"В Вене во время Евро-2008 за день до полуфинала с испанцами я пришел с друзьями в легендарный клуб под названием Babylon. Местные сотрудники нам рассказали, что накануне вся российская сборная до утра куражилась в этом клубе, готовилась к матчу против Испании. Уже тогда у меня возникли сомнения о положительном результате этой игры. Во время Евро-2008, при Гусе Хиддинке у них было, видимо, все суперлиберально. Они все тусили. Для них Австрия была как манна. Мне кажется, они каждую ночь катались по клубам. Очень все либерально, очень по-голландски.
Выиграли у голландцев в четвертьфинале, потому что в Швейцарии играли. Там меньше всего этого, менее отвлекающая история. А полуфинал Испании проиграли в одну калитку", — сказал в интервью "Матч ТВ" Лобжанидзе.
Экс-владелец ночного клуба: перед полуфиналом Евро-2008 вся сборная России куражилась до утра
Андреас Лобжанидзе, который являлся совладельцем и генеральным промоутером главного московского ночного клуба нулевых "Рай", рассказал, что футболисты сборной России во время чемпионата Европы — 2008 в Австрии и Швейцарии проводили много времени в ночных клубах. Тогда команда Гуса Хиддинка дошла до полуфинала, где проиграла Испании (0:3).
Фото: "Чемпионат"
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