Михаил Комков: решили сыграть от обороны, чего еще не делали в сезоне

Бывший игрок "Краснодара" Михаил Комков, ныне выступающий за "Енисей", прокомментировал очередной матч 14-ого тура РПЛ.– "Краснодар" прибавил во второй половине, а наша команда начала уставать, ребята стали допускать ошибки. Во втором тайме продержались 15 минут вроде как, но потом соперник классно разыграл комбинацию и забил. Дальше мы раскрылись и получили еще. Наверное, против "Краснодара" в России мало кто может играть в открытый футбол.– Конечно, это не очень хорошо – готовиться на искусственном поле. У нас нет возможности тренироваться на натуральном поле, поэтому в любом случае нам нужно выходить и стараться брать очки. Хотя бы на характере.– Стало немного неожиданно, когда узнали. Но нормально к этому отнеслись. Условия дома позволили, может быть, взять нам очки, но постарались сконцентрироваться на выезде. Дорога у нас занимает 15-16 часов, мы уже привыкли к этому.– Наверное, нет. Тренер объяснил, как играть, провел тренировку. К его требованиям мы привыкли за это время. Новички, может, меньше.– Да, я вышел с командой в Премьер-лигу, но провел с ней там не очень много матчей. Но мы тогда пытались играть в комбинационный футбол, как и сейчас "Краснодар" играет. У них всегда такая задача – показывать зрелищный футбол.Когда я тут был, такого стадиона не было: мы играли на "Кубани". Но уже была шикарная инфраструктура – тренировочная база, поля. Фантастические условия в клубе, чтобы работать и ни о чем не думать.– Сложно ответить. Сами много что перепробовали. Сегодня решили сыграть от обороны, чего мы не делали еще в этом сезоне. К сожалению, хватило только на 60 минут. Не хочется ничего говорить. Мы стараемся. Вроде многие матчи играем неплохо, но с "Локомотивом" не повезло, с "Рубином" сами себе привезли, в игре с "Анжи" нас убили просто, поставив два смешных пенальти и гол не засчитав. У нас много таких матчей, психологически тяжело. Что остается? Работать!www.rusfootball.info