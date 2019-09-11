У арестованного агента Тибо Куртуа изъяли 7 миллионов евро
Накануне в Монако был задержан агент многих бельгийских игроков Кристоф Хенротай.
Фото: REBECCA MARSHALL - BELGAIMAGE
Полицейские провели ряд обысков в разных городах. В Монако, Лондоне и Льеже были арестованы три автомобиля премиум-класса, две квартиры, лодка и 7 миллионов евро наличными, утверждает Reuters. Агент обвиняется в коррупции в футболе и отмывании денег, расследование его деятельности продолжается.
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