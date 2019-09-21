Вячеслав Караваев: в Голландии на ТВ обсуждают комментарии Слуцкого в инстаграме

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, что в Нидерландах даже на телевидении уделяют внимание "инстаграму" главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.

Фото: © Vitesse