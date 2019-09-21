Вячеслав Караваев: в Голландии на ТВ обсуждают комментарии Слуцкого в инстаграме
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, что в Нидерландах даже на телевидении уделяют внимание "инстаграму" главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.
Фото: © Vitesse
"Теперь, когда Слуцкий завёл инстаграм, он может и сам над собой подшучивать. Такая самоирония — это круто! Ну а когда они с Дзюбой начали переписываться, это было очень смешно! Кстати, меня очень удивило, что в Голландии даже на телевидении начали вовсю говорить, что Слуцкий завел страничку в инстаграме. Включаю, а там ещё и комментарии к его постам обсуждают, обращают внимание на самые смешные шутки", — приводит слова Караваева "Матч ТВ".
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