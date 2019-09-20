В чемпионате Ирландии на поле вышел 14-летний игрок. Он родился в месяц дебюта Месси в "Барселоне"

"Дерри Сити" и "Богемиан" сыграли вничью в чемпионате Ирландии. Встреча завершилась со счетом 0:0.Эта игра стала примечательной из-за того, что в составе "Богемиана" на профессиональном уровне дебютировал 14-летний форвард Эван Фергюсон, который вышел на замену.Фергюсон родился в октябре 2004 года. Как напоминает Opta, именно тогда в составе "Барселоны" уже дебютировал Лионель Месси, который вышел на поле в игре с "Эспаньолом".Фергюсон стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в чемпионате Ирландии. Предыдущий рекорд принадлежал Оуэну Моррисону, который дебютировал в составе "Дерри" накануне своего 16-го дня рождения.