Даниил Уткин: "Краснодар" упустил инициативу и расслабился

Еще один воспитанник академии ФК "Краснодар" Даниил Уткин, который начал матч в стартовом составе "быков" в игре против "Ростова", прокомментировал итоги встречи.– В начале встречи мы доминировали, и счет это отражал, – сказал игрок. – Потом упустили инициативу и расслабились. Наверное, из-за этого не смогли довести дело до конца. Надо было и дальше продолжать контролировать игру и не упускать инициативу, создавать опасные моменты.– Вчера, на предыгровой тренировке.– Небольшие указания – да, но это всем дают игрокам. Отдельно ничего не было.– Нет.– Конечно, хотелось бы лучше сыграть, но я думаю, что шансы хорошие есть. Надо побеждать.– Надо исправить игру на стандартах, быть более сконцентрированными.– У нас очень хорошее восстановление на стадионе и на базе. Мне кажется, мы готовы к играм.– Да, есть разница, но она не сильно велика. Здесь игроки чуть быстрее игроки реагируют на события.– Победить.– Мы всегда пытаемся доминировать и играть в свой футбол.www.rusfootball.info