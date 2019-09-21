» » Вячеслав Караваев: в Голландии на ТВ обсуждают комментарии Слуцкого в инстаграме

Вячеслав Караваев: в Голландии на ТВ обсуждают комментарии Слуцкого в инстаграме

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, что в Нидерландах даже на телевидении уделяют внимание "инстаграму" главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.
Фото: © Vitesse
"Теперь, когда Слуцкий завёл инстаграм, он может и сам над собой подшучивать. Такая самоирония — это круто! Ну а когда они с Дзюбой начали переписываться, это было очень смешно! Кстати, меня очень удивило, что в Голландии даже на телевидении начали вовсю говорить, что Слуцкий завел страничку в инстаграме. Включаю, а там ещё и комментарии к его постам обсуждают, обращают внимание на самые смешные шутки", — приводит слова Караваева "Матч ТВ".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Караваев Слуцкий Витесс
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Стало известно, как будет выглядеть форма "Барселоны" в сезоне-2020/21
Арсен Венгер может получить должность в ФИФА, но желает вернуться к тренерской работе
Президент "Урала": из-за нового лимита на легионеров ничего страшного не произойдет 1
Нападающий "Милана" Анте Ребич дисквалифицирован на пять еврокубковых матчей за оскорбление арбитра
Женщина выдала себя за работницу "Макдональдса", кормившую Роналду бургерами
Вячеслав Караваев: в Голландии на ТВ обсуждают комментарии Слуцкого в инстаграме 1
Григорий Иванов: Парфенов — очень сильный тренер, который сделал себя сам 6
Гендиректор "Локомотива": Миранчуки очень готовились к ЛЧ, хотели показать себя
Дмитрий Селюк: не могу понять многомиллионные траты "Спартака" якобы в укрепление 12
Григорий Иванов: про "Спартак" после каждой игры говорят: этих снять, тех убрать. Но на самом деле нужно просто потерпеть 5
Василий Кикнадзе: Баринов — настоящий боец и лидер "Локомотива" 1
"Уфа" опубликовала видео из раздевалки после победы над "Спартаком"
Тренер вратарей "Зенита" Жевнов получил высшую категорию УЕФА
В чемпионате Ирландии на поле вышел 14-летний игрок. Он родился в месяц дебюта Месси в "Барселоне"
Мбаппе восстановился после травмы и может сыграть в следующем матче "ПСЖ"
Андрей Шевченко определился с составом сборной Украины на матчи Евро-2020 с Литвой и Португалией
Василий Уткин: спорим, когда Мамаев договорится с "Динамо", обязательно будут подъемные?
Дмитрий Селюк: РФС принял правильное решение по Кокорину. Могу только поаплодировать
Александр Бубнов: "Спартак" рискует окончательно утвердиться в статусе середняка РПЛ 1
Фрэнк Лэмпард: Моуринью повлиял на меня сильнее всех, но я не собираюсь копировать его 1
Александр Мостовой - о Кононове: пора признать - не получилось. 10 месяцев прошло - прогресса ноль 3
Уле Гуннар Сульшер: Лукаку и Санчес правильно поступили, покинув "Манчестер Юнайтед"
Андрей Тихонов: у Кононова потухшие глаза, не думаю, что он спит хорошо по ночам
"Ростов" - о матче с "Динамо": пришла пора выяснить, кто же живёт на дне океана 1
Эрнесто Вальверде: надеемся, Месси наберёт форму и принесёт "Барселоне" результаты
Александр Медведев: бессмысленно оспаривать решение по Кокорину, не хотим распрей 2
Сергей Юран - о Кононове: если приходишь как пиджак, то ждать иного результата не стоит 14
Анонс 14-го тура ФНЛ
Хосеп Гвардиола: почему у нас должны появиться сомнения после одного поражения в АПЛ?
Александр Самедов признался, что не обсуждает игровые темы с бывшими партнерами по "Спартаку" 1
Все новости