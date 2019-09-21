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Гендиректор "Шахтера": боль и страдания Ахметова закончатся лишь тогда, когда мы вернемся в Донецк

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поздравил с 53-летием украинского бизнесмена и президента донецкого клуба Рината Ахметова, отметив, что тот давно не был на футболе.

"Прежде всего, хочу сказать, что хотелось бы как можно меньше его огорчать, как можно чаще радовать красивой, атакующей или, как любит говорить президент, вкусной игрой. Но мы все понимаем, что футбол — это футбол и всякое случается.

Естественно, хочется, чтобы президент радовался, смотря на то, что он своими руками строит, будет строить. Хочу пожелать, чтобы он продолжал нас заряжать своей неиссякаемой энергией, любовью к футболу.

Президент очень давно не был на футболе. Я знаю, насколько большие страдания это ему причиняет. Я хочу пожелать ему, чтобы эта боль и страдания как можно быстрее закончились. Естественно, это может закончиться только тогда, когда мы вернемся в Донецк, вернемся на свой родной стадион.

Хочу пожелать ему здоровья и всех благ, потому что в наше время то, что он делает для страны и клуба требует большой энергии и здоровья", — приводит слова Палкина footballua.tv.


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Теги: Шахтер УПЛ Ахметов Палкин
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