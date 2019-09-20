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Динияр Билялетдинов прокомментировал слова о похождениях сборной России на Евро-2008

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал слова бывшего совладельца и генерального промоутера главного московского ночного клуба с 2000-х "Рай" Андреаса Лобжанидзе.
Фото: © FK Trakai
"Это все мифы и легенды! Все были заперты в отеле накануне игр. После игры можно было делать то, что хочешь, отпускал Хиддинк!

Я проводил день с женой и друзьями. Не в курсе того, что делали остальные", — сказал Билялетдинов в беседе с Sport24.


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Теги: Билялетдинов Сборная России
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