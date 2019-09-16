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Чемпион мира Алдаир рассказал о матчах сборных России и Бразилии в 1994 году

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Алдаир поделился воспоминаниями о матче с Россией на мундиале 1994 года.
Фото: Tuttomercatoweb.com
"Матч со сборной России на чемпионате мира – 1994? Помню-помню. Вообще, этот турнир в голове до сих пор. В матче против России я вышел на поле во втором тайме. Несмотря на дикую жару, мы победили со счётом 2:0. Тогда у нас был отличный состав: Бебето, Ромарио… С нами в США поехал Роналдо, но при такой конкуренции ни разу не вышел. Хотя, на мой взгляд, мог бы.

У нас были тренеры, которые ездили просматривать команды и сообщали все детали. Помню, тренеры просили нас даже не подпускать ваших нападающих к воротам. Индивидуальных характеристик россиян я сейчас не вспомню. Честно говоря, даже установку на финал уже забыл", — сказал Алдаир в интервью "Чемпионату".


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Теги: Сборная России Сборная Бразилии
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