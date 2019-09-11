Гендиректор "Шахтёра": когда подписывали Витао, оставалось полчаса до закрытия трансферного окна

Генеральный директор донецкого "Шахтёра" Сергей Палкин рассказал о переходе капитана сборной Бразилии U20 Витао из "Палмейраса" в стан "горняков".

Фото: официальный сайт сборной Бразилии