Россия РПЛ 2018/19
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Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Тренера женской сборной Эквадора обвинили в домогательствах и уволили
Наставника женской сборной Эквадора Луиджи Пескароло и двух его помощников сначала отстранили от работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах, а затем уволили.
Жалоба поступила от одной футболистки, имя которой не сообщается. По словам девушки, Пескаро просил прислать ему фотографии интимного характера.
Пескароло обвинения отвергает, но, по словам представителей федерации, пострадавшие спортсменки предоставили серьёзные доказательства своих обвинений.
Жалоба поступила от одной футболистки, имя которой не сообщается. По словам девушки, Пескаро просил прислать ему фотографии интимного характера.
Пескароло обвинения отвергает, но, по словам представителей федерации, пострадавшие спортсменки предоставили серьёзные доказательства своих обвинений.
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