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Диего Марадона возглавил клуб, занимающий последнее место в чемпионате Аргентины

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал главным тренером клуба "Химнасия" из города Ла-Плата. Об этом он сообщил в своём "инстаграме".


Детали сделки между Марадоной и его новым клубом неизвестны. В чемпионате Аргентины текущего сезона прошло пять туров, "Химнасия" занимает последнее место с одним набранным очком.


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Теги: Марадона
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