» » В чемпионате Ирландии на поле вышел 14-летний игрок. Он родился в месяц дебюта Месси в "Барселоне"

В чемпионате Ирландии на поле вышел 14-летний игрок. Он родился в месяц дебюта Месси в "Барселоне"

"Дерри Сити" и "Богемиан" сыграли вничью в чемпионате Ирландии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Эта игра стала примечательной из-за того, что в составе "Богемиана" на профессиональном уровне дебютировал 14-летний форвард Эван Фергюсон, который вышел на замену.

Фергюсон родился в октябре 2004 года. Как напоминает Opta, именно тогда в составе "Барселоны" уже дебютировал Лионель Месси, который вышел на поле в игре с "Эспаньолом".

Фергюсон стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в чемпионате Ирландии. Предыдущий рекорд принадлежал Оуэну Моррисону, который дебютировал в составе "Дерри" накануне своего 16-го дня рождения.

Спорт24


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Теги: Месси
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