Урош Спайч: "Арсенал" хотел играть в футбол, а не "ставить автобус"

Сербский защитник "Краснодара" Урош Спайч дал первое интервью на русском в честь победы своей команды над "Арсеналом".– Да, я думаю, что первые 15-20 минут было трудно, потому что вы знаете, сколько футболистов было в своих сборных. Это трудно. "Арсенал" начал хорошо этот матч, они хотели играть в футбол. Было не как в последних трех наших играх, когда команда "ставит автобус". Я думаю, что была интересная игра.– Нормально. Я думаю, что физически готов. Может, чуть устали потому что почти конец сезона – 5-6 игр до конца, но я думаю, что это только психологически трудно начать игру после сборных каждый раз. Последний раз мы проиграли "Ахмату" здесь, сегодня мы одержали важную победу.– Да, конечно. Поэтому я начал изучать язык. Я люблю, когда я знаю язык и могу на нем говорить. Я хочу понимать, что происходит, что хочет сказать тренер. Но и Миша всегда здесь (переводчик ФК "Краснодар" – прим.). Для него тоже легче, если я говорю на русском.– Да, я как раз думал, что мне нужно говорить по-русски еще больше.: www.rusfootball.info