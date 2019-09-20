Экс-владелец ночного клуба: перед полуфиналом Евро-2008 вся сборная России куражилась до утра

Андреас Лобжанидзе, который являлся совладельцем и генеральным промоутером главного московского ночного клуба нулевых "Рай", рассказал, что футболисты сборной России во время чемпионата Европы — 2008 в Австрии и Швейцарии проводили много времени в ночных клубах. Тогда команда Гуса Хиддинка дошла до полуфинала, где проиграла Испании (0:3).

Фото: "Чемпионат"