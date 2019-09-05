Детали сделки между Марадоной и его новым клубом неизвестны. В чемпионате Аргентины текущего сезона прошло пять туров, "Химнасия" занимает последнее место с одним набранным очком.
Диего Марадона возглавил клуб, занимающий последнее место в чемпионате Аргентины
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал главным тренером клуба "Химнасия" из города Ла-Плата. Об этом он сообщил в своём "инстаграме".
Детали сделки между Марадоной и его новым клубом неизвестны. В чемпионате Аргентины текущего сезона прошло пять туров, "Химнасия" занимает последнее место с одним набранным очком.
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