Валерий Карпин заступился за мальчика с прической в стиле Ибрагимовича
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин считает, что позиция директора сибирской школы, в которой мальчика с причёской в стиле Ибрагимовича заставляли перейти на домашнее обучение, не совсем уместна.
Фото: Instagram "Baza"
"В свободном мире живём, поэтому мне кажется, что позиция директора не совсем уместна. Уже, слава богу, не в Советском Союзе живём, когда нельзя было какие-то вещи непонятно почему", — цитирует Карпина телеканал "360".
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