Стеночки и забегания пока что откладываются. Разбираем поражение "Спартака" в матче с "Рапидом"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

Новости партнеров

Стеночки и забегания пока что откладываются. Разбираем поражение "Спартака" в матче с "Рапидом"

Холодным ноябрьским вечером «Спартак» снова проиграл венскому «Рапиду», тем самым усложнив себе жизнь в Лиге Европы. Rusfootball.info разбирает положительные и отрицательные игровые нюансы в игре красно-белых.

Сегодняшний матч Лиги Европы стал второй игрой Олега Кононова в качестве главного тренера красно-белых. И уже во втором матче специалист был вынужден столкнуться с серьезными кадровыми проблемами (ментальных и игровых итак хватало). Именно поэтому в середине поля с первых минут, в отличие от матча с «Крыльями Советов», вместо Фернандо появился Тимофеев. Кроме того, Мельгарехо, значительно усиливший игру команды в субботу, на этот раз вышел в стартовом составе вместо Ломовицкого. Заглядывая вперед, отметим, что изменения отразились и на тактических нюансах.

Тем не менее, главное, что нужно знать о сегодняшней игре – это были два абсолютно разных тайма. И этому есть логические объяснения. Начнем с положительного.

Первый тайм



Снова 4-4-2 / 4-2-4

«Спартак» вышел в той же расстановке и с примерно тем же расположением футболистов на поле. Ханни вновь расположился левее и уже с первых минут стал регулярно меняться местами с нападающими. Причем с разными целями. В определенных эпизодах такие рокировки были направлены на упрощение выхода в атаку после длинной передачи:

Стеночки и забегания пока что откладываются. Разбираем поражение "Спартака" в матче с "Рапидом"


Понятно, что умение играть на приеме как у Зе Луиша, так и у Адриано, даже в силу физических параметров развито гораздо лучше, чем у алжирца. Но были и эпизоды, в которых смена позиций проводилась сугубо в оборонительных целях:



Крайне интересная деталь. Все давно знают, что зона Комбарова – главное уязвимое место в обороне красно-белых. К тому же, Дмитрий откровенно плохо играет в верховой борьбе, часто теряя позицию после неудачных попыток и открывая за своей спиной громадное пространство. Поэтому сегодня в некоторых эпизодах при выносе мяча в зону Комбарова туда опускался нападающий (на скриншоте выше – Адриано) и спокойно снимали верх, не вынуждая Дмитрия выдергиваться. Продолжим о Комбарове.

Выход через левый фланг

Во многом сегодняшний футбол «Спартака» в первом тайме напомнил игру команды в прошлом сезоне, когда в клубе работал Роман Пилипчук. Например, регулярными выходами в атаку через все того же Комбарова (вспоминаем эпизод выше на 3:41, закончившийся опасным подходом со стороны Ханни).

Комбаров постоянно был с мячом, а практически вся атакующая позиционная игра строилась через левый фланг и левый полуфланг. Да, не было так много резких сильных передач в ногу нападающим, которыми так славился Дмитрий в прошлом году. Но несколько опасных эпизодов были организованы именно при активном участии левой ноги левого защитника «Спартака»:



В этом эпизоде дополнительно отметим классное движение все того же Ханни и Зе Луиша.

Неожиданный гол

Тревожные звоночки стали появляться уже к 15 минуте матча – «Рапид» отдышался, стал активно прессинговать и отодвинул игру от своих ворот. И тут же пропустил. Гол был забит совершенно неожиданно, хотя и стал следствием удачных тактических решений. После передачи головой игроки атаки быстро разыграли в касание комбинацию.




Дополнительно отметим не только Адриано с его крутым ложным открыванием и Зе Луиша, поразившего ворота в первом же своем моменте, но и Лоренсо Мельгарехо, который изначально удачно располагался в полуобороте и уже в момент перехвата Ханни оценивал ситуацию наперед.
Мельгарехо в целом провел хороший матч. По позиции располагаясь на правом фланге, парагваец постоянно успевал помогать в обороне Ещенко (во втором тайме, к сожалению, ему пришлось только этим и заниматься). При этом в атакующих ситуациях и в контратакующих тоже Мельгарехо очень часто открывался под прием, чаще всего в правом полуфланге, и неплохо разворачивал атаки. В некоторых ситуациях Лоренцо активно участвовал в первой линии прессинга вместе с Адриано и Зе Луишем (заглядывая наперед, отметим, что все три форварда) прессинговали даже очень активно):



В первом тайме «Спартак» сыграл практически без моментов, но ушел на перерыв, ведя в счете после единственного момента, который реализовал Зе Луиш. На тот момент казалось, что команда на удивление спокойна, что в воскресенье красно-белые обыграют «Локомотив» и тут же «вернутся править». Цикл болельщика «Спартака» работал как часы.

Но «Спартак» есть «Спартак», и в этой команде спокойно не бывает. Дальше начался второй тайм.

Второй тайм



Так уж вышло, что во втором тайме красно-белые в футбол уже практически не играли. Примерно к 60-й минуте команда откровенно села, и главная проблема в том, что это было ожидаемо. Всю первую половину матча «Спартак» играл без мяча крайне интенсивно, сделав ставку на организованный общекомандный прессинг. За счет постоянного давления со стороны сразу 5-6 игроков атаки, команде удавалось высоко отбирать мяч. Кроме того, при розыгрыше мяча в позиционных атаках, игроки постоянно насыщали зоны, создавая численное большинство.
Вернемся к первому тайму, чтобы продемонстрировать, о чем идет речь:



На скриншоте отображен опасный момент с ударом Мельгарехо на 9 минуте. Обратите внимание, что в эпизоде только в активной фазе участвует 4 человека, 2 форварда только что боролись в штрафной, а в зоне подбора располагается Комбаров. Практически весь первый тайм красно-белые активно прессинговал и очень много двигался без мяча. Оно понятно, ведь пока что как таковой позиционной игры нет, а атаковать и брать очки нужно. Все, что можно в такой ситуации сделать - либо откатиться и играть от обороны (это не про Кононова), либо активно прессинговать и делать ставку на быстрый гол, и даже не один.

А дальше «Спартак» устал, пропустил с ненужного стандарта из-за элементарного непопадания по мячу игравшего на опережение на ближней штанге Зе Луиша. После этого гола игра превратилась в сумбур, команда раскрылась и откровенно поплыла. Зе Луиш, забивающий свой первый же момент – это не закономерность. Закономерность – Зе Луиш, бездумно бьющий через себя с линии штрафной в нервной попытке спасти матч.

Второй гол австрийцев – формальность. Тоже уже ставшая фирменным штрихом в играх красно-белых.

***

В памятный чемпионский сезон трибуны и пламенные речи Массимо Карреры объединяли игроков и гнали их вперед до самого конца. Но еще важнее, что они же мотивировали команду быть хладнокровнее в решающие моменты. Сегодня один из болельщиков-посетителей «Открытие Арены» выбегает на поле в момент, когда его команда ведет в счете, и пытается ударить капитана команды, которого относительно недавно наверняка обожал после «похоронного» удара в девятку ворот «Амкара».

Кажется, Олегу Кононову будет очень сложно поставить свой футбол на новом месте работы. К сожалению, он тренирует команду, внутри и вокруг которой любви к игре гораздо меньше, чем эмоций.

Роман Павлюк, Rusfootball.info
Теги: Спартак Рапид Кононов Глушаков Комбаров Д.
Сегодня, 22:27
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#2  колокольчик  москва (Сегодня, 23:23)
  • +1
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Глушак и Тимофеев полные нули сегодня.


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#1  _strelez_  ростов (Сегодня, 22:50)
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online

какие *стеночки*...?) идите в оппу с такой игрой...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
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