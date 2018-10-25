Нечемпионская игра. Оценки футболистов "Локомотива" в игре с "Порту"

Вратарь

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Чемпионы России провели очередной нечемпионский матч в лиге чемпионов, на сей раз против лидера своей группы "Порту". Соперники оказались сильнее на выезде 3-1,оценивает действия футболистов "Локо" в матче в Черкизово."Локомотив" пропустил три мяча, но голкипера сборной России с бразильским гражданством можно обвинить только в третьем из них, да и то, при большом желании. Конечно, Маринато мог и спасти в эпизоде с третьим пропущенным мячом, но Хесус Корона пробил слишком сильно в ближнюю девятку.Грузин провёл матч без оплошностей. но оценка обусловлена удалением на 76-ой минуте, когда у "Локо" ещё был шанс отыграться. После этого "Порту" довёл матч до логического конца, удержав преимущество в два гола в гостях.Чемпион мира был ужасен в эпизоде с решающим голом гостей. Корона принял мяч от Браими на правом фланге, и немец не успел за своим соперником. Тот был точен ударом в ближний угол - Сёмину оставалось только всплеснуть руками.На фоне своих одноклубников молодой футболист "Локо" был хорош и незаметен при опасных атаках португальской команды. Да, он получил жёлтую карточку за снос Данилу, но и в атаке пытался отыграть отставание железнодорожников. В конце первого тайма его удару не хватило точности после заброса из глубины поля.Виновник второго гола в ворота Гильерме. Эррера продавил крайнего защитника "Локо" после навеса с фланга и забил второй мяч в ворота Гильерме. В атаке себя кандидат в сборную России ничем не проявил.Работу в опорной зоне провёл ниже среднего, следствием чего стали три пропущенных мяча. Вроде бы ни в одном из них не виноват, но и выделять опытного полузащитника в этой игре незачем. Пробил в начале второго тайма при 1-3, но неточно.В ходе сезона поляк стал лидером желзнодорожников, но в игре с португальцами его полезных действий оказалось недостаточно. В атаке поляк сегодня себя не проявил.Главная опасность у ворот Икера Касильяса этим вечером. Заработал пенальти после удара по ногам со стороны Теллеса, который не реализовал Эдер, а также отдал голевую передачу на брата. К сожалению, этих действий не хватило на волнительную концовку игры в Черкизово.Главный антигерой встречи. Не смог забить с 11-метрового удара в ворота гостей, да и вообще казался инородным телом в игре хозяев поля. Как итог, замена португальца, к которой тот был не готов, отказавшись пожать руку Юрию Павловичу.Забил единственный гол в ворота Касильяса, о чём, конечно же, будет рассказывать своим внукам, и пытался сделать ещё что-то особенное. Пара моментов у чужих ворот, из них передачи под удар одноклубникам, но при этом были ошибки у своих.Один из главных антигероев матча. Заработал пенальти в свои ворота, нарушив правила на сопернике, после чего Марега реализовал 11-метровый штрафной удар. С этого момента для "Локомотива" всё пошло наперекосяк.Успел проявить активность за выделенные ему 25 минут, но только лишь на фланге. А выходил молодой форвард при 1-3 ещё до удаления Кверквелии, и от него Сёмин ждал явно большего.