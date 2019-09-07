Михаил Галактионов: поздравляю команду и наших болельщиков с победой над Сербией
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результат отборочного матча Евро-2021 против команды Сербии (1:0).
фото: официальный сайт РФС
"Поздравляю команду и наших болельщиков! Мы ожидали, что это будет тяжелая и динамичная игра. Разобрали сборную Сербии и были готовы к ее манере игры. Выбрали определенную тактическую модель, которая себя оправдала, мы могли забить и больше. В то же время были моменты, которые нас не устраивают, и в игре с Болгарией их нужно устранять", — цитирует официальный сайт РФС Галактионова.
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