Новости партнеров

Время зимовать. Обзор 24-го тура ФНЛ

Лучшая лига мира уходит на зимний перерыв. Улетела, но обещала вернуться уже в марте. Ну а звание зимнего чемпиона все-таки забрал "Тамбов", который воспользовался осечкой "Томи" и взлетел на первое место. Все самое интересное - в нашем традиционном обзоре.

"Тамбов" побеждает дома

Хасан Мамтов - как хорошее вино. С годами только лучше. С дубля бывшего капитана "Тюмени" и начался матч между "Тамбовом" и "СКА-Энергией", которая в последних турах набрала очень серьезный ход. Уже к 15-й минуте "Тамбов" вел со счетом 2:0, а чуть позже разгромную разницу оформил Бенито. Впрочем, "СКА-Энергия" быстро пришла в себя и еще до перерыва сумела один мяч отыграть - отличился Кабутов. Он же в самом начале второго тайма возродил интригу, но дожать "Тамбов" гостям так и не удалось. Эта победа позволила "Тамбову" вновь захватить лидерство в ФНЛ.

Волевая победа "Нижнего Новгорода"

После затянувшегося падения команда Черышева собрала кое-какие очки перед зимовкой, причем напоследок сняла скальп с "Томи". Причем почти весь матч гости вели в счете после гола Кудряшова, но в концовке игры подопечные Баскакова так просели, что не справились сначала с Игнатовичем, а потом и вовсе привезли пенальти в свои ворота. Фомин с точки не промахнулся. "Нижний Новгород" переместился на пятое место, а вот "Томь" пропустила "Тамбов" вперед.

"Авангард" сильнее "Зенита-2"

Матч "Авангарда" складывался примерно по тому же сценарию, что и игра "Тамбова" - хозяева в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество, а во втором чуть не доигрались. Все началось с голов Федчука и Батютина - в итоге, к перерыву установился счет 2:0 в пользу "Авангарда". Во втором тайме куряне основательно расслабились, но "Зенит-2" хватило только на гол Прудникова с пенальти. На зимовку "Авангард" уходит третьим в ФНЛ.

"Чертаново" выносит "Краснодар-2"

Какой же все-таки крутой дебютант ФНЛ! Два игрока стартового состава "Чертаново" (Умяров и Глушенков) уже доигрались до приглашения в "Спартак", на подходе, наверное, и другие герои. В отчетном матче "Чертаново" закинул три безответных мяча в ворота Дениса Адамова - авторами голов стали Цыпченко, Глушенков и Ежов. Команда грамотно сыграла на контратаках и наказал гостей за ошибки в обороне. Эта победа позволила "Чертаново" переместиться на четвертое место в таблице.

"Сочи" громит "Балтику"

На позитивной ноте закончил первую часть сезона "Сочи". Команда Точилина не отличается стабильностью, но если ловит кураж, то, в принципе, никто не спасается. Тем более в таком событийном матче. Жара началась с удаления Крючкова в самом начале матча за вторую ЖК - игрок "Балтики" нарушал правила в своей штрафной, а счет с пенальти открыл Барсов (у которого уже 16 голов в этом сезоне ФНЛ). Но вскоре "Сочи" ответил своим удалением - Миладинович чуть не убил Погребняка в своей штрафной, дело тоже закончилось реализованным пенальти. Ну а после перерыва Максим Григорьев для поддержания уровня зрелищности оставил "Балтику" вдевятером. В итоге, гости пропустили еще три гола.

"Шинник" побеждает "Ротор"

Неожиданно в борьбу за стыки включился "Шинник", которому удалось на выезде обыграть неуступчивый "Ротор". На гол Николаева гости ответили точными выстрелами Самодина, Деобальда и Цховребова. "Шинник" благодаря этой победе переместился на седьмое место - до "Чертаново", например, всего одно очко.

Другие результаты тура

"Сибирь" уверенно дома расправилась с "Факелом" - 2:0, "Спартак-2" минимально уступил "Химкам" - 0:1, "Армавир" дома сыграл вничью с "Лучом" - 1:1, и то же самое сделали "Мордовия" с "Тюменью"

Время зимовать. Обзор 24-го тура ФНЛ


Александр Симбирский, Rusfootball.info
Теги: Тамбов Томь Авангард
Сегодня, 00:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.