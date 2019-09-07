Владислав Радимов — о победе «Зенита-2»: молодцы, пацаны! Не устаю гордиться! Мужики!

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов эмоционально поздравил своих подопечных с победой в матче ПФЛ с «Коломной».

Фото: "Спорт день за днём"