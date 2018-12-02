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Магомед-Шапи Сулейманов: спасибо всевышнему, что я забиваю!

Молодой воспитанник академии ФК "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал итоги матча с "Уралом", в котором ему удалось в очередной раз отличиться.

– Очередной забитый гол после выхода на замену – поздравляем! Как тебе это удается?
–Большое спасибо за поздравление! Я не знаю, как это получается. Я просто выхожу на поле, бью по воротам, а мяч залетает.

– Именно с такой установкой ты выходишь на поле: разорвать оборону уставшего соперника?
– Не знаю, это у тренера надо спросить. Выхожу и стараюсь показывать максимум из того, что я умею. Спасибо всевышнему, что я забиваю!

– Как охарактеризуешь игру сегодняшнего соперника? "Урал" доставил проблем?
– Они отлично комбинируют, стараются прессинговать. "Урал" и в первом тайме играл неплохо, но, видимо, потом чуть подустали. А мы добавили, и, наверное, с этим связано то, что удалось забить и победить.

– Второй раз и ты, и Иван Игнатьев снова забили в одном матче. В раздевалке уже успели обсудить это с другом?
– Да просто отметили этот момент. Конечно, очень рады, что удалось снова забить вместе. Я надеюсь, продолжим оба также.

– После гола ты побежал к Ари...
– ...нет, не к Ари, к Синицыну.

– Почему именно к нему?
– Перед игрой всегда шутит и говорит: "бей в этот угол!". У меня залетает. Поэтому я и побежал к нему. Последние два матча, что я забивал, он так говорил мне.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Сулейманов Урал
Сегодня, 17:23
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#3  ythe  Ё-бург (Сегодня, 17:49)
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Болеет за:
«Спартак»
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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 17:34)
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Болеет за:
«Терек»
Он же мусульманин.
А мусульмане всегда лучше всяких толстожопых Кержаковых играют.
Горжусь нашим братом!

Слава Аллаху!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 17:25)
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Болеет за:
«Локомотив»
Пожалуйста


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