Валерий Карпин заступился за мальчика с прической в стиле Ибрагимовича

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин считает, что позиция директора сибирской школы, в которой мальчика с причёской в стиле Ибрагимовича заставляли перейти на домашнее обучение, не совсем уместна.

Фото: Instagram "Baza"