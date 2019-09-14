Леонид Слуцкий: игра с ПСВ — серьёзное испытание для "Витесса", соперник претендует на титул

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче 6-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ. Встреча пройдёт сегодня, 14 сентября, в Эйндховене и начнётся в 21:45 по московскому времени.

Фото: ФК "Витесс"

"Мы добились хороших результатов в матчах с „Аяксом“ и „АЗ Алкмар“. Но для нас есть большая разница между домашними и выездными играми. В субботу мы сыграем с ПСВ — одним из претендентов на чемпионский титул. Это будет серьёзное испытание для нас.ПСВ покинули важные игроки в летнее трансферное окно. Но если посмотреть на тех, кто их заменил, то они не стали хуже. Я думаю, что Ихаттарен является фантастическим игроком. Ему всего семнадцать, а он уже основной игрок в ПСВ. Коди Гакпо и Дониелл Мален — фантастические игроки, Стивен Бергвейн также преуспевает в качестве атакующего полузащитника", — сказал Слуцкий.