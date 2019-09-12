Минобразования заступилось за мальчика с прической в стиле Ибрагимовича

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская встретилась с родителями мальчика, который подвергся травли в школе за прическу в стиле известного шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Маковская назвала действия работников учебного заведения неправомерными.

Фото: Instagram "Baza"