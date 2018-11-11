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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Комков: решили сыграть от обороны, чего еще не делали в сезоне
Бывший игрок "Краснодара" Михаил Комков, ныне выступающий за "Енисей", прокомментировал очередной матч 14-ого тура РПЛ.
– В первом тайме ваша команда играла надежно, но во второй половине пропустили подряд два мяча.
– "Краснодар" прибавил во второй половине, а наша команда начала уставать, ребята стали допускать ошибки. Во втором тайме продержались 15 минут вроде как, но потом соперник классно разыграл комбинацию и забил. Дальше мы раскрылись и получили еще. Наверное, против "Краснодара" в России мало кто может играть в открытый футбол.
– Учитывая, что готовились на "синтетике", это повлияло на игру?
– Конечно, это не очень хорошо – готовиться на искусственном поле. У нас нет возможности тренироваться на натуральном поле, поэтому в любом случае нам нужно выходить и стараться брать очки. Хотя бы на характере.
– Поздняя информация о переносе игры в Краснодар отразилась на подготовке в целом?
– Стало немного неожиданно, когда узнали. Но нормально к этому отнеслись. Условия дома позволили, может быть, взять нам очки, но постарались сконцентрироваться на выезде. Дорога у нас занимает 15-16 часов, мы уже привыкли к этому.
– Ситуация в тренерском штабе сейчас необычная. Это мешает нормальной подготовке?
– Наверное, нет. Тренер объяснил, как играть, провел тренировку. К его требованиям мы привыкли за это время. Новички, может, меньше.
– Вы начинали играть в "Краснодаре", когда было совсем другое время: команда только начинала свое становление. Что сейчас изменилось?
– Да, я вышел с командой в Премьер-лигу, но провел с ней там не очень много матчей. Но мы тогда пытались играть в комбинационный футбол, как и сейчас "Краснодар" играет. У них всегда такая задача – показывать зрелищный футбол.
Когда я тут был, такого стадиона не было: мы играли на "Кубани". Но уже была шикарная инфраструктура – тренировочная база, поля. Фантастические условия в клубе, чтобы работать и ни о чем не думать.
– Что команде нужно, чтобы попытаться покинуть подвал таблицы?
– Сложно ответить. Сами много что перепробовали. Сегодня решили сыграть от обороны, чего мы не делали еще в этом сезоне. К сожалению, хватило только на 60 минут. Не хочется ничего говорить. Мы стараемся. Вроде многие матчи играем неплохо, но с "Локомотивом" не повезло, с "Рубином" сами себе привезли, в игре с "Анжи" нас убили просто, поставив два смешных пенальти и гол не засчитав. У нас много таких матчей, психологически тяжело. Что остается? Работать!
Источник: www.rusfootball.info
– В первом тайме ваша команда играла надежно, но во второй половине пропустили подряд два мяча.
– "Краснодар" прибавил во второй половине, а наша команда начала уставать, ребята стали допускать ошибки. Во втором тайме продержались 15 минут вроде как, но потом соперник классно разыграл комбинацию и забил. Дальше мы раскрылись и получили еще. Наверное, против "Краснодара" в России мало кто может играть в открытый футбол.
– Учитывая, что готовились на "синтетике", это повлияло на игру?
– Конечно, это не очень хорошо – готовиться на искусственном поле. У нас нет возможности тренироваться на натуральном поле, поэтому в любом случае нам нужно выходить и стараться брать очки. Хотя бы на характере.
– Поздняя информация о переносе игры в Краснодар отразилась на подготовке в целом?
– Стало немного неожиданно, когда узнали. Но нормально к этому отнеслись. Условия дома позволили, может быть, взять нам очки, но постарались сконцентрироваться на выезде. Дорога у нас занимает 15-16 часов, мы уже привыкли к этому.
– Ситуация в тренерском штабе сейчас необычная. Это мешает нормальной подготовке?
– Наверное, нет. Тренер объяснил, как играть, провел тренировку. К его требованиям мы привыкли за это время. Новички, может, меньше.
– Вы начинали играть в "Краснодаре", когда было совсем другое время: команда только начинала свое становление. Что сейчас изменилось?
– Да, я вышел с командой в Премьер-лигу, но провел с ней там не очень много матчей. Но мы тогда пытались играть в комбинационный футбол, как и сейчас "Краснодар" играет. У них всегда такая задача – показывать зрелищный футбол.
Когда я тут был, такого стадиона не было: мы играли на "Кубани". Но уже была шикарная инфраструктура – тренировочная база, поля. Фантастические условия в клубе, чтобы работать и ни о чем не думать.
– Что команде нужно, чтобы попытаться покинуть подвал таблицы?
– Сложно ответить. Сами много что перепробовали. Сегодня решили сыграть от обороны, чего мы не делали еще в этом сезоне. К сожалению, хватило только на 60 минут. Не хочется ничего говорить. Мы стараемся. Вроде многие матчи играем неплохо, но с "Локомотивом" не повезло, с "Рубином" сами себе привезли, в игре с "Анжи" нас убили просто, поставив два смешных пенальти и гол не засчитав. У нас много таких матчей, психологически тяжело. Что остается? Работать!
Источник: www.rusfootball.info
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