Полиция расследует мошенничество после гибели старейшего английского клуба

Исключённый из Английской футбольной лиги "Бери" может вернуться в игру в следующем сезоне. Полиция в настоящее время проводит расследование обстоятельств гибели клуба.

В полиции считают, что президент клуба Стив Дейл в начале года присвоил более € 126 тыс. со счетов клуба. Дейл приобрёл "Бери" зимой 2018 года за символический 1 фунт, но потом не справился с убытками.Клуб из пригорода Манчестера, который испытывал большие финансовые проблемы, не смог предоставить гарантии и найти покупателей до нужного срока. Клуб, который был основан в 1885 году, в нынешнем сезоне так и не сыграл ни одного из запланированных пяти матчей чемпионата, а также не принял участия в первом раунде Кубка лиги.