Чемпион мира Алдаир рассказал о матчах сборных России и Бразилии в 1994 году

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Алдаир поделился воспоминаниями о матче с Россией на мундиале 1994 года.

Фото: Tuttomercatoweb.com