В финале команда обыграла ДЮСШ №4 «Юниор» (Курск) — 2:2 (пенальти 4:3). В число лучших игроков турнира по версии организаторов вошли два игрока команды победителей — Михаил Крылов и Ярослав Серекин, сообщает сайт детской футбольной лиги.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в своём инстаграм «сториз», в котором поздравил команду: «Моя академия выиграла большой турнир в России. Молодцы, ребята», — написал Слуцкий.
Леонид Слуцкий поздравил юных футболистов из своей школы с победой в международном турнире
Школа имени Леонида Слуцкого стала победителем фестиваля «Большие звезды светят малым» среди команд мальчиков 2011 года рождения.
Фото: ФК "Витесс"
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