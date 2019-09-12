Минобразования заступилось за мальчика с прической в стиле Ибрагимовича
Министр образования Красноярского края Светлана Маковская встретилась с родителями мальчика, который подвергся травли в школе за прическу в стиле известного шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Маковская назвала действия работников учебного заведения неправомерными.
Фото: Instagram "Baza"
"У нас в Красноярском крае более 346 тысяч учеников и все абсолютные разные. Надо понимать, что в период переходного возраста ребята выражают собственную индивидуальность путем нестандартных причесок, порой, экстремального цвета волос. Таких учеников у нас много и среди них есть и круглые отличники, победители олимпиад, одаренные дети в различных областях — спорте, искусстве, культуре. Нестандартная прическа — это личное дело учеников. Школа имеет право установить единые рекомендации к одежде обучающихся, чтобы она соответствовала общепринятым в обществе нормам делового стиля и не более того", — приводит слова Маковской Newslab.ru.
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