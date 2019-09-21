Бывшая работница "Макдоналдса" Паула Лека, откликнувшаяся на интервью форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, в котором футболист рассказал, как его в детстве кормили бесплатными бургерами, оказалась не той, за кого себя выдает.
"Она не одна из трёх женщин, о которых говорил Роналду. Поиск продолжается", — написал в своём "твиттере" журналист Пирс Морган, который проводил нашумевшее интервью с 34-летним португальцем.
Морган не стал раскрывать подробности, как это удалось выяснить.
Напомним, ранее Роналду попросил в СМИ найти трёх женщин, которые кормили его бесплатными бургерами в детстве, чтобы пригласить их на ужин в ресторан и "вернуть должок". После этого интервью на радио дозвонилась женщина по имени Паула Лека и сказала, что она одна из тех трёх сотрудниц ресторана быстрого питания.
"Чемпионат"
Женщина выдала себя за работницу "Макдональдса", кормившую Роналду бургерами
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