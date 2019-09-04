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Златан Ибрагимович вошёл в сборную недели MLS

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович вошел в 26-ю команду недели в MLS.
Фото: Getty Images
В ночь на 2 сентября 37-летний швед отметился забитым мячом и голевой передачей в матче регулярного чемпионата MLS против "Сиэтл Саундерз" (3:4). Теперь на счету Златана 23 гола и 4 передачи в 23 встречах MLS.

После 28-го тура "Гэлакси" Ибрагимовича с 42 очками занимает седьмое место в Западной конференции, отставая от лидирующего "Лос-Анджелеса" на 20 очков.

"Спорт24"


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Теги: Ибрагимович
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