Леонид Слуцкий выступил в поддержку актера Устинова, осужденного на 3,5 года

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий присоединился к акции в поддержку актёра Павла Устинова, который был арестован во время митинга в Москве.

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Специалист разместил в своём "инстаграме" соответствующий материал в "сториз".24-летнего актёра приговорили к трём с половиной годам колонии за то, что на акции протеста 3 августа в Москве он вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. При этом объективность вызвала вопросы, из-за чего был запущен флэшмоб в поддержку Устинова.