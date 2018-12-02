Магомед-Шапи Сулейманов: спасибо всевышнему, что я забиваю!

Молодой воспитанник академии ФК "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал итоги матча с "Уралом", в котором ему удалось в очередной раз отличиться.–Большое спасибо за поздравление! Я не знаю, как это получается. Я просто выхожу на поле, бью по воротам, а мяч залетает.– Не знаю, это у тренера надо спросить. Выхожу и стараюсь показывать максимум из того, что я умею. Спасибо всевышнему, что я забиваю!– Они отлично комбинируют, стараются прессинговать. "Урал" и в первом тайме играл неплохо, но, видимо, потом чуть подустали. А мы добавили, и, наверное, с этим связано то, что удалось забить и победить.– Да просто отметили этот момент. Конечно, очень рады, что удалось снова забить вместе. Я надеюсь, продолжим оба также.– ...нет, не к Ари, к Синицыну.– Перед игрой всегда шутит и говорит: "бей в этот угол!". У меня залетает. Поэтому я и побежал к нему. Последние два матча, что я забивал, он так говорил мне.www.rusfootball.info