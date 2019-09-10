Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о матче «Чайка» — «Черноморец», который носил договорной характер. Ранее стало известно, что МВД возбудило дело в связи с этим.
«Наше расследование продолжается, мы свое мнение уже высказывали. Правоохранительные органы также работают, не зависимо от нас. Мы считаем, что матч носил неспортивный характер и на него было оказано давление», — передает слова Дюкова Sport24.
Напомним, дело расследуется по ч. 1 и 3 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). В первом пункте речь идет о передаче денег любому из участников матча, влияющих на исход встречи. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Если в первом пункте речь идет о передаче, то в третьем — о получении средств. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Игроки "Черноморца" Резников, Юдин и Пуляев отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на три года.
РФС считает, что матч «Чайка» — «Черноморец» носил неспортивный характер
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