Португалец Руи Пинту, который является основателем Football Leaks, обвиняется в 147 преступлениях, совершенных на родине.
Они связаны с несанкционированным доступом к чужим данным, вымогательствами при отягчающих обстоятельствах и нарушениями приватности переписки.
В заявлении прокуратуры Португалии говорится, что Пинту "использовал различные компьютерные программы и цифровые инструменты для несанкционированного и анонимного проникновения в компьютерные системы или почтовые ящики и удаления содержимого из них". Дата суда еще не объявлена.
Пинту был задержан в Венгрии в январе. В марте хакер был экстрадирован на родину и арестован. Власти Португалии подозревают, что Пинту получил доступ к компьютерным системам государства, лиссабонского "Спортинга" и инвестиционного фонда Doyen Sports, а затем опубликовал конфиденциальные документы.
Целью создания Football Leaks его основатель называет желание раскрыть коррупцию в спорте путем публикации конфиденциальных документов. На основании данных, опубликованных Football Leaks, были выявлены серьезные нарушения финансового фэйр-плей со стороны многих клубов, в частности, "ПСЖ" и "Манчестер Сити", что грозило им исключением их Лиги чемпионов. Кроме того, разоблачения основателя Football Leaks вызвали проблемы с налоговыми органами Испании у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Спорт24
Основателя Football Leaks на родине обвиняют в 147 преступлениях
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