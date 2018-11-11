Урош Спаич: на сегодняшний день у "Краснодара" есть команда (видео)

Защитник "Краснодара" Урош Спаич прокомментировал победу своей команды в домашнем матче против "Енисея" (3:0).– Я думаю, нормально, что такие игры бывают сложными. Когда команда "паркует автобус", играет строго в оборонительный футбол, то это стандартная ситуация. Это и произошло в первом тайме.Помимо этого мы выглядели немного уставшими, потому что из этого цикла игр в октябре-ноябре сегодня мы сыграли последнюю перед перерывом игру. Поэтому мы были не такие мобильные, как нам хотелось бы, ноги были забиты. Но мы следовали нашей генеральной установке, играли в наш футбол. Мы знали, что если забьем первый матч, то нам будет легче. Так и произошло.– Конечно, самый большой подарок – это сегодняшняя победа. Мы очень рады за нашего тренера и, думаю, он тоже рад за нам. Я могу сказать, что на сегодняшний день у нас есть команда: в коллективе сложились отличные отношения. Могу добавить, что не только у нашего главного тренера был день рождения, но и у помощника тренера, Георгича (Алексей Малахов – прим.) сегодня день рождения.– Думаю, я хорошо влился в коллектив и адаптировался к реалиям российского футбола. Я уже привык, как здесь играют команды. Могу сказать, что РПЛ отличается от тех, где я раньше играл. Могу сказать, все команды – жесткие, неуступчивые. "Краснодару" тяжело играть против каждой из них. Все действуют против нас активно и агрессивно, но особо тяжело играть против команд, которые действуют от обороны. На нас, на центральных защитников, ложится большой объем работы: мы должны играть рискованно, нередко приходится как организовывать свои контратаки, так и "прибивать" таковые у соперника. Я играл в "Црвене Звезде" и "Андерлехте", эти команды тоже играют в атакующий футбол, поэтому мне было достаточно просто адаптироваться к здешним правилам. Я всем доволен.– Ну, да. Это для нас хорошо, потому что на старте сезона мы провели несколько подряд игр на выезде – это тяжелый график. Сейчас все обернулось наоборот. Считаю, будет здорово, если нам удасться добиться успеха в каждой из оставшихся игр.– Я могу уже сейчас, но будет долго, очень долго, – закончил игрок на русском.www.rusfootball.info