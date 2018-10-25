Нечемпионская игра. Оценки футболистов "Локомотива" в игре с "Порту"

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Нечемпионская игра. Оценки футболистов "Локомотива" в игре с "Порту"

Чемпионы России провели очередной нечемпионский матч в лиге чемпионов, на сей раз против лидера своей группы "Порту". Соперники оказались сильнее на выезде 3-1, Rusfootball.info оценивает действия футболистов "Локо" в матче в Черкизово.














Вратарь


Маринато Гилерме - 2,5.

"Локомотив" пропустил три мяча, но голкипера сборной России с бразильским гражданством можно обвинить только в третьем из них, да и то, при большом желании. Конечно, Маринато мог и спасти в эпизоде с третьим пропущенным мячом, но Хесус Корона пробил слишком сильно в ближнюю девятку.


Защитники


Соломон Кверквелия - 2,5.

Грузин провёл матч без оплошностей. но оценка обусловлена удалением на 76-ой минуте, когда у "Локо" ещё был шанс отыграться. После этого "Порту" довёл матч до логического конца, удержав преимущество в два гола в гостях.

Бенедикт Хёведес - 2,0.

Чемпион мира был ужасен в эпизоде с решающим голом гостей. Корона принял мяч от Браими на правом фланге, и немец не успел за своим соперником. Тот был точен ударом в ближний угол - Сёмину оставалось только всплеснуть руками.

Дмитрий Баринов - 2,5.

На фоне своих одноклубников молодой футболист "Локо" был хорош и незаметен при опасных атаках португальской команды. Да, он получил жёлтую карточку за снос Данилу, но и в атаке пытался отыграть отставание железнодорожников. В конце первого тайма его удару не хватило точности после заброса из глубины поля.




Владислав Игнатьев - 2,0.

Виновник второго гола в ворота Гильерме. Эррера продавил крайнего защитника "Локо" после навеса с фланга и забил второй мяч в ворота Гильерме. В атаке себя кандидат в сборную России ничем не проявил.

Михаил Лысов - б/о.


Полузащитники


Игорь Денисов - 2,5.

Работу в опорной зоне провёл ниже среднего, следствием чего стали три пропущенных мяча. Вроде бы ни в одном из них не виноват, но и выделять опытного полузащитника в этой игре незачем. Пробил в начале второго тайма при 1-3, но неточно.

Гжегож Крыховяк - 2,5.

В ходе сезона поляк стал лидером желзнодорожников, но в игре с португальцами его полезных действий оказалось недостаточно. В атаке поляк сегодня себя не проявил.

Алексей Миранчук - 3,5.

Главная опасность у ворот Икера Касильяса этим вечером. Заработал пенальти после удара по ногам со стороны Теллеса, который не реализовал Эдер, а также отдал голевую передачу на брата. К сожалению, этих действий не хватило на волнительную концовку игры в Черкизово.

Мануэл Фернандеш - 1,5.

Нечемпионская игра. Оценки футболистов "Локомотива" в игре с "Порту"



Главный антигерой встречи. Не смог забить с 11-метрового удара в ворота гостей, да и вообще казался инородным телом в игре хозяев поля. Как итог, замена португальца, к которой тот был не готов, отказавшись пожать руку Юрию Павловичу.

Антон Миранчук - 3,5.

Забил единственный гол в ворота Касильяса, о чём, конечно же, будет рассказывать своим внукам, и пытался сделать ещё что-то особенное. Пара моментов у чужих ворот, из них передачи под удар одноклубникам, но при этом были ошибки у своих.


Нападающие


Антонио Эдер - 2,0.

Один из главных антигероев матча. Заработал пенальти в свои ворота, нарушив правила на сопернике, после чего Марега реализовал 11-метровый штрафной удар. С этого момента для "Локомотива" всё пошло наперекосяк.

Рифат Жемалетдинов - 2,5.

Успел проявить активность за выделенные ему 25 минут, но только лишь на фланге. А выходил молодой форвард при 1-3 ещё до удаления Кверквелии, и от него Сёмин ждал явно большего.


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Теги: Локомотив Порту
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#1  Antip7   (Сегодня, 02:25)
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Да ладно. Впервые за этот розыгрыш в ЛЧ сыграли хорошо, и так не подфартило с реализацией и судьями.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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