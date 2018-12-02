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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Магомед-Шапи Сулейманов: спасибо всевышнему, что я забиваю!
Молодой воспитанник академии ФК "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал итоги матча с "Уралом", в котором ему удалось в очередной раз отличиться.
– Очередной забитый гол после выхода на замену – поздравляем! Как тебе это удается?
–Большое спасибо за поздравление! Я не знаю, как это получается. Я просто выхожу на поле, бью по воротам, а мяч залетает.
– Именно с такой установкой ты выходишь на поле: разорвать оборону уставшего соперника?
– Не знаю, это у тренера надо спросить. Выхожу и стараюсь показывать максимум из того, что я умею. Спасибо всевышнему, что я забиваю!
– Как охарактеризуешь игру сегодняшнего соперника? "Урал" доставил проблем?
– Они отлично комбинируют, стараются прессинговать. "Урал" и в первом тайме играл неплохо, но, видимо, потом чуть подустали. А мы добавили, и, наверное, с этим связано то, что удалось забить и победить.
– Второй раз и ты, и Иван Игнатьев снова забили в одном матче. В раздевалке уже успели обсудить это с другом?
– Да просто отметили этот момент. Конечно, очень рады, что удалось снова забить вместе. Я надеюсь, продолжим оба также.
– После гола ты побежал к Ари...
– ...нет, не к Ари, к Синицыну.
– Почему именно к нему?
– Перед игрой всегда шутит и говорит: "бей в этот угол!". У меня залетает. Поэтому я и побежал к нему. Последние два матча, что я забивал, он так говорил мне.
Источник: www.rusfootball.info
– Очередной забитый гол после выхода на замену – поздравляем! Как тебе это удается?
–Большое спасибо за поздравление! Я не знаю, как это получается. Я просто выхожу на поле, бью по воротам, а мяч залетает.
– Именно с такой установкой ты выходишь на поле: разорвать оборону уставшего соперника?
– Не знаю, это у тренера надо спросить. Выхожу и стараюсь показывать максимум из того, что я умею. Спасибо всевышнему, что я забиваю!
– Как охарактеризуешь игру сегодняшнего соперника? "Урал" доставил проблем?
– Они отлично комбинируют, стараются прессинговать. "Урал" и в первом тайме играл неплохо, но, видимо, потом чуть подустали. А мы добавили, и, наверное, с этим связано то, что удалось забить и победить.
– Второй раз и ты, и Иван Игнатьев снова забили в одном матче. В раздевалке уже успели обсудить это с другом?
– Да просто отметили этот момент. Конечно, очень рады, что удалось снова забить вместе. Я надеюсь, продолжим оба также.
– После гола ты побежал к Ари...
– ...нет, не к Ари, к Синицыну.
– Почему именно к нему?
– Перед игрой всегда шутит и говорит: "бей в этот угол!". У меня залетает. Поэтому я и побежал к нему. Последние два матча, что я забивал, он так говорил мне.
Источник: www.rusfootball.info
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