне это кажется очень странной позицией.Каррере представился шанс, и он выстрелил. В тренерской карьере это вообще сплошь и рядом происходит. Например, Гвардиола, который в своем первом сезоне в большом футболе выиграл шесть трофеев. Это что, показатель класса, что ли? Разумеется, это показатель таланта, но это называется шансом. Там очень много всего совпало. Он пришел в практически готовую команду", — сказал Уткин в эфире "Эхо Спорт".