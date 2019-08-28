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В Англии тренер умер на поле после празднования первой победы своей команды во взрослом футболе

Трагический случай произошел в английском футболе. Тренер "Слифорд Рейнджерс" Джим Пейси скончался после завершения матча против "Бригг Таун".
"Слифорд" выиграл матч, после чего Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать первую победу команды на официальном уровне во взрослом футболе. Возвращаясь в раздевалку, специалист рухнул на газон. Несмотря на усилия врачей, бросившихся к Пейси, спасти его не удалось.

Спорт24


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