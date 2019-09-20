Бывшие топ-футболисты будут делиться опытом и знаниями, чтобы новые поколения игроков не повторили их ошибок. Первый важный шаг в рамках программы — это выпуск приложения для всех профессиональных футболистов Европы.
"Было бы чудесно иметь под рукой подобную информацию, когда я начинал карьеру. Приложение охватывает несколько областей. От управления деньгами до отношений со СМИ и твоего имиджа как футболиста. Это бесценная информация для любого игрока на любом этапе его или её карьеры", — отметил бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль.
УЕФА запустил новую образовательную программу для игроков
Программа под названием "УЕФА для игроков" создана с целью помочь футболистам справляться с жизненными проблемами.
Эрик Абидаль / Фото: UEFA.com
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