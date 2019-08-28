"Слифорд" выиграл матч, после чего Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать первую победу команды на официальном уровне во взрослом футболе. Возвращаясь в раздевалку, специалист рухнул на газон. Несмотря на усилия врачей, бросившихся к Пейси, спасти его не удалось.
Спорт24
В Англии тренер умер на поле после празднования первой победы своей команды во взрослом футболе
Трагический случай произошел в английском футболе. Тренер "Слифорд Рейнджерс" Джим Пейси скончался после завершения матча против "Бригг Таун".
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