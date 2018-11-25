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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Урош Спайч: "Арсенал" хотел играть в футбол, а не "ставить автобус"
Сербский защитник "Краснодара" Урош Спайч дал первое интервью на русском в честь победы своей команды над "Арсеналом".
– Первая половина первого тайма показалось тяжелой для "Краснодара".
– Да, я думаю, что первые 15-20 минут было трудно, потому что вы знаете, сколько футболистов было в своих сборных. Это трудно. "Арсенал" начал хорошо этот матч, они хотели играть в футбол. Было не как в последних трех наших играх, когда команда "ставит автобус". Я думаю, что была интересная игра.
– Как оцените свое состояние после сборной?
– Нормально. Я думаю, что физически готов. Может, чуть устали потому что почти конец сезона – 5-6 игр до конца, но я думаю, что это только психологически трудно начать игру после сборных каждый раз. Последний раз мы проиграли "Ахмату" здесь, сегодня мы одержали важную победу.
– Знание русского языка упрощает игру на поле?
– Да, конечно. Поэтому я начал изучать язык. Я люблю, когда я знаю язык и могу на нем говорить. Я хочу понимать, что происходит, что хочет сказать тренер. Но и Миша всегда здесь (переводчик ФК "Краснодар" – прим.). Для него тоже легче, если я говорю на русском.
– Во время перерыва на матчи сборной специально изучали русский, чтобы дать интервью?
– Да, я как раз думал, что мне нужно говорить по-русски еще больше.
Источник: www.rusfootball.info
– Первая половина первого тайма показалось тяжелой для "Краснодара".
– Да, я думаю, что первые 15-20 минут было трудно, потому что вы знаете, сколько футболистов было в своих сборных. Это трудно. "Арсенал" начал хорошо этот матч, они хотели играть в футбол. Было не как в последних трех наших играх, когда команда "ставит автобус". Я думаю, что была интересная игра.
– Как оцените свое состояние после сборной?
– Нормально. Я думаю, что физически готов. Может, чуть устали потому что почти конец сезона – 5-6 игр до конца, но я думаю, что это только психологически трудно начать игру после сборных каждый раз. Последний раз мы проиграли "Ахмату" здесь, сегодня мы одержали важную победу.
– Знание русского языка упрощает игру на поле?
– Да, конечно. Поэтому я начал изучать язык. Я люблю, когда я знаю язык и могу на нем говорить. Я хочу понимать, что происходит, что хочет сказать тренер. Но и Миша всегда здесь (переводчик ФК "Краснодар" – прим.). Для него тоже легче, если я говорю на русском.
– Во время перерыва на матчи сборной специально изучали русский, чтобы дать интервью?
– Да, я как раз думал, что мне нужно говорить по-русски еще больше.
Источник: www.rusfootball.info
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