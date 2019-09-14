"Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить", — приводит слова Гончарука "Страна.ua".
Напомним, Катар будет принимать чемпионат мира 2022 года.
Премьер-министр Украины призвал катарских инвесторов покупать футбольные клубы из его страны
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с инвесторами из Катара предложил им покупать местные футбольные клубы.
Фото: РИА Новости
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