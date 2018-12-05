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Даниил Уткин: "Краснодар" упустил инициативу и расслабился

Еще один воспитанник академии ФК "Краснодар" Даниил Уткин, который начал матч в стартовом составе "быков" в игре против "Ростова", прокомментировал итоги встречи.

– В начале встречи мы доминировали, и счет это отражал, – сказал игрок. – Потом упустили инициативу и расслабились. Наверное, из-за этого не смогли довести дело до конца. Надо было и дальше продолжать контролировать игру и не упускать инициативу, создавать опасные моменты.

– Когда узнал, что выйдешь в старте?
– Вчера, на предыгровой тренировке.

– Тренер давал какие-то отдельные указания, установки?
– Небольшие указания – да, но это всем дают игрокам. Отдельно ничего не было.

– После матча тренер отметил вашу игру?
– Нет.

– Насколько данный счет удобен для "Краснодара"?
– Конечно, хотелось бы лучше сыграть, но я думаю, что шансы хорошие есть. Надо побеждать.

– Почему такие проблемы возникают у "Краснодара" именно с "Ростовом"?
– Надо исправить игру на стандартах, быть более сконцентрированными.

– Такой плотный график сильно сказывается на игре "Краснодара"?
– У нас очень хорошее восстановление на стадионе и на базе. Мне кажется, мы готовы к играм.

– Насколько различается уровень РПЛ и ФНЛ? Вы уже можете лично судить.
– Да, есть разница, но она не сильно велика. Здесь игроки чуть быстрее игроки реагируют на события.

– Как "Краснодару" надо сыграть, чтобы пройти дальше?
– Победить.

– С точки зрения тактики что необходимо?
– Мы всегда пытаемся доминировать и играть в свой футбол.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Ростов Уткин
Вчера, 23:34
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