"Это все мифы и легенды! Все были заперты в отеле накануне игр. После игры можно было делать то, что хочешь, отпускал Хиддинк!
Я проводил день с женой и друзьями. Не в курсе того, что делали остальные", — сказал Билялетдинов в беседе с Sport24.
Динияр Билялетдинов прокомментировал слова о похождениях сборной России на Евро-2008
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал слова бывшего совладельца и генерального промоутера главного московского ночного клуба с 2000-х "Рай" Андреаса Лобжанидзе.
Фото: © FK Trakai
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»