Тарханов: приглашение Сычева в "Пюник" — это не пиар
Главный тренер ереванского "Пюника" Александр Тарханов прокомментировал переход в команду российского нападающего Дмитрия Сычёва.
"Дима пока в режиме подготовки. Старается изо всех сил, хочет привести себя в порядок, вернуться на серьёзный уровень. Я был не против его перехода. Сычев очень хочет вернуться в футбол, хотя бы годик ещё поиграть. На ближайший матч Дмитрий в заявку на попадёт. Примерно через месяц будет ясно, сможет ли вернуть Дима те качества, которые у него были. Вряд ли раньше. Приглашение Сычева в "Пюник" — это не пиар. У нас чисто спортивная история", — приводит слова Тарханова "Матч ТВ".
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