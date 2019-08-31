Александр Тарханов: посмотрим, как Сычев сможет восстановить то, что мог раньше
Российский специалист Александр Тарханов, тренирующий армянский "Пюник", прокомментировал переход Дмитрия Сычева в его команду.
Фото: "Спорт-экспресс"
"Диму Сычева мы заявим на чемпионат. Будем смотреть, как он будет тренироваться и играть. Сможет ли он восстановить то, что умел или нет. Сейчас Дима работает старательно. Все-таки видно, что профессионал. Посмотрим, как он сможет восстановить то, что мог раньше", — цитирует Тарханова Sport24.
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