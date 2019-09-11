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Гендиректор "Шахтёра": когда подписывали Витао, оставалось полчаса до закрытия трансферного окна

Генеральный директор донецкого "Шахтёра" Сергей Палкин рассказал о переходе капитана сборной Бразилии U20 Витао из "Палмейраса" в стан "горняков".
Фото: официальный сайт сборной Бразилии
"Когда подписывали Витао, фактически оставалось полчаса до окончания трансферного окна, а заявили за минут 15 до закрытия. С моральной точки зрения давление было довольно серьёзным. Это когда главным человеком в этом деле становится сотрудник, который ответственен, чтобы правильно вбить всё в компьютер. На него смотрели как на бога в эти последние 15 минут.

Мы обсуждали вопрос трансфера Витао где-то полгода назад. Но тогда цена вопроса была очень большая, мы немного отложили эту тему. Сегодня мы вернулись, потому что цена, которую нам предложили, нас полностью удовлетворила, мы решили сделать инвестицию", – приводит слова Палкина телеканал Футбол 1.


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Теги: Шахтёр Палкин Витао
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