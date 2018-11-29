Стеночки и забегания пока что откладываются. Разбираем поражение "Спартака" в матче с "Рапидом"

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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|4
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
|2
|Цюрих
|4
|2
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|0
|+2
|9
|3
|Лудогорец
|4
|0
|0
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|4
|-2
|2
|4
|Ларнака
|4
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|4
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|12
|2
|Лейпциг
|4
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Русенборг
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|8
|2
|Славия
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|4
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|12
|2
|Фенербахче
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|3
|Спартак Трнава
|4
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|4
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|10
|2
|Спортинг
|4
|2
|0
|0
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|1
|+3
|7
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|Ворскла
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|6
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|3
|4
|Карабах
|4
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|8
|2
|Милан
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Олимпиакос
|4
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|4
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|6
|2
|Спартак М
|4
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|3
|Ренджерс
|4
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|4
|Рапид
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|4
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|12
|2
|Лацио
|4
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Марсель
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|2
|Сарпсборг 08
|4
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Мальмё
|4
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|5
|4
|Бешикташ
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|4
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|9
|2
|Севилья
|4
|1
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|Стандард
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|Акхисар
|4
|0
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|1
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|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|2
|Динамо Киев
|4
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|4
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|Ренн
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|Яблонец
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|0
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|4
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|12
|2
|Види
|4
|0
|0
|2
|0
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|ПАОК
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Холодным ноябрьским вечером «Спартак» снова проиграл венскому «Рапиду», тем самым усложнив себе жизнь в Лиге Европы. Rusfootball.info разбирает положительные и отрицательные игровые нюансы в игре красно-белых.
Сегодняшний матч Лиги Европы стал второй игрой Олега Кононова в качестве главного тренера красно-белых. И уже во втором матче специалист был вынужден столкнуться с серьезными кадровыми проблемами (ментальных и игровых итак хватало). Именно поэтому в середине поля с первых минут, в отличие от матча с «Крыльями Советов», вместо Фернандо появился Тимофеев. Кроме того, Мельгарехо, значительно усиливший игру команды в субботу, на этот раз вышел в стартовом составе вместо Ломовицкого. Заглядывая вперед, отметим, что изменения отразились и на тактических нюансах.
Тем не менее, главное, что нужно знать о сегодняшней игре – это были два абсолютно разных тайма. И этому есть логические объяснения. Начнем с положительного.
Снова 4-4-2 / 4-2-4
«Спартак» вышел в той же расстановке и с примерно тем же расположением футболистов на поле. Ханни вновь расположился левее и уже с первых минут стал регулярно меняться местами с нападающими. Причем с разными целями. В определенных эпизодах такие рокировки были направлены на упрощение выхода в атаку после длинной передачи:
Понятно, что умение играть на приеме как у Зе Луиша, так и у Адриано, даже в силу физических параметров развито гораздо лучше, чем у алжирца. Но были и эпизоды, в которых смена позиций проводилась сугубо в оборонительных целях:
Крайне интересная деталь. Все давно знают, что зона Комбарова – главное уязвимое место в обороне красно-белых. К тому же, Дмитрий откровенно плохо играет в верховой борьбе, часто теряя позицию после неудачных попыток и открывая за своей спиной громадное пространство. Поэтому сегодня в некоторых эпизодах при выносе мяча в зону Комбарова туда опускался нападающий (на скриншоте выше – Адриано) и спокойно снимали верх, не вынуждая Дмитрия выдергиваться. Продолжим о Комбарове.
Выход через левый фланг
Во многом сегодняшний футбол «Спартака» в первом тайме напомнил игру команды в прошлом сезоне, когда в клубе работал Роман Пилипчук. Например, регулярными выходами в атаку через все того же Комбарова (вспоминаем эпизод выше на 3:41, закончившийся опасным подходом со стороны Ханни).
Комбаров постоянно был с мячом, а практически вся атакующая позиционная игра строилась через левый фланг и левый полуфланг. Да, не было так много резких сильных передач в ногу нападающим, которыми так славился Дмитрий в прошлом году. Но несколько опасных эпизодов были организованы именно при активном участии левой ноги левого защитника «Спартака»:
В этом эпизоде дополнительно отметим классное движение все того же Ханни и Зе Луиша.
Неожиданный гол
Тревожные звоночки стали появляться уже к 15 минуте матча – «Рапид» отдышался, стал активно прессинговать и отодвинул игру от своих ворот. И тут же пропустил. Гол был забит совершенно неожиданно, хотя и стал следствием удачных тактических решений. После передачи головой игроки атаки быстро разыграли в касание комбинацию.
Дополнительно отметим не только Адриано с его крутым ложным открыванием и Зе Луиша, поразившего ворота в первом же своем моменте, но и Лоренсо Мельгарехо, который изначально удачно располагался в полуобороте и уже в момент перехвата Ханни оценивал ситуацию наперед.
Мельгарехо в целом провел хороший матч. По позиции располагаясь на правом фланге, парагваец постоянно успевал помогать в обороне Ещенко (во втором тайме, к сожалению, ему пришлось только этим и заниматься). При этом в атакующих ситуациях и в контратакующих тоже Мельгарехо очень часто открывался под прием, чаще всего в правом полуфланге, и неплохо разворачивал атаки. В некоторых ситуациях Лоренцо активно участвовал в первой линии прессинга вместе с Адриано и Зе Луишем (заглядывая наперед, отметим, что все три форварда) прессинговали даже очень активно):
В первом тайме «Спартак» сыграл практически без моментов, но ушел на перерыв, ведя в счете после единственного момента, который реализовал Зе Луиш. На тот момент казалось, что команда на удивление спокойна, что в воскресенье красно-белые обыграют «Локомотив» и тут же «вернутся править». Цикл болельщика «Спартака» работал как часы.
Но «Спартак» есть «Спартак», и в этой команде спокойно не бывает. Дальше начался второй тайм.
Так уж вышло, что во втором тайме красно-белые в футбол уже практически не играли. Примерно к 60-й минуте команда откровенно села, и главная проблема в том, что это было ожидаемо. Всю первую половину матча «Спартак» играл без мяча крайне интенсивно, сделав ставку на организованный общекомандный прессинг. За счет постоянного давления со стороны сразу 5-6 игроков атаки, команде удавалось высоко отбирать мяч. Кроме того, при розыгрыше мяча в позиционных атаках, игроки постоянно насыщали зоны, создавая численное большинство.
Вернемся к первому тайму, чтобы продемонстрировать, о чем идет речь:
На скриншоте отображен опасный момент с ударом Мельгарехо на 9 минуте. Обратите внимание, что в эпизоде только в активной фазе участвует 4 человека, 2 форварда только что боролись в штрафной, а в зоне подбора располагается Комбаров. Практически весь первый тайм красно-белые активно прессинговал и очень много двигался без мяча. Оно понятно, ведь пока что как таковой позиционной игры нет, а атаковать и брать очки нужно. Все, что можно в такой ситуации сделать - либо откатиться и играть от обороны (это не про Кононова), либо активно прессинговать и делать ставку на быстрый гол, и даже не один.
А дальше «Спартак» устал, пропустил с ненужного стандарта из-за элементарного непопадания по мячу игравшего на опережение на ближней штанге Зе Луиша. После этого гола игра превратилась в сумбур, команда раскрылась и откровенно поплыла. Зе Луиш, забивающий свой первый же момент – это не закономерность. Закономерность – Зе Луиш, бездумно бьющий через себя с линии штрафной в нервной попытке спасти матч.
Второй гол австрийцев – формальность. Тоже уже ставшая фирменным штрихом в играх красно-белых.
***
В памятный чемпионский сезон трибуны и пламенные речи Массимо Карреры объединяли игроков и гнали их вперед до самого конца. Но еще важнее, что они же мотивировали команду быть хладнокровнее в решающие моменты. Сегодня один из болельщиков-посетителей «Открытие Арены» выбегает на поле в момент, когда его команда ведет в счете, и пытается ударить капитана команды, которого относительно недавно наверняка обожал после «похоронного» удара в девятку ворот «Амкара».
Кажется, Олегу Кононову будет очень сложно поставить свой футбол на новом месте работы. К сожалению, он тренирует команду, внутри и вокруг которой любви к игре гораздо меньше, чем эмоций.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
Сегодняшний матч Лиги Европы стал второй игрой Олега Кононова в качестве главного тренера красно-белых. И уже во втором матче специалист был вынужден столкнуться с серьезными кадровыми проблемами (ментальных и игровых итак хватало). Именно поэтому в середине поля с первых минут, в отличие от матча с «Крыльями Советов», вместо Фернандо появился Тимофеев. Кроме того, Мельгарехо, значительно усиливший игру команды в субботу, на этот раз вышел в стартовом составе вместо Ломовицкого. Заглядывая вперед, отметим, что изменения отразились и на тактических нюансах.
Тем не менее, главное, что нужно знать о сегодняшней игре – это были два абсолютно разных тайма. И этому есть логические объяснения. Начнем с положительного.
Первый тайм
Снова 4-4-2 / 4-2-4
«Спартак» вышел в той же расстановке и с примерно тем же расположением футболистов на поле. Ханни вновь расположился левее и уже с первых минут стал регулярно меняться местами с нападающими. Причем с разными целями. В определенных эпизодах такие рокировки были направлены на упрощение выхода в атаку после длинной передачи:
Понятно, что умение играть на приеме как у Зе Луиша, так и у Адриано, даже в силу физических параметров развито гораздо лучше, чем у алжирца. Но были и эпизоды, в которых смена позиций проводилась сугубо в оборонительных целях:
Крайне интересная деталь. Все давно знают, что зона Комбарова – главное уязвимое место в обороне красно-белых. К тому же, Дмитрий откровенно плохо играет в верховой борьбе, часто теряя позицию после неудачных попыток и открывая за своей спиной громадное пространство. Поэтому сегодня в некоторых эпизодах при выносе мяча в зону Комбарова туда опускался нападающий (на скриншоте выше – Адриано) и спокойно снимали верх, не вынуждая Дмитрия выдергиваться. Продолжим о Комбарове.
Выход через левый фланг
Во многом сегодняшний футбол «Спартака» в первом тайме напомнил игру команды в прошлом сезоне, когда в клубе работал Роман Пилипчук. Например, регулярными выходами в атаку через все того же Комбарова (вспоминаем эпизод выше на 3:41, закончившийся опасным подходом со стороны Ханни).
Комбаров постоянно был с мячом, а практически вся атакующая позиционная игра строилась через левый фланг и левый полуфланг. Да, не было так много резких сильных передач в ногу нападающим, которыми так славился Дмитрий в прошлом году. Но несколько опасных эпизодов были организованы именно при активном участии левой ноги левого защитника «Спартака»:
В этом эпизоде дополнительно отметим классное движение все того же Ханни и Зе Луиша.
Неожиданный гол
Тревожные звоночки стали появляться уже к 15 минуте матча – «Рапид» отдышался, стал активно прессинговать и отодвинул игру от своих ворот. И тут же пропустил. Гол был забит совершенно неожиданно, хотя и стал следствием удачных тактических решений. После передачи головой игроки атаки быстро разыграли в касание комбинацию.
Дополнительно отметим не только Адриано с его крутым ложным открыванием и Зе Луиша, поразившего ворота в первом же своем моменте, но и Лоренсо Мельгарехо, который изначально удачно располагался в полуобороте и уже в момент перехвата Ханни оценивал ситуацию наперед.
Мельгарехо в целом провел хороший матч. По позиции располагаясь на правом фланге, парагваец постоянно успевал помогать в обороне Ещенко (во втором тайме, к сожалению, ему пришлось только этим и заниматься). При этом в атакующих ситуациях и в контратакующих тоже Мельгарехо очень часто открывался под прием, чаще всего в правом полуфланге, и неплохо разворачивал атаки. В некоторых ситуациях Лоренцо активно участвовал в первой линии прессинга вместе с Адриано и Зе Луишем (заглядывая наперед, отметим, что все три форварда) прессинговали даже очень активно):
В первом тайме «Спартак» сыграл практически без моментов, но ушел на перерыв, ведя в счете после единственного момента, который реализовал Зе Луиш. На тот момент казалось, что команда на удивление спокойна, что в воскресенье красно-белые обыграют «Локомотив» и тут же «вернутся править». Цикл болельщика «Спартака» работал как часы.
Но «Спартак» есть «Спартак», и в этой команде спокойно не бывает. Дальше начался второй тайм.
Второй тайм
Так уж вышло, что во втором тайме красно-белые в футбол уже практически не играли. Примерно к 60-й минуте команда откровенно села, и главная проблема в том, что это было ожидаемо. Всю первую половину матча «Спартак» играл без мяча крайне интенсивно, сделав ставку на организованный общекомандный прессинг. За счет постоянного давления со стороны сразу 5-6 игроков атаки, команде удавалось высоко отбирать мяч. Кроме того, при розыгрыше мяча в позиционных атаках, игроки постоянно насыщали зоны, создавая численное большинство.
Вернемся к первому тайму, чтобы продемонстрировать, о чем идет речь:
На скриншоте отображен опасный момент с ударом Мельгарехо на 9 минуте. Обратите внимание, что в эпизоде только в активной фазе участвует 4 человека, 2 форварда только что боролись в штрафной, а в зоне подбора располагается Комбаров. Практически весь первый тайм красно-белые активно прессинговал и очень много двигался без мяча. Оно понятно, ведь пока что как таковой позиционной игры нет, а атаковать и брать очки нужно. Все, что можно в такой ситуации сделать - либо откатиться и играть от обороны (это не про Кононова), либо активно прессинговать и делать ставку на быстрый гол, и даже не один.
А дальше «Спартак» устал, пропустил с ненужного стандарта из-за элементарного непопадания по мячу игравшего на опережение на ближней штанге Зе Луиша. После этого гола игра превратилась в сумбур, команда раскрылась и откровенно поплыла. Зе Луиш, забивающий свой первый же момент – это не закономерность. Закономерность – Зе Луиш, бездумно бьющий через себя с линии штрафной в нервной попытке спасти матч.
Второй гол австрийцев – формальность. Тоже уже ставшая фирменным штрихом в играх красно-белых.
***
В памятный чемпионский сезон трибуны и пламенные речи Массимо Карреры объединяли игроков и гнали их вперед до самого конца. Но еще важнее, что они же мотивировали команду быть хладнокровнее в решающие моменты. Сегодня один из болельщиков-посетителей «Открытие Арены» выбегает на поле в момент, когда его команда ведет в счете, и пытается ударить капитана команды, которого относительно недавно наверняка обожал после «похоронного» удара в девятку ворот «Амкара».
Кажется, Олегу Кононову будет очень сложно поставить свой футбол на новом месте работы. К сожалению, он тренирует команду, внутри и вокруг которой любви к игре гораздо меньше, чем эмоций.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
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