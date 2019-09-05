Диего Марадона возглавил клуб, занимающий последнее место в чемпионате Аргентины

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал главным тренером клуба "Химнасия" из города Ла-Плата. Об этом он сообщил в своём "инстаграме".