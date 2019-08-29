Презентация 50-летнего специалиста в качестве наставника команды состоялась вчера, 28 августа. Канчельскис подписал с клубом контракт сроком на три года, сообщает официальный сайт "Новбахора".
В 2018 году под руководством Канчельскиса команда стала третьей в первенстве страны, а затем он был уволен в июне 2019 года из-за неудовлетворительных выступлений коллектива.
Андрей Канчельскис вновь возглавил узбекский "Новбахор", откуда был уволен 2 месяца назад
Российский тренер Андрей Канчельскис снова возглавил узбекский "Новбахор".
Фото: РИА Новости
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